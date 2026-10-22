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22. októbra 2026
Pentagon a Lockheed Martin podpísali desaťročný kontrakt na takmer 900 najmodernejších stíhačiek F-35 Lightning
Rámcová dohoda ešte podlieha schváleniu Kongresom USA a zabezpečeniu financovania. Americké ministerstvo vojny a zbrojárska spoločnosť
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22.10.2026 (SITA.sk) - Rámcová dohoda ešte podlieha schváleniu Kongresom USA a zabezpečeniu financovania.
Americké ministerstvo vojny a zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin vo štvrtok oznámili uzavretie desaťročnej rámcovej dohody na výrobu 850 bojových lietadiel F-35 Lightning II. Dohoda má podľa oboch strán zabezpečiť stabilnejší a predvídateľnejší rozvoj jedného z najväčších zbrojných programov na svete.
Rámcová dohoda ešte podlieha schváleniu a súhlasu s jeho financovaním od amerického Kongresu. Pentagon uviedol, že jej cieľom je modernizovať a rozšíriť program viacúčelových stíhačiek F-35, ktoré vznikajú v spolupráci Spojených štátov a viacerých spojeneckých krajín.
Podľa spoločnosti Lockheed Martin má dlhodobý kontrakt priniesť ozbrojeným silám „predvídateľný, cenovo dostupný a odolný“ program bojových lietadiel. Výrobca zároveň očakáva miliardové úspory vďaka dlhodobému stanoveniu cien a množstevným zľavám. Výmennou za desaťročný záväzok Pentagonu investuje Lockheed Martin približne sedem miliárd dolárov do projektov podporujúcich prevádzku a rozvoj lietadiel F-35.
„Zásadne sme zmenili spôsob, akým stabilizujeme americkú obrannú priemyselnú základňu, aby dokázala vyrábať rýchlo a vo veľkom rozsahu,“ uviedol šéf akvizičných programov Pentagonu Michael Duffey. „Prepojením finančných stimulov so skutočnými výsledkami zabezpečujeme, aby naši vojaci mali k dispozícii schopnosti potrebné na vedenie a víťazstvo vo vojne,“ dodal.
Lockheed Martin sa v rámci dohody zaviazal vyrábať 156 lietadiel ročne. Podľa spoločnosti je v súčasnosti vo svete nasadených viac ako 1 375 strojov F-35, ktoré patria medzi technologicky najvyspelejšie bojové lietadlá súčasnosti.
Zdroj: SITA.sk - Pentagon a Lockheed Martin podpísali desaťročný kontrakt na takmer 900 najmodernejších stíhačiek F-35 Lightning © SITA Všetky práva vyhradené.
Americké ministerstvo vojny a zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin vo štvrtok oznámili uzavretie desaťročnej rámcovej dohody na výrobu 850 bojových lietadiel F-35 Lightning II. Dohoda má podľa oboch strán zabezpečiť stabilnejší a predvídateľnejší rozvoj jedného z najväčších zbrojných programov na svete.
Rámcová dohoda ešte podlieha schváleniu a súhlasu s jeho financovaním od amerického Kongresu. Pentagon uviedol, že jej cieľom je modernizovať a rozšíriť program viacúčelových stíhačiek F-35, ktoré vznikajú v spolupráci Spojených štátov a viacerých spojeneckých krajín.
Podľa spoločnosti Lockheed Martin má dlhodobý kontrakt priniesť ozbrojeným silám „predvídateľný, cenovo dostupný a odolný“ program bojových lietadiel. Výrobca zároveň očakáva miliardové úspory vďaka dlhodobému stanoveniu cien a množstevným zľavám. Výmennou za desaťročný záväzok Pentagonu investuje Lockheed Martin približne sedem miliárd dolárov do projektov podporujúcich prevádzku a rozvoj lietadiel F-35.
„Zásadne sme zmenili spôsob, akým stabilizujeme americkú obrannú priemyselnú základňu, aby dokázala vyrábať rýchlo a vo veľkom rozsahu,“ uviedol šéf akvizičných programov Pentagonu Michael Duffey. „Prepojením finančných stimulov so skutočnými výsledkami zabezpečujeme, aby naši vojaci mali k dispozícii schopnosti potrebné na vedenie a víťazstvo vo vojne,“ dodal.
Lockheed Martin sa v rámci dohody zaviazal vyrábať 156 lietadiel ročne. Podľa spoločnosti je v súčasnosti vo svete nasadených viac ako 1 375 strojov F-35, ktoré patria medzi technologicky najvyspelejšie bojové lietadlá súčasnosti.
Zdroj: SITA.sk - Pentagon a Lockheed Martin podpísali desaťročný kontrakt na takmer 900 najmodernejších stíhačiek F-35 Lightning © SITA Všetky práva vyhradené.
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