06. apríla 2026

Astronauti Artemis 2 sa dostali ďalej od Zeme ako ktokoľvek predtým



Predchádzajúci rekord vytvorila misia Apollo 13 v roku 1970, ktorá sa od Zeme vzdialila na približne 400.171 kilometrov.



Štyria astronauti misie Artemis 2 sa v pondelok počas preletu okolo Mesiaca dostali ďalej do vesmíru ako ktokoľvek predtým, oznámil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). 


Predchádzajúci rekord vytvorila misia Apollo 13 v roku 1970, ktorá sa od Zeme vzdialila na približne 400.171 kilometrov. Posádka misie Artemis 2 by ho mala v najbližších hodinách prekonať o približne 6606 kilometrov. Od Zeme by tak mohla byť až 406.778 kilometrov.

Artemis 2 sa v pondelok dostala do tzv. lunárnej sféry vplyvu, v ktorej gravitácia Mesiaca pôsobí na kozmickú loď Orion silnejšie ako gravitácia Zeme. Cieľom je vykonať prelet okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion nevstúpi na obežnú dráhu Mesiaca, ale preletí nad jeho odvrátenou stranou vo výške asi 7500 kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu.

Misia Artemis 2, ktorej členmi sú americkí astronauti Victor Glover, Christina Kochová a Reid Wiseman a Kanaďan Jeremy Hansen, odštartovala 1. apríla z floridského Mysu Canaveral. Približne 24 hodín po štarte opustila špeciálnym manévrom obežnú dráhu Zeme. Loď Orion sa po oblete Mesiaca vydá späť k Zemi. Podľa aktuálneho harmonogramu by mala pristáť v piatok pacifického času (v noci na sobotu SELČ) v Tichom oceáne.

