Štvrtok 23.10.2025
Slovinský závod SHP Paloma, súčasť holdingu ECO – INVESTMENT, získal prestížne ocenenie za udržateľnosť
Slovinský výrobca hygienického papiera SHP Paloma, ktorý patrí do česko-slovenského holdingu ECO - INVESTMENT a.s., získal ocenenie za excelentnosť v oblasti udržateľnosti v rámci súťaže Závod ...
23.10.2025 (SITA.sk) - Slovinský výrobca hygienického papiera SHP Paloma, ktorý patrí do česko-slovenského holdingu ECO – INVESTMENT a.s., získal ocenenie za excelentnosť v oblasti udržateľnosti v rámci súťaže Závod roka 2025, organizovanej každoročne renomovaným slovinským ekonomickým denníkom Finance.
Ocenenie sa udeľuje podnikom, ktoré v posledných troch rokoch dosiahli najvýraznejšie výsledky v znižovaní spotreby energie, surovín a prírodných zdrojov, v minimalizácii znečistenia a v zvyšovaní využívania obnoviteľných zdrojov energie a recyklácie.
SHP Paloma, ako výrobný závod na výrobu hygienických produktov, ktorých výroba je energeticky náročná, dlhodobo kladie dôraz na zvyšovanie energetickej efektívnosti prostredníctvom modernizácie výrobných procesov, automatizácie, zavádzania pokročilých technológií a využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Tieto opatrenia znižujú spotrebu energie, uhlíkovú stopu aj prevádzkové náklady, pričom zvyšujú konkurencieschopnosť a dlhodobú udržateľnosť.
"Udržateľnosť v Palome chápeme komplexne – od zodpovedného využívania surovín, cez efektívnu výrobu až po starostlivosť o zamestnancov a miestnu komunitu," uviedol Jernej Tovšak, predseda predstavenstva SHP Palomy.
V rámci najväčšieho investičného cyklu v histórii spoločnosti, v hodnote preshujúcej 180 miliónov eur, skupina SHP Group už investovala do nového papierenského stroja, automatického skladu materských kotúčov so zníženým obsahom kyslíka, spracovateľských liniek na výrobu rolovaných produktov a plne automatizovaného vysokoregálového skladu hotových výrobkov. Vďaka týmto projektom sa podarilo znížiť spotrebu elektrickej energie o 7,7 % a spotrebu zemného plynu o 23,6 %. Nové BAT technológie priniesli zlepšenia cirkulárneho využívania vody, čo viedlo k poklesu objemu odpadových vôd o 36,8 %. Všetky produkty Paloma sú vyrobené zo 100 % certifikovaných surovín (FSC alebo PEFC), čo zaručuje zodpovedné a trvale udržateľné lesné hospodárstvo. Spoločnosť tiež postupne znižuje používanie tradičných plastov v obaloch – viac ako polovica primárnych obalov už obsahuje 30–50 % recyklovaného plastu.
SHP Paloma zároveň pokračuje v ďalších investíciách do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť nahradí starý plynový kotol novým kondenzačným kotlom a doplní ho o elektrický kotol využívajúci zelenú elektrinu, čím sa znížia emisie CO₂ o viac ako 2 100 ton ročne. Ďalšie opatrenia, ako využitie zvyškového tepla z výroby, prinesú dodatočné zníženie emisií CO₂ o viac ako 1 400 ton ročne.
Milan Fiľo, prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s., k oceneniu SHP Palomy uviedol: "Toto prestížne ocenenie je potvrdením, že naša dlhodobá stratégia investovania do ekologickej a technologickej modernizácie prináša konkrétne výsledky. V ECO – INVESTMENT kladieme dôraz na zodpovednú výrobu, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj vo všetkých našich závodoch. SHP Paloma je v tomto smere výborným príkladom toho, že priemysel môže byť úspešný aj ekologický zároveň."
Holding ECO – INVESTMENT a.s., ktorý vlastní skupinu SHP Group s výrobnými závodmi v Slovinsku (SHP Paloma), na Slovensku v Harmanci a Slavošovciach a v Bosne a Hercegovine v Banja Luke, spoluvlastní aj závod MONDI SCP v Ružomberku a potravinárske závody skupiny TAURIS v Rimavskej Sobote, Spišskej Novej Vsi, Mojmírovciach a Košiciach dlhodobo stavia svoju stratégiu na ekologizácii výroby, ochrane životného prostredia a rozvoji udržateľných technológií. Spoločnosti v rámci skupiny systematicky investujú do modernizácie výrobných kapacít, znižovania energetickej náročnosti a rozvoja cirkulárnej ekonomiky.
