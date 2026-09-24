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24. septembra 2026
Progresívci ako jasní víťazi a v parlamente aj Demokrati. Ako sa v prieskume umiestnila strana Sme rodina a Sulíkovci?
Volebná účasť by dosiahla 64 percent. Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili v druhej polovici septembra, vyhralo by ich opozičné
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24.9.2026 (SITA.sk) - Volebná účasť by dosiahla 64 percent.
Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili v druhej polovici septembra, vyhralo by ich opozičné Progresívne Slovensko so ziskom rovných 19 percent hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, podľa ktorého by sa do parlamentu dostalo celkovo osem politických subjektov.
Na druhom mieste by podľa prieskumu skončil koaličný Smer-SD, ktorý by podporilo 16,9 percenta opýtaných. Na treťom mieste by sa umiestnila mimoparlamentná Republika so ziskom 12,8 percenta voličských hlasov.
Štvrté hnutie Slovensko by podľa prieskumu získalo podporu na úrovni 10,7 percenta respondentov. Nasledujú Sloboda a Solidarita (8,4 %), Kresťanskodemokratické hnutia (7 %) a Hlas-SD (6,6 %). Do Národnej rady SR by sa podľa prieskumu dostali aj Demokrati, ktorých by podporilo 5,5 percenta voličov.
Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Maďarská aliancia (3,9 %), Právo na pravdu, ako aj Slovenská národná strana (obe strany zhodne po 2,2 %) a Sme rodina a Sulíkovci (2 %). Iné strany by podľa prieskumu podporilo 2,9 percenta respondentov.
Na základe výsledkov volieb by progresívci v parlamente získali 33 kresiel, Smer 29, Republika 22, Hnutie Slovensko 19, SaS 15, KDH 12, Hlas 11 a Demokrati deväť mandátov. Volebná účasť by dosiahla 64 percent.
Agentúra Ipsos prieskum robila v dňoch 18. až 22. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 030 respondentov starších ako 18 rokov pomocou on-line zberu dát.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci ako jasní víťazi a v parlamente aj Demokrati. Ako sa v prieskume umiestnila strana Sme rodina a Sulíkovci? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili v druhej polovici septembra, vyhralo by ich opozičné Progresívne Slovensko so ziskom rovných 19 percent hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, podľa ktorého by sa do parlamentu dostalo celkovo osem politických subjektov.
Na druhom mieste by podľa prieskumu skončil koaličný Smer-SD, ktorý by podporilo 16,9 percenta opýtaných. Na treťom mieste by sa umiestnila mimoparlamentná Republika so ziskom 12,8 percenta voličských hlasov.
Štvrté hnutie Slovensko by podľa prieskumu získalo podporu na úrovni 10,7 percenta respondentov. Nasledujú Sloboda a Solidarita (8,4 %), Kresťanskodemokratické hnutia (7 %) a Hlas-SD (6,6 %). Do Národnej rady SR by sa podľa prieskumu dostali aj Demokrati, ktorých by podporilo 5,5 percenta voličov.
Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Maďarská aliancia (3,9 %), Právo na pravdu, ako aj Slovenská národná strana (obe strany zhodne po 2,2 %) a Sme rodina a Sulíkovci (2 %). Iné strany by podľa prieskumu podporilo 2,9 percenta respondentov.
Na základe výsledkov volieb by progresívci v parlamente získali 33 kresiel, Smer 29, Republika 22, Hnutie Slovensko 19, SaS 15, KDH 12, Hlas 11 a Demokrati deväť mandátov. Volebná účasť by dosiahla 64 percent.
Agentúra Ipsos prieskum robila v dňoch 18. až 22. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 030 respondentov starších ako 18 rokov pomocou on-line zberu dát.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci ako jasní víťazi a v parlamente aj Demokrati. Ako sa v prieskume umiestnila strana Sme rodina a Sulíkovci? © SITA Všetky práva vyhradené.
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