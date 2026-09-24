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24. septembra 2026

Darovanie stíhačiek MiG-29 bývalou vládou nebolo trestným činom, informovala Generálna prokuratúra


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Minister obrany SR Protivzdušná obrana Stíhačky MiG-29 Trestné stíhanie Vojenská pomoc Vojenská pomoc Ukrajine

Ako GP SR skonštatovala, nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebol podľa prokuratúry trestným činom.



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slovakia_defense__81746 fb2dcb6cf33c44b2a114909175bebd35 scaled 1 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Ako GP SR skonštatovala, nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.


Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebol podľa prokuratúry trestným činom. Rezort obrany pod vedením ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) tak neuspel so svojou sťažnosťou. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.

Zastavenie trestného stíhania


Ako priblížila, v trestnej veci darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR preskúmal zákonnosť rozhodnutí.

Konkrétne išlo o rozhodnutie vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru (PZZ) Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) z 31. októbra 2025 o zastavení trestného stíhania pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Naplnenie skutkovej podstaty trestného činu


Ďalej išlo o rozhodnutie prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 26. januára 2026, ktorým zamietol sťažnosť oznamovateľa proti uzneseniu vyšetrovateľa ÚBOK o zastavení trestného stíhania ako nedôvodnú.

Riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR dospel k záveru, že členovia odvolanej a dočasne poverenej vlády sa darovaním vojenskej techniky Ukrajine nedopustili trestného činu. Ako GP SR skonštatovala, nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.

„Postup a rozhodnutia vyšetrovateľa PPZ a prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli správne a v súlade so zákonom,“ uzavrela generálna prokuratúra.


Zdroj: SITA.sk - Darovanie stíhačiek MiG-29 bývalou vládou nebolo trestným činom, informovala Generálna prokuratúra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Minister obrany SR Protivzdušná obrana Stíhačky MiG-29 Trestné stíhanie Vojenská pomoc Vojenská pomoc Ukrajine
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