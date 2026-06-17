|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adolf
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Dáta sa stretli s AI. SAP ukázal, ako ju nasadiť správne
Tagy: PR umelá inteligencia (AI)
Dáta sú palivom modernej ekonomiky, no až umelá inteligencia im dokáže dať smer a zásadne zmeniť spôsob fungovania podnikov. Jej rýchle rozšírenie však neznamená automaticky aj obchodný prínos. ...
Zdieľať
17.6.2026 (SITA.sk) - Dáta sú palivom modernej ekonomiky, no až umelá inteligencia im dokáže dať smer a zásadne zmeniť spôsob fungovania podnikov.
Jej rýchle rozšírenie však neznamená automaticky aj obchodný prínos. Podľa štatistík totiž väčšina organizácií pri nasadení AI riešení zlyháva a márne čaká na návratnosť vložených investícií. Aj o tom, ako sa takémuto negatívnemu scenáru vyhnúť, bola diskusia na konferencii SAP Connect for Data & AI v Bratislave. Významnou témou bola aj blížiaca sa povinná elektronická fakturácia a jej dopady na podnikové procesy.
„Technológii telefónu trvalo 75 rokov, kým si ju osvojilo 50 miliónov používateľov, internet dosiahol túto métu za sedem rokov. Jeden z prvých modelov umelej inteligencie prekročil hranicu sto miliónov používateľov už po dvoch mesiacoch. No kým pri starších technológiách bol účel ich využitia jasný, pri AI ešte len hľadáme najefektívnejšie spôsoby,“ upozornil Ján Ružarovský, generálny riaditeľ bratislavského vývojového centra SAP Labs.
Podľa jeho slov až 95 percent investícií do AI v podnikoch neprináša merateľnú návratnosť a 74 percent organizácií nedokáže preukázať konkrétny prínos nasadených AI riešení. Významné a konzistentné výnosy generuje len približne 5 percent firiem.
Aj preto SAP predstavil riešenie Autonomous Suite, ktoré umožňuje v existujúcich obchodných aplikáciách SAP využívať AI agentov schopných riadiť procesy od začiatku až po ich dokončenie. Platforma je navrhnutá pre podnikové prostredie, kde je nevyhnutné rozumieť firemným procesom, ovládať kontext, pracovať so sémanticky bohatými dátami a zachovať kontrolu nad spôsobom, akým umelá inteligencia využíva podnikové informácie.
Praktické skúsenosti s implementáciou AI stratégie predstavili aj zástupcovia spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorí sa podelili o poznatky z nasadzovania umelej inteligencie vo firemnom prostredí. Napríklad používateľ sa niečo opýta v četovacom okne Joule Base. Systém overí k akým aplikáciám má prístup a aké má oprávnenia. Ak danú autorizáciu má, Joule mu zrozumiteľne adekvátne odpovie. Ak oprávnenie nemá, dostane len všeobecnú radu, ako sa k informáciám môže dostať.
Dôležitou témou konferencie bola aj elektronická fakturácia. Slovensko patrí medzi prvé krajiny v EÚ, ktoré zavádzajú povinné efaktúry, a od 1. januára 2027 sa tak táto povinnosť dotkne aj používateľov riešení SAP. Spoločnosť pracuje na lokalizácii riešenia SAP Document and Reporting Compliance pre slovenské prostredie.
„S prípravou však už treba začať. Produkt je funkčný, preto odporúčam, aby sa s ním firmy oboznámili, zanalyzovali súčasný stav, identifikovali existujúce fakturačné procesy a systémy, ktorých sa zmena dotkne. Nečakajte na lokalizáciu, ale začnite s prípravou už dnes,“ vyzval zákazníkov Ivan Schun zo spoločnosti SAP.
Na konkrétne kroky pri implementácii efakturačného riešenia upozornil Michal Pychtin z EY, ktorá bola exkluzívnym partnerom konferencie. Poukázal na najčastejšie prekážky, s ktorými sa firmy stretávajú pri implementácii – od nejasne definovaných procesov a neaktualizovaných ERP systémov až po komplikácie spôsobené výnimkami v procesoch či využívaním viacerých fakturačných systémov. Zároveň upozornil na možnosti, ako tieto výzvy efektívne riešiť ešte pred zavedením novej legislatívnej povinnosti. Veľa bude závisieť aj od faktu, či firmy budú riešiť len novú legislatívu, alebo pri tejto príležitosti vyriešia aj iné nedostatky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dáta sa stretli s AI. SAP ukázal, ako ju nasadiť správne © SITA Všetky práva vyhradené.
