 24hod.sk    Z domova

23. októbra 2025

Pellegrini ocenil nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR. Zdôraznil, že mier ostáva najvyššou hodnotou – FOTO


Tagy: Ozbrojené sily SR Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu ...



velitesk zhromadenie nelnka generlneho tbu os sr command meeting of the chief of the general staff of the slovak armed forces_54874552779_o 676x451 23.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR v Bratislave, zdôraznil, že je stále našou prioritou žiť v mieri.


Rovnako v príhovore pripomenul priority, a to riešenie sporných otázok diplomaciou a navrátenie rešpektu medzinárodnému právu. Prezident sa tiež vyjadril, že v čase napätia v Európe aj vo svete sú profesionálni vojaci symbolom stability a istoty pre každého občana tejto krajiny.

Mier ako najvyššia hodnota


"Stojíte na strane mieru. Pretože práve mier ostáva najvyššou hodnotou, ktorú musíme chrániť – okrem iného aj pripravenosťou OS, odbornou i morálnou kvalifikovanosťou ich príslušníčok a príslušníkov," povedala hlava štátu. Pellegrini ako hlavný veliteľ OS SR ocenil nasadenie, s ktorým profesionálne vojačky a vojaci plnia úlohy v náročných podmienkach.

"Každý z vás svojou prácou, odhodlaním a zodpovednosťou prispel k lepšej a dôkladnejšej pripravenosti OS," doplnil počas hodnotenia druhej fázy dvojročného výcvikového cyklu. Každé ich nasadenie označil za dôkaz, že slovenskí vojaci sú pripravení slúžiť nielen doma, ale aj v zahraničí.


OS plnili svoje úlohy vysoko profesionálne


Ako ďalej informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, Pellegrini vyzdvihol aj vytrvalosť a profesionalitu, ktorú príslušníci OS SR preukázali pri realizácii úloh domáceho či medzinárodného krízového manažmentu.

"Oceňujem, že OS plnili svoje úlohy vysoko profesionálne, odborne a s maximálnym nasadením. Vždy boli nablízku občanom v krízových situáciách," prízvukoval a pripomenul ich podpornú úlohu napríklad pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva, majetku či územia štátu počas nedávnej epidémie slintačky a krívačky, ale aj humanitárnej pomoci či evakuácii osôb a materiálu z Blízkeho východu.

Východné krídlo aliancie musí byť chránené


Podľa Pellegriniho nám dynamicky sa meniace bezpečnostné prostredie každodenne pripomína aj to, že je potrebné hľadať spôsoby, ako odpovedať na nové hrozby a posilňovať svoju obranyschopnosť.

Podotkol, že nejde len o dodržiavanie dohodnutých záväzkov, ale aj o kredit spojenca, ktorý je schopný niesť svoj diel zodpovednosti za kolektívnu obranu, jej spoľahlivosť a funkčnosť. "Východné krídlo aliancie musí byť chránené ako celok a musí panovať súlad medzi členmi NATO," dodal.

Potreba vybavenia vojska najmodernejšou technikou


Akcentoval tiež potrebu vybavenia vojska najmodernejšou dostupnou technikou. "Skúsenosti z Ukrajiny podstatne menia celý doterajší spôsob, chápanie a predstavy, ako môže byť v budúcnosti vedený vojnový konflikt. A tiež, akú rolu budú hrať hybridné hrozby," poukázal prezident.

Ocenil aj zapojenie civilného obyvateľstva do obranyschopnosti štátu prostredníctvom projektu Národných obranných síl. Poďakoval všetkým, ktorí slúžia v OS SR. "Vaše poslanie je nielen náročné a zodpovedné, ale aj ušľachtilé a nenahraditeľné," uzavrel a pogratuloval profesionálnym vojakom, ktorí boli dnes ocenení za prínos k splneniu úloh stanovených pre OS SR.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini ocenil nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR. Zdôraznil, že mier ostáva najvyššou hodnotou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

