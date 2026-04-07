|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoltán
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. apríla 2026
Dara Rolins je tu „Znova a zas“, tentoraz s videoklipom mapujúcim spomienky z kariérnych úspechov i života – VIDEO, FOTO
Nový videoklip k piesni Znova a zas od Dary Rolins prináša pohľad do jej každodenného života, ukazuje zákulisie šoubiznisu a retrospektívne pripomína cestu, ktorú prešla ...
Zdieľať
7.4.2026 (SITA.sk) - Nový videoklip k piesni Znova a zas od Dary Rolins prináša pohľad do jej každodenného života, ukazuje zákulisie šoubiznisu a retrospektívne pripomína cestu, ktorú prešla hudobnou kariérou. Energická, osobná a plná života – presne taká, aká Dara je.
Skladba Znova a zas, ktorá dala názov aj albumu vydanému v novembri minulého roka, patrí k najosobnejším výpovediam Dary Rolins. Hudobne ju zastrešil rumunský producent Serban Cazan, zatiaľ čo text vznikol v spolupráci so speváčkinou priateľkou. „Text som napísala ja spolu s mojou kamarátkou – menovkyňou Darinkou Lenártovou, s ktorou už mám textársku skúsenosť. Vždy, keď sa dostávam do slepej uličky, tak ma z nej vyvedie,“ približuje Dara proces tvorby.
Samotná skladba je podľa speváčky intímnym zrkadlom jej každodennosti. Zachytáva neustály pohyb medzi pracovným nasadením, materstvom a vášňou pre hudbu. „Je to kus môjho života – v podstate tak ako každá z mojich pesničiek. Opisuje reálne to, čo žijem, čo robím a ako premýšľam.“ Zároveň vysvetľuje, prečo sa práve tento track stal titulnou skladbou albumu: „Chcela som, aby reprezentoval ten moment, tú chvíľu, to obdobie. Je v nej obsiahnuté všetko – ako žijem, a že sa tie veci proste nezastavili.“
Poetika aj realita šoubiznisu
Vizuálnu podobu skladby zverila Dara osvedčenému tímu Imagine Vision na čele s režisérom Majom Martausom, s ktorým ju spája dlhoročná spolupráca. Klip balansuje medzi jemnou poetikou a autentickým zachytením zákulisia šoubiznisu.
Fanúšikovia v klipe uvidia Daru nielen v estetických obrazoch, ale aj v reálnych situáciách – pri fotení, natáčaní či presunoch. Výrazným prvkom sú aj highlighty skutočných titulky prestížnych magazínov, ktoré Dara počas posledných rokov nafotila. Tie dodávajú videu dokumentárny rozmer a podčiarkujú jej stabilné miesto na scéne. Nechýbajú ani ľudia, ktorí tvoria jej osobný svet: „Sú tam ľudia, ktorí sú mi blízki, robia ma šťastnou a veselou – moje tanečné sestry, ich deti, moja komunita.“
Záver videoklipu je vytvorený zo zostrihu starších videoklipov zo spoločnej dielne speváckej divy a kreatívcov z Imagine Vision. Jedná sa o retrospektívnu jazdu naprieč Darinou kariérou a hudobným vývojom. „Je to pre mňa taká spomienka, návrat v čase. Uvedomujem si vďaka tomu, ako dlho už túto cestu kráčam – a že sa mnohé veci stále opakujú. Znova a zas.“
Kolobeh a energia, ktoré nekončia
Znova a zas nie je len názov piesne či albumu – je to životná filozofia Dary Rolins. Neustály pohyb, energia, návraty aj nové začiatky. Ako sama hovorí: „Ten kolotoč od začiatku stále ide, beží a deje sa. Je mi to úplne prirodzené – pretože to je môj život.“ A zdá sa, že tento kolobeh sa tak skoro nezastaví.
Zdroj: SITA.sk - Dara Rolins je tu „Znova a zas“, tentoraz s videoklipom mapujúcim spomienky z kariérnych úspechov i života – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Astronauti Artemis 2 sa dostali ďalej od Zeme ako ktokoľvek predtým
Astronauti Artemis 2 sa dostali ďalej od Zeme ako ktokoľvek predtým