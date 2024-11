Darovanie vojenskej techniky Ukrajine prešetrí špeciálny tím Darca, Šutaj Eštok si chce posvietiť na konanie Naďa a predošlých vlád (video)

Spoločenské očakávania

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Exminister Naď sa nebojí

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Majetok za stovky miliónov eur

21.11.2024 (SITA.sk) - Darovanie systému protivzdušnej obrany S-300, stíhačiek MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky Ukrajine bude prešetrovať v rámci Úradu boja proti organizovanej kriminalite špeciálny tím Darca. Oznámil to vo štvrtok minister vnútra Hlas-SD ).Podľa neho bude úlohou tímu prešetriť konanie rezortu obrany pod vedením exministra Jaroslava Naďa , a tiež predošlých vlád, ktoré viedli Igor Matovič Ich konanie totiž podľa Šutaja Eštoka mohlo spôsobiť štátu škodu za stovky miliónov eur a dôsledkom bolo ohrozenie obranyschopnosti Slovenska. „Sú aj spoločenské očakávania vysporiadať sa s touto vecou," vyhlásil minister vnútra. Ľubomír Solák v tejto súvislosti doplnil, že policajný tím preverí všetky podania fyzických a právnických osôb, a zameria sa aj na veľmi detailnú správu, ktorú vypracoval Najvyšší kontrolný úrad . Cieľom je podľa neho potvrdiť alebo vyvrátiť veci, ktoré sa v podaniach uvádzajú.Podľa exmninstra Naďa sa Šutaj Eštok nezmyselnými obvineniami snaží prekryť problémy, ktoré má vo svojom rezorte. „Nebojím sa žiadneho vyšetrovania, som pripravený, samozrejme, participovať na akýchkoľvek úkonoch,“ zdôraznil Naď.Zároveň povedal, že dodávky vojenského materiálu pomáhali na Ukrajine zachraňovať životy. „Naopak, za Šutaja Eštoka na ministerstve vnútra zomierajú ľudia,“ dodal Naď.Slovensko darovalo Ukrajine od vypuknutia vojny vo februári roku 2022 majetok vojenskej povahy v hodnote takmer 700 miliónov eur. Zároveň z Európskeho mierového nástroja , ktorý členským štátom Európskej únie čiastočne kompenzuje náklady na vynaloženú pomoc, doposiaľ Slovensko dostalo zdroje vo výške 82 miliónov eur.Vyplynulo to z prierezovej kontroly Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine, ktorá však musela byť realizovaná v režime utajenia. Najvyšší kontrolný úrad SR preto môže zverejniť len skrátenú a verejne publikovateľnú správu.„Slovensko ako priateľský susedný štát a aj samotní občania sa snažili od prvých dní vojny pomáhať Ukrajincom. Pri porovnaní finančného objemu darovanej vojenskej techniky k hrubému domácemu produktu patrí naša krajina do prvej desiatky aktívne pomáhajúcich európskych štátov," priblížil závery auditu predseda NKÚ Ľubomír Andrassy