|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 23.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2026
Pri silnom zemetrasení v Tibete zahynulo najmenej 16 ľudí, zrútili sa stovky domov
Zemetrasenie zasiahlo Tibet vo štvrtok o 22.33 h miestneho času. Čínske úrady spustili rozsiahle záchranné operácie potom, ako vo štvrtok večer zasiahlo odľahlú oblasť Tibetu
Zdieľať
23.10.2026 (SITA.sk) - Zemetrasenie zasiahlo Tibet vo štvrtok o 22.33 h miestneho času.
Čínske úrady spustili rozsiahle záchranné operácie potom, ako vo štvrtok večer zasiahlo odľahlú oblasť Tibetu zemetrasenie s magnitúdom 7,0, pri ktorom zahynulo najmenej 16 ľudí, ďalších 32 utrpelo zranenia a stovky domov sa zrútili.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po preživších a pomoci zraneným. Podľa štátnej agentúry Sin-chua zdôraznil, že zemetrasenie spôsobilo „značné straty na životoch“ a zasiahlo vysokohorskú oblasť s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
„Musíme vynaložiť maximálne úsilie na pátracie a záchranné operácie a urobiť všetko pre ošetrenie zranených, aby sme minimalizovali počet obetí,“ uviedol Si.
Zemetrasenie zasiahlo Tibet vo štvrtok o 22.33 h miestneho času. Podľa čínskych úradov sa zrútilo viac ako 300 domov. Americká geologická služba USGS uviedla, že epicentrum sa nachádzalo v hornatej oblasti približne 390 kilometrov severovýchodne od tibetskej metropoly Lhasa.
Záchranári pokračujú v prehľadávaní trosiek budov a posudzovaní škôd v postihnutých oblastiach. Úrady nevylučujú, že počet obetí môže ešte vzrásť.
Zdroj: SITA.sk - Pri silnom zemetrasení v Tibete zahynulo najmenej 16 ľudí, zrútili sa stovky domov © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínske úrady spustili rozsiahle záchranné operácie potom, ako vo štvrtok večer zasiahlo odľahlú oblasť Tibetu zemetrasenie s magnitúdom 7,0, pri ktorom zahynulo najmenej 16 ľudí, ďalších 32 utrpelo zranenia a stovky domov sa zrútili.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po preživších a pomoci zraneným. Podľa štátnej agentúry Sin-chua zdôraznil, že zemetrasenie spôsobilo „značné straty na životoch“ a zasiahlo vysokohorskú oblasť s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
„Musíme vynaložiť maximálne úsilie na pátracie a záchranné operácie a urobiť všetko pre ošetrenie zranených, aby sme minimalizovali počet obetí,“ uviedol Si.
Zemetrasenie zasiahlo Tibet vo štvrtok o 22.33 h miestneho času. Podľa čínskych úradov sa zrútilo viac ako 300 domov. Americká geologická služba USGS uviedla, že epicentrum sa nachádzalo v hornatej oblasti približne 390 kilometrov severovýchodne od tibetskej metropoly Lhasa.
Záchranári pokračujú v prehľadávaní trosiek budov a posudzovaní škôd v postihnutých oblastiach. Úrady nevylučujú, že počet obetí môže ešte vzrásť.
Zdroj: SITA.sk - Pri silnom zemetrasení v Tibete zahynulo najmenej 16 ľudí, zrútili sa stovky domov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trumpova dohoda s Putinom zmarila pokrok v mierových rokovaniach, tvrdí český prezident Pavel
Trumpova dohoda s Putinom zmarila pokrok v mierových rokovaniach, tvrdí český prezident Pavel
<< predchádzajúci článok
Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility už tretíkrát, komisiu zaujal systém zdieľaných bicyklov – FOTO
Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility už tretíkrát, komisiu zaujal systém zdieľaných bicyklov – FOTO