Dáta BILLA: Takmer polovica potravín kúpených v tomto reťazci sú privátne značky


Potvrdzuje to aj fakt, že dnes už štyri produkty z desiatich, ktoré si zákazníčky a zákazníci BILLA vložia do nákupného košíka, nesú logo vlastnej značky. Domácnosti dnes musia ...



Zdieľať
billa_privatne znacky_1 676x466 23.10.2025 (SITA.sk) - Potvrdzuje to aj fakt, že dnes už štyri produkty z desiatich, ktoré si zákazníčky a zákazníci BILLA vložia do nákupného košíka, nesú logo vlastnej značky.


Domácnosti dnes musia premýšľať nad tým, ako nakúpiť s rozumom, no neubrať pritom z kvality či chuti. Riešenie je jednoduché – privátne značky. Vďaka nim si môžete vyskladať celý nákupný zoznam – od trvanlivých potravín cez rýchle jedlá a slovenské špeciality až po výrobky prémiovej kvality, ktoré bodujú na medzinárodných súťažiach.

A aké privátne značky poznáte vy? Možno je to Clever, ktorá už viac ako 20 rokov ponúka cenovo výhodné cestoviny, oleje či mliečne výrobky, alebo produkty s jednoducho zapamätateľným názvom BILLA, ktoré sú pre zákazníkov a zákazníčky číslom 1. Či už si pochutnávate na arašidových chrumkách Chute Slovenska, orieškoch Nice Bites, proseccu Contello, bonboniérach Milora, káve TIRA alebo objavujete ďalšie kvalitné produkty, privátne značky ponúkajú skutočne bohatý výber.

Kvalita nemusí byť drahá


V BILLA nájdete až 2600 privátnych výrobkov, pričom až 40 % všetkých nákupov v tejto sieti pochádza práve z vlastného sortimentu. Ale prečo sú "privátky" lacnejšie? Pretože veľké spoločnosti, ako napríklad BILLA, garantujú dodávateľom stabilný odber. "Nie je to tak, že si vezmeme pár kusov na skúšku a potom uvidíme. Ak sa raz rozhodneme, že nejaké produkty zaradíme pod naše privátne značky, dodávatelia od nás dostanú určitú garanciu. Okrem toho, dodávatelia nemusia investovať do dizajnu, pretože túto zodpovednosť preberáme my – čo ich odbremeňuje od ďalších povinností a nákladov," uzatvára Michaela Dekker, manažérka privátnych značiek v BILLA Slovensko.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Dáta BILLA: Takmer polovica potravín kúpených v tomto reťazci sú privátne značky © SITA Všetky práva vyhradené.

