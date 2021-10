Vláda odklepla ďalšie posunutie splatnosti sociálnych odvodov pre niektorých zamestnávateľov a SZČO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom sa opätovne posunie splatnosť poistného. Týka sa to tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac. V stredu o tom rozhodla vláda. Splatnosť už odloženej splatnosti poistného pre povinne poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ máj až júl 2020, december 2020 až máj 2021, sa posunie na neskôr, a to postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 31. marca 2022 do 31. marca 2024.Splatnosť poistného za október tohto roka pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, sa odloží do 30. júna 2024. Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie tri alebo štyri.