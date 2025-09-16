|
Utorok 16.9.2025
Meniny má Ľudmila
Archív správ
|Denník - Správy
16. septembra 2025
Video: Smola a Hrušky predstavujú novinku Zruby v spolupráci s Karmen Pál-Baláž
Skupina Smola a Hrušky prichádza s novinkou Zruby, na ktorej hosťuje speváčka Karmen Pal-Baláž.
Výsledkom je veľmi pozitívny a energický singel a Karmenin výrazný farebný tón hlasu skvele ladí so Spokovým barytónom. Skladba prináša moderný popový zvuk s prvkami ľudových motívov v aranžmánoch, ktoré sú blízke aj širšiemu publiku.
Intímny duet našiel svoju speváčku
„Skladba vznikla pred štyrmi rokmi, keď som počas pandemického obdobia trávil dlhé mesiace s rodinou na Liptove. Bol som u priateľa na návšteve v krásnom zrube pri Liptovskej Mare a tá očarujúca atmosféra zrubovej chaty v lese pri priehrade ma úplne uhranula a inšpirovala k napísaniu skladby. Pôvodne nebola duetom, no počas nahrávania ženských vokálov nám došlo, že by z nej mohol byť skvelý milostný duet. Vtedy sme ešte netušili, ako dlho nám bude trvať nájsť tú správnu speváčku. Oslovili sme viaceré populárne aj folklórne speváčky, ale buď skladba vyznela príliš ľudovo, príliš popovo alebo až príliš afektovane. Až pri Karmen sa celá skladba rozžiarila a dosiahla tú správnu polohu. Ďalej sme už nehľadali,“ opisuje Spoko Kramár začiatky písania skladby a následný priebeh pri hľadaní speváčky.
„Spoko ma oslovil na spoluprácu ešte minulý rok s tým, či by som nechcela hosťovať na ich pripravovanom albume. Úprimne ma to prekvapilo, ale zároveň aj veľmi potešilo, že oslovili práve mňa. Keď sme sa prvýkrát stretli, pustil mi viacero piesní, ktoré si vedel predstaviť v mojom podaní. Táto skladba však od začiatku znela výnimočne, mala v sebe niečo iné, čo ma hneď zaujalo. Musím sa priznať, že som si spočiatku nevedela celkom predstaviť, či sa môj spev hodí do tohto žánru. Mám rada výzvy a vždy rada prijmem zaujímavé hudobné spolupráce, takže pre mňa bolo radosťou zaspievať si na ich albume. Keď sme to nahrali, Spoko sa rozhodol, že to nebude len skladba na albume, ale rovno aj singel s videoklipom. Verím, že sa poslucháčom bude páčiť toto netradičné spojenie a že si pieseň užijú tak, ako sme si ju užili my pri nahrávaní,“ dodáva speváčka Karmen Pál-Baláž
O vizuálnu podobu skladby sa postarali Pavol Varga a Kamil Puobiš, pričom videoklip sa natáčal v nádhernom prostredí Mara Resort na Liptove. O zvuk sa v štúdiu PF Recording postaral Pavol Fecík. Pieseň Zruby je súčasťou aktuálneho nového albumu Spojenia, ktorý vyšiel nielen na všetkých streamovacích službách, ale aj na vinyle a CD.
Videoklip Zruby je dostupný na oficiálnom YouTube kanáli Smola a Hrušky.Foto/Cover: Pavol Varga
