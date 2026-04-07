Utorok 7.4.2026
Meniny má Zoltán
07. apríla 2026
Kráľovná českej modernej hudby Lucie Bílá má 60 rokov
Lucie Bílá, ktorá bola dvakrát vydatá a má jedného syna, pri príležitosti svojho životného jubilea vyráža v apríli na turné, v rámci ktorého zavíta aj do niekoľkých slovenských miest.
Empatická, citlivá a so zmyslom pre spravodlivosť. Rolou v muzikáli Bedári odštartovala svoju hviezdnu kariéru, správny kurz jej dal autorský tandem Ondřej Soukup, Gabriela Osvaldová. Lucie Bílá zažiarila aj vo filmoch. V utorok 7. apríla bude mať kráľovná českej modernej hudby, viacnásobná "slávica" a filantropka 60 rokov.
Odborníci tvrdia, že disponuje nevídaným hlasovým fondom. Rovnako skvelo zaspieva pop, rock, soul, heavymetal, muzikál aj operu. „Ku mne patrí všetko, pamätám si, že na začiatku kariéry mi ľudia hovorili, že prestriedam veľa kabátov, čo nie je dobré. Ale asi sa s tým potom zmierili. Pochopili, že meniť umelecké polohy je to, čo ovládam najlepšie. Pre každého fanúšika mám niečo, čo má rád,“ vyhlásila jubilujúca speváčka.
Narodila sa 7. apríla 1966 ako Hana Zaňáková v Kladne českej matke a slovenskému otcovi, vyrastala v obci Otvovice. Rodnému menu je verná stále, má naň vystavené všetky doklady. Vyučila sa za dámsku krajčírku, spev študovala v ľudovej škole umenia. Ako speváčka začínala so skupinou Hélius, potom s formáciou Rock Automat. V rokoch 1984-1986 hosťovala v metalovej skupine Arakain, v ktorej tvorila spevácke duo s Alešom Brichtom.
Medzitým v roku 1985 ju hudobný producent a skladateľ Petr Hannig presvedčil, aby účinkovala v jeho disco-popovej skupine Maximum Petra Hanniga. S formáciou vydala v roku 1986 svoj debutový album, ktorý mal jednoduchý názov Lucie Bílá. Pochádzajú z neho jej prvé hity ako Horší než kluk či Neposlušné tenisky. Ešte v tom istom roku stála na pódiu festivalu Bratislavská lýra.
Bílá začala spolupracovať s hudobným skladateľom Ondřejom Soukupom a textárkou Gabrielou Osvaldovou. Ich prvým zásadným projektom bola ústredná skladba do filmu Requiem pro panenku (1991) režiséra Filipa Renča. Nasledoval jej prvý „skutočný“ sólový album Missariel (1992) a s ním ľahko škandalózny videoklip k piesni Láska je láska, ktorý Bílou katapultoval na piedestál českej hudobnej scény. V roku 1992 si zahrala aj vo svojom prvom veľkom muzikáli Bedári v Divadle na Vinohradech.
V roku 1995 dostala jednu z hlavných úloh v pôvodnom českom muzikáli Dracula z dielne slovenského divadelného režiséra Jozefa Bednárika. S úspechom účinkovala aj v ďalších muzikáloch - Krysař (1996), Johanka z Arku (2000), Excalibur (2003), Elixír života (2005), Carmen (2008), Nemcová! (2008), Aida (2012), Addams Family (2014), Sestra v akcii (2017) alebo Srdeční záležitost (2023). Za titulnú postavu Johanky dostala Cenu Thálie. V septembri 2020 v centre Prahy po rekonštrukcii otvorili Divadlo Lucie Bílé, predtým známe ako divadlo Ta Fantastika, ktoré umelkyňa prevádzkuje a účinkuje aj v niekoľkých muzikáloch.
Bílá je okrem skvelej speváčky aj presvedčivá herečka. Po prvý raz si zahrala vo filme Horká kaše (1988), nasledovali snímky Volná noha (1989), Divoká srdce (1989) či Pražákům, těm je hej (1990). V roli drsnej speváčky sa objavila v slovenskom hudobnom filme Fontána pre Zuzanu 2 (1993), úlohu čarodejnice stvárnila v rozprávke Princezná ze mlejna (1994). Jeden zo svojich najväčších filmových úspechoch dosiahla v snímke Čas dluhů (1998), kde si zahrala psychologičku Táňu.
Na konte má vyše dve desiatky štúdiových albumov a viacero kompilácií, koncertných záznamov aj soundtrackov. Predaj jej albumov presiahol dva milióny nosičov. Hosťovala tiež na platniach iných interpretov vrátane Korna alebo Petra Hapku. V roku 1998 sa stala prvou českou popovou speváčkou, ktorá vystúpila na prestížnom Medzinárodnom hudobnom festivale Pražské jaro.
Interpretka hitov ako Láska je láska, Hvězdy jako hvězdy, či Most přes minulost získala od polovice 90. rokov prakticky všetky ocenenia, ktoré ponúka česká hudobná scéna. Je držiteľka cien Český slavík (21), Absolutní slavík (13), Anděl (16), TýTý (15) a ďalších. Prezident Miloš Zeman jej 28. októbra 2014 udelil štátne vyznamenanie ČR - medailu Za zásluhy 1. stupňa v oblasti umenia. Česká pošta jej nedávno vydala sériu známok.
Lucie Bílá, ktorá bola dvakrát vydatá a má jedného syna, pri príležitosti svojho životného jubilea vyráža v apríli na turné, v rámci ktorého zavíta aj do niekoľkých slovenských miest (Trenčín, Poprad, Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, Košice). Turné súvisí aj s vydaním jej najnovšieho štúdiového albumu Obyčejná holka (2025).„Moje povolanie nie je niečo, pre čo sa človek rozhoduje, ale pre čo sa narodí,“ znie motto úspešnej speváčky.
Zdroje: www.luciebila.com, www.csfd.cz, Robert Rohál: Lucie Bílá - Cesta ke slávě (2010)
NASA zverejnila fotografiu západu Zeme z obežnej dráhy Mesiaca
Dara Rolins je tu „Znova a zas", tentoraz s videoklipom mapujúcim spomienky z kariérnych úspechov i života – VIDEO, FOTO
