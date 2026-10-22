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22. októbra 2026

Pentagon a Lockheed Martin podpísali desaťročný kontrakt na takmer 900 najmodernejších stíhačiek F-35 Lightning


Tagy: Bojové lietadlá Pentagon Stíhačky F-35 Lightning Zbrojársky priemysel Zbrojárstvo

Rámcová dohoda ešte podlieha schváleniu Kongresom USA a zabezpečeniu financovania. Americké ministerstvo vojny a zbrojárska spoločnosť



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gettyimages 1965070973 676x380 22.10.2026 (SITA.sk) - Rámcová dohoda ešte podlieha schváleniu Kongresom USA a zabezpečeniu financovania.


Americké ministerstvo vojny a zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin vo štvrtok oznámili uzavretie desaťročnej rámcovej dohody na výrobu 850 bojových lietadiel F-35 Lightning II. Dohoda má podľa oboch strán zabezpečiť stabilnejší a predvídateľnejší rozvoj jedného z najväčších zbrojných programov na svete.

Rámcová dohoda ešte podlieha schváleniu a súhlasu s jeho financovaním od amerického Kongresu. Pentagon uviedol, že jej cieľom je modernizovať a rozšíriť program viacúčelových stíhačiek F-35, ktoré vznikajú v spolupráci Spojených štátov a viacerých spojeneckých krajín.

Podľa spoločnosti Lockheed Martin má dlhodobý kontrakt priniesť ozbrojeným silámpredvídateľný, cenovo dostupný a odolný“ program bojových lietadiel. Výrobca zároveň očakáva miliardové úspory vďaka dlhodobému stanoveniu cien a množstevným zľavám. Výmennou za desaťročný záväzok Pentagonu investuje Lockheed Martin približne sedem miliárd dolárov do projektov podporujúcich prevádzku a rozvoj lietadiel F-35.

Zásadne sme zmenili spôsob, akým stabilizujeme americkú obrannú priemyselnú základňu, aby dokázala vyrábať rýchlo a vo veľkom rozsahu,“ uviedol šéf akvizičných programov Pentagonu Michael Duffey. „Prepojením finančných stimulov so skutočnými výsledkami zabezpečujeme, aby naši vojaci mali k dispozícii schopnosti potrebné na vedenie a víťazstvo vo vojne,“ dodal.

Lockheed Martin sa v rámci dohody zaviazal vyrábať 156 lietadiel ročne. Podľa spoločnosti je v súčasnosti vo svete nasadených viac ako 1 375 strojov F-35, ktoré patria medzi technologicky najvyspelejšie bojové lietadlá súčasnosti.


Zdroj: SITA.sk - Pentagon a Lockheed Martin podpísali desaťročný kontrakt na takmer 900 najmodernejších stíhačiek F-35 Lightning © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bojové lietadlá Pentagon Stíhačky F-35 Lightning Zbrojársky priemysel Zbrojárstvo
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