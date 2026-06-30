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30. júna 2026
Na večnosť odišiel dvojnásobný olympijský šampión v súťaži krasokorčuliarskych športových dvojíc
Tagy: Krasokorčuliar
Ruská krasokorčuliarska legenda náhle zomrela vo veku 58 rokov. Ruská krasokorčuliarska federácia (FFKKR) oznámila úmrtie dvojnásobného olympijského šampióna v súťaži športových dvojíc Artura ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Ruská krasokorčuliarska legenda náhle zomrela vo veku 58 rokov.
Ruská krasokorčuliarska federácia (FFKKR) oznámila úmrtie dvojnásobného olympijského šampióna v súťaži športových dvojíc Artura Dmitrijeva. Na večnosť odišiel vo veku 58 rokov.
"S ľútosťou oznamujeme úmrtie Artura Valerieviča Dmitrijeva, dvojnásobného olympijského víťaza a trojnásobného európskeho šampióna v krasokorčuliarskych pároch," uviedla FFKKR v oficiálnom vyhlásení.
Dmitrijev bol prvý krasokorčuliar, ktorý získal olympijské zlato s dvoma rôznymi partnerkami. V roku 1992 triumfoval so Nataliou Miškutionokovou na ZOH v Albertville a v roku 1998 v Nagane s Oksanou Kazakovovou.
Narodil sa v meste Bila Cerkva neďaleko Kyjiva, no vyrastal v arktickom ruskom meste Noriľsk. Na medzinárodných súťažiach reprezentoval Sovietsky zväz a potom aj Rusko.
Po ukončení aktívnej športovej kariéry sa venoval trénerskej činnosti v Moskve a Petrohrade. Jeho syn, tiež Artur Dmitrijev, pokračuje v jeho odkaze ako tréner krasokorčuľovania. Príčina smrti nezverejnili.
Zdroj: SITA.sk - Na večnosť odišiel dvojnásobný olympijský šampión v súťaži krasokorčuliarskych športových dvojíc © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská krasokorčuliarska federácia (FFKKR) oznámila úmrtie dvojnásobného olympijského šampióna v súťaži športových dvojíc Artura Dmitrijeva. Na večnosť odišiel vo veku 58 rokov.
"S ľútosťou oznamujeme úmrtie Artura Valerieviča Dmitrijeva, dvojnásobného olympijského víťaza a trojnásobného európskeho šampióna v krasokorčuliarskych pároch," uviedla FFKKR v oficiálnom vyhlásení.
Dmitrijev bol prvý krasokorčuliar, ktorý získal olympijské zlato s dvoma rôznymi partnerkami. V roku 1992 triumfoval so Nataliou Miškutionokovou na ZOH v Albertville a v roku 1998 v Nagane s Oksanou Kazakovovou.
Narodil sa v meste Bila Cerkva neďaleko Kyjiva, no vyrastal v arktickom ruskom meste Noriľsk. Na medzinárodných súťažiach reprezentoval Sovietsky zväz a potom aj Rusko.
Po ukončení aktívnej športovej kariéry sa venoval trénerskej činnosti v Moskve a Petrohrade. Jeho syn, tiež Artur Dmitrijev, pokračuje v jeho odkaze ako tréner krasokorčuľovania. Príčina smrti nezverejnili.
Zdroj: SITA.sk - Na večnosť odišiel dvojnásobný olympijský šampión v súťaži krasokorčuliarskych športových dvojíc © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Krasokorčuliar
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