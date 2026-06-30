|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Melánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júna 2026
DR Kongo verí, že na šampionáte v Severnej Amerike môže proti Anglicku dosiahnuť senzáciu
Tagy: MS vo futbale 2026
Krajina zmietaná konfliktmi sa po 52 rokoch vrátila na MS s veľkými ambíciami. Demokratická republika Kongo prelomila 52-ročné čakanie a prebojovala sa na futbalové majstrovstvá sveta, na ktorých sa ...
Zdieľať
30.6.2026 (SITA.sk) - Krajina zmietaná konfliktmi sa po 52 rokoch vrátila na MS s veľkými ambíciami.
Demokratická republika Kongo prelomila 52-ročné čakanie a prebojovala sa na futbalové majstrovstvá sveta, na ktorých sa dokonca prebojovala do vyraďovacej časti. A tam ich čaká zápas o postup do osemfinále proti jednému z najsilnejších výberov - Anglicku. Cesta Afričanov bola sprevádzaná mnohými prekážkami vrátane 13 kvalifikačných zápasov, povinnej karantény kvôli epidémii eboly a dekády konfliktov v krajine.
"V našej krajine to nie je jednoduché," povedal Yoane Wissa, ktorý strelil dva góly pri historickom víťazstve nad Uzbekistanom a výrazne prispel k postupu do vyraďovačky. Wissa hrá za anglický Newcastle United už päť rokov a nie je jediný hráč v kádri s anglickými väzbami.
Aaron Wan-Bissaka sa narodil v Londýne a hral za výber Anglicka do do 21 rokov, podobne je na tom Axel Tuanzebe a priamo v Atlente by mohol nastúpiť proti svojmu bývalému spoluhráčovi Markusovi Rashfordovi.
Z 26 hráčov sa až 20 narodilo mimo Konga, prevažne vo Francúzsku. Práve konflikt na východe krajiny, ktorá je bohatá na nerastné suroviny, prinútil mnoho rodín k úteku do Európy. "Vojna na východe Konga je každodennou realitou. Noste tento dres a myslite na nich. Prišli sme zdola, z ničoho. Teraz píšeme našu históriu čiernym perom a musíme byť hrdí," doplnil Wissa.
Predtým naposledy sa Kongo predstavilo na MS v roku 1974 ešte pod názvom Zair, kde prehralo všetky zápasy výrazným spôsobom, no teraz napísalo novú kapitolu. Explózia eboly, ktorá si vyžiadal už viac než 300 životov, spôsobila 21-dňovú karanténu pred vstupom hráčov do USA.
Najväčší fanúšik Michel Nkuka Mboladinga, ktorý počas zápoasov pózuje ako socha na počesť prvého premiéra Patricea Lumumbu, pôvodne nemohol vstúpiť do krajiny.
Pod vedením francúzskeho trénera Sebastiéna Desabreho tím na "čiernom kontinente" vyradil gigantov Kamerun aj Nigériu a zaistil si miestenku v interkontinentálnej baráži proti Jamaike.
Už na šampionáte v skupine potom remizoval 1:1 s Portugalskom, potom prehral tesne 0:1 s Kolumbiou a zdolal Uzbekistan 3:1, čo ho posunulo do vyraďovacej časti. Výzva proti Anglicku je veľká, no vzhľadom na už prekonané prekážky nebude Kongo určite vystrašené.
Zdroj: SITA.sk - DR Kongo verí, že na šampionáte v Severnej Amerike môže proti Anglicku dosiahnuť senzáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Demokratická republika Kongo prelomila 52-ročné čakanie a prebojovala sa na futbalové majstrovstvá sveta, na ktorých sa dokonca prebojovala do vyraďovacej časti. A tam ich čaká zápas o postup do osemfinále proti jednému z najsilnejších výberov - Anglicku. Cesta Afričanov bola sprevádzaná mnohými prekážkami vrátane 13 kvalifikačných zápasov, povinnej karantény kvôli epidémii eboly a dekády konfliktov v krajine.
"V našej krajine to nie je jednoduché," povedal Yoane Wissa, ktorý strelil dva góly pri historickom víťazstve nad Uzbekistanom a výrazne prispel k postupu do vyraďovačky. Wissa hrá za anglický Newcastle United už päť rokov a nie je jediný hráč v kádri s anglickými väzbami.
Aaron Wan-Bissaka sa narodil v Londýne a hral za výber Anglicka do do 21 rokov, podobne je na tom Axel Tuanzebe a priamo v Atlente by mohol nastúpiť proti svojmu bývalému spoluhráčovi Markusovi Rashfordovi.
Z 26 hráčov sa až 20 narodilo mimo Konga, prevažne vo Francúzsku. Práve konflikt na východe krajiny, ktorá je bohatá na nerastné suroviny, prinútil mnoho rodín k úteku do Európy. "Vojna na východe Konga je každodennou realitou. Noste tento dres a myslite na nich. Prišli sme zdola, z ničoho. Teraz píšeme našu históriu čiernym perom a musíme byť hrdí," doplnil Wissa.
Predtým naposledy sa Kongo predstavilo na MS v roku 1974 ešte pod názvom Zair, kde prehralo všetky zápasy výrazným spôsobom, no teraz napísalo novú kapitolu. Explózia eboly, ktorá si vyžiadal už viac než 300 životov, spôsobila 21-dňovú karanténu pred vstupom hráčov do USA.
Najväčší fanúšik Michel Nkuka Mboladinga, ktorý počas zápoasov pózuje ako socha na počesť prvého premiéra Patricea Lumumbu, pôvodne nemohol vstúpiť do krajiny.
Pod vedením francúzskeho trénera Sebastiéna Desabreho tím na "čiernom kontinente" vyradil gigantov Kamerun aj Nigériu a zaistil si miestenku v interkontinentálnej baráži proti Jamaike.
Už na šampionáte v skupine potom remizoval 1:1 s Portugalskom, potom prehral tesne 0:1 s Kolumbiou a zdolal Uzbekistan 3:1, čo ho posunulo do vyraďovacej časti. Výzva proti Anglicku je veľká, no vzhľadom na už prekonané prekážky nebude Kongo určite vystrašené.
Zdroj: SITA.sk - DR Kongo verí, že na šampionáte v Severnej Amerike môže proti Anglicku dosiahnuť senzáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dánsko žiada MOV, aby Grónsko a Faerské ostrovy mohli súťažiť na OH pod vlastnými vlajkami
Dánsko žiada MOV, aby Grónsko a Faerské ostrovy mohli súťažiť na OH pod vlastnými vlajkami
<< predchádzajúci článok
Sommer, Acerbi a Darmian opúšťajú Inter Miláno
Sommer, Acerbi a Darmian opúšťajú Inter Miláno