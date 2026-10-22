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22. októbra 2026
Dánsko nakúpilo americké a nórske strely dlhého doletu, ktoré dokážu zasiahnuť územie Ruska
Podľa ministra obrany si súčasná bezpečnostná situácia vyžaduje nové vojenské spôsobilosti, ktoré posilnia obranyschopnosť Dánska. Dánsko nakúpilo strely ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ministra obrany si súčasná bezpečnostná situácia vyžaduje nové vojenské spôsobilosti, ktoré posilnia obranyschopnosť Dánska.
Dánsko nakúpilo strely dlhého doletu od amerických a nórskych výrobcov v rámci posilňovania svojich obranných schopností a odstrašenia Ruska, oznámil vo štvrtok dánsky minister obrany Jeppe Bruus.
„Nakúpili sme dva rôzne raketové systémy: nórske strely Strike Missile od spoločnosti Kongsberg, ktoré možno odpaľovať aj z našich stíhačiek F-35, a strely Anthem od americkej spoločnosti Covenant, ktoré možno odpaľovať z pozemných platforiem,“ povedal Bruus na tlačovej konferencii.
Kodaň už v septembri minulého roka oznámila zámer obstarať zbrane schopné zasiahnuť ciele na veľké vzdialenosti vrátane územia Ruska. Dánske úrady vtedy upozornili, že bezpečnostná hrozba zo strany Moskvy bude ovplyvňovať Európu ešte dlhé roky.
„Čelíme bezpečnostnej situácii, v ktorej nikto nevie predpovedať, čo prinesie zajtrajšok,“ uviedol Bruus. Podrobnosti o počte objednaných rakiet, hodnote kontraktov ani termínoch dodávok nespresnil.
Podľa ministra si súčasná situácia vyžaduje nové vojenské spôsobilosti, ktoré posilnia obranyschopnosť Dánska aj kolektívne odstrašovanie Severoatlantickej aliancie. Dánsko zároveň oznámilo podpis dohody so Spojenými štátmi o posilnení námornej spolupráce, najmä v oblasti stavby lodí. Dohoda je súčasťou širšieho úsilia severskej krajiny modernizovať ozbrojené sily v reakcii na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Dánsko nakúpilo americké a nórske strely dlhého doletu, ktoré dokážu zasiahnuť územie Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Dánsko nakúpilo strely dlhého doletu od amerických a nórskych výrobcov v rámci posilňovania svojich obranných schopností a odstrašenia Ruska, oznámil vo štvrtok dánsky minister obrany Jeppe Bruus.
„Nakúpili sme dva rôzne raketové systémy: nórske strely Strike Missile od spoločnosti Kongsberg, ktoré možno odpaľovať aj z našich stíhačiek F-35, a strely Anthem od americkej spoločnosti Covenant, ktoré možno odpaľovať z pozemných platforiem,“ povedal Bruus na tlačovej konferencii.
Kodaň už v septembri minulého roka oznámila zámer obstarať zbrane schopné zasiahnuť ciele na veľké vzdialenosti vrátane územia Ruska. Dánske úrady vtedy upozornili, že bezpečnostná hrozba zo strany Moskvy bude ovplyvňovať Európu ešte dlhé roky.
„Čelíme bezpečnostnej situácii, v ktorej nikto nevie predpovedať, čo prinesie zajtrajšok,“ uviedol Bruus. Podrobnosti o počte objednaných rakiet, hodnote kontraktov ani termínoch dodávok nespresnil.
Podľa ministra si súčasná situácia vyžaduje nové vojenské spôsobilosti, ktoré posilnia obranyschopnosť Dánska aj kolektívne odstrašovanie Severoatlantickej aliancie. Dánsko zároveň oznámilo podpis dohody so Spojenými štátmi o posilnení námornej spolupráce, najmä v oblasti stavby lodí. Dohoda je súčasťou širšieho úsilia severskej krajiny modernizovať ozbrojené sily v reakcii na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Dánsko nakúpilo americké a nórske strely dlhého doletu, ktoré dokážu zasiahnuť územie Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
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