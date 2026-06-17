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17. júna 2026

Pročko si kopol do Šimečku. Igor a Julo tam boli pred rokom, Michal sa trochu pozabudol, píše – VIDEO


Tagy: Poslanec parlamentu Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS)

Michal Šimečka v utorok na sociálnej sieti zverejnil video z Chorvátska s odkazom pre premiéra Roberta Fica. Poslanec parlamentu Jozef ...



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michal simecka na socialnej sieti facebook zverejnil video z chorvatska 676x415 17.6.2026 (SITA.sk) - Michal Šimečka v utorok na sociálnej sieti zverejnil video z Chorvátska s odkazom pre premiéra Roberta Fica.


Poslanec parlamentu Jozef Pročko z Hnutia Slovenska si na sociálnej sieti Facebook kopol do Michala Šimečka za jeho video z Chorvátska. „Igor a Julo tam boli pred rokom, Michal sa trochu pozabudol," pripomína Pročko "tour" Jakaba a Matoviča po chorvátskom pobreží.

Pročko vyčíta Šimečkovi, že rokuje parlamentu a byť v čase schôdze v Chorvátsku je podľa jeho slov trochu podivné, keďže z opozície zaznievajú výhrady, že koalícia nie je v práci. „Tak teda aspoň peknú dovolenku želám," zakončil svoj status. Hnutie Slovensko označila Šimečku za Igora z Wishu.

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Predseda hnutia Progresívne Slovensko Šimečka v spomínanom videu pozdravil premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „Pozrel som si vašu doobednú tlačovku a musel som sa smiať, vy ste už úplne zúfalí, to naozaj sa máme ospravedlniť synovi pána Richtera, ktorý v Transpetrole zarába 15-tisíc mesačne, to naozaj my sa máme ospravedlniť vášmu bratrancovi v Eximbanke, vášmu právnikovi, vašej priateľke," začal Šimečka svoj odkaz premiérovi s dôvetkom, že stojí pred vilou, ku ktorej sa Fico nehlási, ale rád si ju užíva.

Líder progresívcov pokračoval, že to práve Fico sa má ospravedlniť všetkým tým živnostníkom a firmám, ktoré musia prepúšťať a ktoré zatvárajú. „Vy sa máte ospravedlniť všetkým tým dôchodcom, ktorým ste vyhnali ich deti a svoje vnúčence z krajiny, ospravedlňte sa celej krajine, ktorú ste dostali na kolená vašou amatérskou a vulgárnou politikou," pokračoval.

Šimečka pripomenul Ficovi, že on jeho vláda sľúbili ľuďom istoty, ale namiesto toho dostali drahotu. „Sľúbili ste, že rozostaviate Slovensko a miesto toho ste rozostavali Chorvátsko, lebo takých víl ako je táto, tých je po celom pobreží plno, nielen v Ražanji, ale aj v Sukošane, Bošane, všade tam sú vily, apartmány a iné nehnuteľnosti patriace tej širšej príživníckej smeráckej rodine, politikom, oligarchom, právnikom, vašim blízkym," uviedol predseda PS.

Fico podľa názoru Šimečku otvoril Pandorinu skrinku. „Že tých príbehov o vašich bratrancoch, synoch a príbuzných dosadených do štátom platených pozícií, o vašich priateľkách, bývalých aj nejakých nových, tých príbehov je veľmi veľa a vy viete, že my vieme a za chvíľu to bude vedieť celé Slovensko," zakončil líder najsilnejšej opozičnej strany svoje video a avizuje ďalšie videá.

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Zdroj: SITA.sk - Pročko si kopol do Šimečku. Igor a Julo tam boli pred rokom, Michal sa trochu pozabudol, píše – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poslanec parlamentu Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS)
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