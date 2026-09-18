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18. septembra 2026

Do domu sa vlámal zlodej, pes mu začal nosiť hračky. Keď neuspel, skúsil to s ozbrojenými policajtmi – VIDEO


Tagy: Kuriozita Pes Zlodej

Zlatý retriever Nash sa votrelca nepokúsil zastaviť. Namiesto toho ho s vrtiacim chvostom opakovane presviedčal na hru a prinášal mu svoje obľúbené plyšové hračky. Zlatý retriever Nash mal počas ...



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gettyimages 2263582246 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Zlatý retriever Nash sa votrelca nepokúsil zastaviť. Namiesto toho ho s vrtiacim chvostom opakovane presviedčal na hru a prinášal mu svoje obľúbené plyšové hračky.


Zlatý retriever Nash mal počas neprítomnosti svojich majiteľov nečakanú príležitosť strážiť ich dom v kalifornskom San Diegu. Keď však dovnútra vnikol zlodej, na povinnosti strážneho psa zjavne zabudol. Votrelca privítal priateľsky a začal mu nosiť hračky v nádeji, že sa s ním zahrá.

Kurióznu situáciu zachytila domáca bezpečnostná kamera a zábery sa následne začali šíriť internetom. Nash na nich víta zlodeja vrtiacim chvostom a postupne mu prináša svoje obľúbené plyšové hračky na aportovanie.

Majiteľ domu Dante Rowley a jeho snúbenica v tom čase neboli doma, dianie však sledovali naživo prostredníctvom bezpečnostnej kamery Ring.

„Náš pes sa s ním pokúšal hrať,“ povedal so smiechom Rowley podľa denníka Los Angeles Times. „Je mimoriadne priateľský.“

Votrelcovi sa však do hry nechcelo. Podľa Rowleyho si namiesto toho v dome zdriemol a dal si jedlo z chladničky. Zdá sa však, že nič významné neukradol.



Majitelia medzičasom upozornili na vlámanie políciu. A keď Nash neuspel so svojou ponukou hry u zlodeja, skúsil šťastie znova.

Na záberoch je vidieť, ako policajti so zbraňami v rukách vstupujú do domu, aby votrelca zatkli. Zlatý retriever im nadšene vyrazil oproti k dverám - opäť s hračkou v papuli.

„V skutočnosti sme sa obávali najmä o psa,“ povedal Rowley. „Boli sme jednoducho veľmi šťastní, že bol potom v poriadku.“


Zdroj: SITA.sk - Do domu sa vlámal zlodej, pes mu začal nosiť hračky. Keď neuspel, skúsil to s ozbrojenými policajtmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kuriozita Pes Zlodej
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