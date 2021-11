Darujte výnimočnosť: Potešte blízkych na Vianoce špičkovými pomocníkmi Miele

Pre vášnivých kávičkárov

25.11.2021 (Webnoviny.sk) -Poznáte niekoho, kto si svoje rána nevie predstaviť bez dokonalej šálky lahodnej kávy? A čo je najideálnejším darčekom pre vášnivého kávičkára? No predsa kávovar, ktorý splní všetky kávové želania. A práve takým kávovarom je Miele CM6 MilkPerfection s funkciou mliečnej peny, vďaka čomu sa jeho majiteľ bude každý deň zobúdzať do prekrásne voňavej kávovej arómy, ktorá opantá zmysly.Kávovar ponúka širokú škálu nápojov od klasického espressa cez latte macchiato, flat white, či rôznych druhov čaju, čo z neho robí dokonalého baristu do každej kuchyne. A to najlepšie? Ovládať ho môžete pohodlne prostredníctvom aplikácie Miele. Pomocou smartfónu alebo tabletu zvládnete aj napríklad zobraziť aktuálny stav čistenia prístroja alebo spustiť prípravu nápoja na diaľku (MobileControl).V závislosti od modelu je na výber 5 farebných kombinácií v lotosovo bielom alebo obsidián čiernom variante, ktorý je pastvou pre oči.Poriadok a čistota by mali byť na prvom mieste v každej domácnosti. Aj to si však vyžaduje spoľahlivých a predovšetkým kvalitných pomocníkov. Značka Miele ponúka na výber širokú škálu kvalitných vysávačov presne podľa požiadaviek, či už preferujete vreckové, bezvreckové, akumulátorové, či robotické.K jedným z najpopulárnejších a najobľúbenejších modelov patrí vysávač Miele TriFlex HX1 , ktorý vďaka svojej flexibilite a komfortu ovládania dokáže povysávať doslova každý kút a zanecháva podlahy vždy mimoriadne čisté. Vďaka trom režimom upratovania sa naňho môžete spoľahnúť za každých okolností, a keďže je bezvreckový, po použití stačí jednoducho vyprázdniť zásobník a je hotovo.No a pre tých, ktorým na upratovanie nikdy neostáva príliš veľa času má Miele v ponuke aj prvotriedny robotický vysávač Miele Scout RX3 , ktorý sa o upratovanie podláh postará za vás. Je teda ideálnym darčekom pre zaneprázdnených ľudí, ktorí sú neustále v pohybe, či jednoducho nemajú upratovanie podláh príliš v láske. Darovaním takéhoto spoľahlivého pomocníka môžete niekomu darovať krásny pocit z čistého domova po celý rok, nielen na Vianoce.Pre špeciálne požiadavky alergikov značka Miele vyvinula model vysávača Miele Complete C3 Allergy PowerLine s inovatívnym HEPA filtrom, vďaka ktorému budú čisté nielen podlahy, ale aj okolitý vzduch bude zbavený alergénov a prachových čiastočiek. Navyše, teraz Miele prináša špeciálnu limitovanú ponuku predĺženia záruky na 5 rokov pre všetky vreckové vysávače Miele - stačí, ak si zakúpite jedno XXL balenie originálnych vreciek na prach Miele a predĺženú záruku získate úplne zadarmo.Naše pohodlie sa začína oblečením, ktoré nosíme. Aj z tohto dôvodu je dôležité sa starať nielen o samotné odevy, pravidelne ich čistiť, prať a sušiť, ale takisto aj ich uskladnenie a starostlivosť. Značka Miele prináša špeciálny žehliaci systém FashionMaster B4847 s prídavným naparovačom odevov, ktorý zaručí tie najlepšie výsledky zo žehlenia s komfortom. Vďaka inovatívnej voštinovej štruktúre žehlička vyhladzuje bielizeň rovnomerne a efektívne, vďaka čomu vždy dosiahnete jedinečné optimálne výsledky. Pridaný naparovač odevov poslúži najmä vtedy, keď máte naponáhlo a nemôžete čakať, kým sa žehlička nahreje. Doprajte svojim blízkym mimoriadny komfort a pohodlie v jednom zariadení vďaka žehliacemu systému od Miele.K vianočným sviatkom bezpochyby patrí aj tradičné pečenie rôznych koláčov, zákuskov a iných dobrôt. Ak chcete mať darčeky vybavené čím skôr, vhodným tipom pre každého pekára či pekárku sú rozhodne kvalitné pekáče do rúry, či iné príslušenstvo Miele , ktoré sa im pri príprave štedrovečernej večere či iných vianočných dobrôt budú určite hodiť. Kvalitný riad alebo iné príslušenstvo k prístrojom Miele oceníte vy alebo vaši blízki - sú totiž vyrobené len z kvalitných materiálov, vďaka čomu aj dlho vydržia. Vyberte si z ponuky pekáčov, hrncov, kanvíc ku kávovarom alebo iných praktických vecí a potešte svojich blízkych praktickými potrebami, ktoré sa im v kuchyni určite zídu!Potešte tieto Vianoce svojich blízkych luxusnými darčekmi Miele, vďaka ktorým sa budú cítiť výnimočne. Produkty nájdete v oficiálnom e-shope Miele. Informačný servis