Jej rýchle rozšírenie však neznamená automaticky aj obchodný prínos. Podľa štatistík totiž väčšina organizácií pri nasadení AI riešení zlyháva a márne čaká na návratnosť vložených investícií. Aj o tom, ako sa takémuto negatívnemu scenáru vyhnúť, bola diskusia na konferencii SAP Connect for Data & AI v Bratislave. Významnou témou bola aj blížiaca sa povinná elektronická fakturácia a jej dopady na podnikové procesy.
Telefón 75 rokov, internet 7. AI 2 mesiace
„Technológii telefónu trvalo 75 rokov, kým si ju osvojilo 50 miliónov používateľov, internet dosiahol túto métu za sedem rokov. Jeden z prvých modelov umelej inteligencie prekročil hranicu sto miliónov používateľov už po dvoch mesiacoch. No kým pri starších technológiách bol účel ich využitia jasný, pri AI ešte len hľadáme najefektívnejšie spôsoby,“ upozornil Ján Ružarovský, generálny riaditeľ bratislavského vývojového centra SAP Labs.
Podľa jeho slov až 95 percent investícií do AI v podnikoch neprináša merateľnú návratnosť a 74 percent organizácií nedokáže preukázať konkrétny prínos nasadených AI riešení. Významné a konzistentné výnosy generuje len približne 5 percent firiem.
Aj preto SAP predstavil riešenie Autonomous Suite, ktoré umožňuje v existujúcich obchodných aplikáciách SAP využívať AI agentov schopných riadiť procesy od začiatku až po ich dokončenie. Platforma je navrhnutá pre podnikové prostredie, kde je nevyhnutné rozumieť firemným procesom, ovládať kontext, pracovať so sémanticky bohatými dátami a zachovať kontrolu nad spôsobom, akým umelá inteligencia využíva podnikové informácie.
Praktické skúsenosti s implementáciou AI stratégie predstavili aj zástupcovia spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorí sa podelili o poznatky z nasadzovania umelej inteligencie vo firemnom prostredí. Napríklad používateľ sa niečo opýta v četovacom okne Joule Base. Systém overí k akým aplikáciám má prístup a aké má oprávnenia. Ak danú autorizáciu má, Joule mu zrozumiteľne adekvátne odpovie. Ak oprávnenie nemá, dostane len všeobecnú radu, ako sa k informáciám môže dostať.
Na lokalizácii sa pracuje, príprava už môže začať
Dôležitou témou konferencie bola aj elektronická fakturácia. Slovensko patrí medzi prvé krajiny v EÚ, ktoré zavádzajú povinné efaktúry, a od 1. januára 2027 sa tak táto povinnosť dotkne aj používateľov riešení SAP. Spoločnosť pracuje na lokalizácii riešenia SAP Document and Reporting Compliance pre slovenské prostredie.
„S prípravou však už treba začať. Produkt je funkčný, preto odporúčam, aby sa s ním firmy oboznámili, zanalyzovali súčasný stav, identifikovali existujúce fakturačné procesy a systémy, ktorých sa zmena dotkne. Nečakajte na lokalizáciu, ale začnite s prípravou už dnes,“ vyzval zákazníkov Ivan Schun zo spoločnosti SAP.
Na konkrétne kroky pri implementácii efakturačného riešenia upozornil Michal Pychtin z EY, ktorá bola exkluzívnym partnerom konferencie. Poukázal na najčastejšie prekážky, s ktorými sa firmy stretávajú pri implementácii – od nejasne definovaných procesov a neaktualizovaných ERP systémov až po komplikácie spôsobené výnimkami v procesoch či využívaním viacerých fakturačných systémov. Zároveň upozornil na možnosti, ako tieto výzvy efektívne riešiť ešte pred zavedením novej legislatívnej povinnosti. Veľa bude závisieť aj od faktu, či firmy budú riešiť len novú legislatívu, alebo pri tejto príležitosti vyriešia aj iné nedostatky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dáta sa stretli s AI. SAP ukázal, ako ju nasadiť správne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR umelá inteligencia (AI)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko má nových veľvyslancov. Pellegrini vymenoval Kmeca aj kritizovaného Radačovského – VIDEO
Slovensko má nových veľvyslancov. Pellegrini vymenoval Kmeca aj kritizovaného Radačovského – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pročko si kopol do Šimečku. Igor a Julo tam boli pred rokom, Michal sa trochu pozabudol, píše – VIDEO
Pročko si kopol do Šimečku. Igor a Julo tam boli pred rokom, Michal sa trochu pozabudol, píše – VIDEO