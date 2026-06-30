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 24hod.sk    Šport

30. júna 2026

Dánsko žiada MOV, aby Grónsko a Faerské ostrovy mohli súťažiť na OH pod vlastnými vlajkami


Tagy: Faerské ostrovy Grónsko

Dánsky parlament podporuje športové identity Grónska a Faerských ostrovov na olympijských hrách. Dánsky parlament v utorok požiadal Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby umožnil športovcom z ...



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oh 2016 39 676x450 30.6.2026 (SITA.sk) - Dánsky parlament podporuje športové identity Grónska a Faerských ostrovov na olympijských hrách.


Dánsky parlament v utorok požiadal Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby umožnil športovcom z autonómnych území Grónska a Faerských ostrovov súťažiť na olympijských hrách pod vlastnými vlajkami.

Podľa predsedu dánskeho parlamentu Sörena Gadeho ide o krajiny s výraznou a nezávislou športovou identitou. Parlament chce podporiť túto dôležitú vec pre športovcov z Grónska a Faerských ostrovov, ktorí snívajú o účasti na najväčšom medzinárodnom pódiu pod vlastnou vlajkou.

Vysvetlil, že obe územia sú už členmi viacerých medzinárodných športových federácií vrátane Medzinárodnej hádzanárskej federácie. Faerské ostrovy sú tiež plnoprávnym členom Európskej futbalovej asociácie (UEFA) a Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

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V liste adresovanom MOV datovanom k 18. júnu dánsky parlament potvrdil, že MOV od roku 1996 všeobecne povoľuje účasť iba teritóriám, ktoré sú medzinárodne uznané ako nezávislé štáty. Napriek tomu však existujú výnimky, keďže niektoré teritóriá ako Aruba, Bermudy či Portoriko, ktoré súťažia pod vlastnými vlajkami.

Parlament tiež pripomína, že Faerské ostrovy požiadali o členstvo už v roku 1983, teda pred zmenou pravidiel z roku 1996.


Zdroj: SITA.sk - Dánsko žiada MOV, aby Grónsko a Faerské ostrovy mohli súťažiť na OH pod vlastnými vlajkami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Faerské ostrovy Grónsko
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