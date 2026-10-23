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23. októbra 2026

Pri silnom zemetrasení v Tibete zahynulo najmenej 16 ľudí, zrútili sa stovky domov


Tagy: Geologická služba Spojených štátov (USGS) Obete Škody Tibet Zemetrasenie

Zemetrasenie zasiahlo Tibet vo štvrtok o 22.33 h miestneho času. Čínske úrady spustili rozsiahle záchranné operácie potom, ako vo štvrtok večer zasiahlo odľahlú oblasť Tibetu



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depositphotos_639034164_xl 676x381 23.10.2026 (SITA.sk) - Zemetrasenie zasiahlo Tibet vo štvrtok o 22.33 h miestneho času.


Čínske úrady spustili rozsiahle záchranné operácie potom, ako vo štvrtok večer zasiahlo odľahlú oblasť Tibetu zemetrasenie s magnitúdom 7,0, pri ktorom zahynulo najmenej 16 ľudí, ďalších 32 utrpelo zranenia a stovky domov sa zrútili.

Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po preživších a pomoci zraneným. Podľa štátnej agentúry Sin-chua zdôraznil, že zemetrasenie spôsobilo „značné straty na životoch“ a zasiahlo vysokohorskú oblasť s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Musíme vynaložiť maximálne úsilie na pátracie a záchranné operácie a urobiť všetko pre ošetrenie zranených, aby sme minimalizovali počet obetí,“ uviedol Si.

Zemetrasenie zasiahlo Tibet vo štvrtok o 22.33 h miestneho času. Podľa čínskych úradov sa zrútilo viac ako 300 domov. Americká geologická služba USGS uviedla, že epicentrum sa nachádzalo v hornatej oblasti približne 390 kilometrov severovýchodne od tibetskej metropoly Lhasa.

Záchranári pokračujú v prehľadávaní trosiek budov a posudzovaní škôd v postihnutých oblastiach. Úrady nevylučujú, že počet obetí môže ešte vzrásť.


Zdroj: SITA.sk - Pri silnom zemetrasení v Tibete zahynulo najmenej 16 ľudí, zrútili sa stovky domov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Geologická služba Spojených štátov (USGS) Obete Škody Tibet Zemetrasenie
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