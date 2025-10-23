|
Štvrtok 23.10.2025
Úvodná strana
23. októbra 2025
Pellegrini ocenil nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR. Zdôraznil, že mier ostáva najvyššou hodnotou – FOTO
Prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu ...
23.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR v Bratislave, zdôraznil, že je stále našou prioritou žiť v mieri.
Rovnako v príhovore pripomenul priority, a to riešenie sporných otázok diplomaciou a navrátenie rešpektu medzinárodnému právu. Prezident sa tiež vyjadril, že v čase napätia v Európe aj vo svete sú profesionálni vojaci symbolom stability a istoty pre každého občana tejto krajiny.
"Stojíte na strane mieru. Pretože práve mier ostáva najvyššou hodnotou, ktorú musíme chrániť – okrem iného aj pripravenosťou OS, odbornou i morálnou kvalifikovanosťou ich príslušníčok a príslušníkov," povedala hlava štátu. Pellegrini ako hlavný veliteľ OS SR ocenil nasadenie, s ktorým profesionálne vojačky a vojaci plnia úlohy v náročných podmienkach.
"Každý z vás svojou prácou, odhodlaním a zodpovednosťou prispel k lepšej a dôkladnejšej pripravenosti OS," doplnil počas hodnotenia druhej fázy dvojročného výcvikového cyklu. Každé ich nasadenie označil za dôkaz, že slovenskí vojaci sú pripravení slúžiť nielen doma, ale aj v zahraničí.
Ako ďalej informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, Pellegrini vyzdvihol aj vytrvalosť a profesionalitu, ktorú príslušníci OS SR preukázali pri realizácii úloh domáceho či medzinárodného krízového manažmentu.
"Oceňujem, že OS plnili svoje úlohy vysoko profesionálne, odborne a s maximálnym nasadením. Vždy boli nablízku občanom v krízových situáciách," prízvukoval a pripomenul ich podpornú úlohu napríklad pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva, majetku či územia štátu počas nedávnej epidémie slintačky a krívačky, ale aj humanitárnej pomoci či evakuácii osôb a materiálu z Blízkeho východu.
Podľa Pellegriniho nám dynamicky sa meniace bezpečnostné prostredie každodenne pripomína aj to, že je potrebné hľadať spôsoby, ako odpovedať na nové hrozby a posilňovať svoju obranyschopnosť.
Podotkol, že nejde len o dodržiavanie dohodnutých záväzkov, ale aj o kredit spojenca, ktorý je schopný niesť svoj diel zodpovednosti za kolektívnu obranu, jej spoľahlivosť a funkčnosť. "Východné krídlo aliancie musí byť chránené ako celok a musí panovať súlad medzi členmi NATO," dodal.
Akcentoval tiež potrebu vybavenia vojska najmodernejšou dostupnou technikou. "Skúsenosti z Ukrajiny podstatne menia celý doterajší spôsob, chápanie a predstavy, ako môže byť v budúcnosti vedený vojnový konflikt. A tiež, akú rolu budú hrať hybridné hrozby," poukázal prezident.
Ocenil aj zapojenie civilného obyvateľstva do obranyschopnosti štátu prostredníctvom projektu Národných obranných síl. Poďakoval všetkým, ktorí slúžia v OS SR. "Vaše poslanie je nielen náročné a zodpovedné, ale aj ušľachtilé a nenahraditeľné," uzavrel a pogratuloval profesionálnym vojakom, ktorí boli dnes ocenení za prínos k splneniu úloh stanovených pre OS SR.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini ocenil nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR. Zdôraznil, že mier ostáva najvyššou hodnotou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
