|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adolf
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. júna 2026
Slovensko má nových veľvyslancov. Pellegrini vymenoval Kmeca aj kritizovaného Radačovského – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanci
Pellegrini zdôraznil, že všetci budúci veľvyslanci prešli náročným procesom, v ktorom uspeli a stali sa plne spôsobilými na vymenovanie. Prezident
Zdieľať
17.6.2026 (SITA.sk) - Pellegrini zdôraznil, že všetci budúci veľvyslanci prešli náročným procesom, v ktorom uspeli a stali sa plne spôsobilými na vymenovanie.
Prezident Peter Pellegrini vymenoval nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj Miroslav Radačovský a Peter Kmec. Poverovacie listiny si prevzal Ľubomír Rehák, ktorý bude veľvyslancom v Kazachstane a Kirgizskej republike so sídlom v Astane.
Peter Kmec bude veľvyslancom v Taliansku, na Malte a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme. Vedúcim diplomatickej misie SR v Egypte, Sudánskej republike, Ománe a Líbyi so sídlom v Káhire sa stal Jozef Hudec.
Prezident napokon vymenoval aj Milana Radačovského, ktorého nominácia vyvolala vlnu kritiky najmä zo strany opozičných politikov. Radačovský sa tak stáva veľvyslancom v Cyperskej republike so sídlom v Nikózii. Pellegrini vymenoval aj Rastislava Križana, ktorý bude vedúcim diplomatickej misie SR v Etiópskej federatívnej demokratickej republike so sídlom v meste Addis Abeba.
Pellegrini zdôraznil, že všetci budúci veľvyslanci prešli náročným procesom, v ktorom uspeli a stali sa plne spôsobilými na vymenovanie. „Chcem vám však všetkým verejne pripomenúť, že na seba týmto krokom preberáte obrovskú zodpovednosť. Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti a presadzovanie našich národnoštátnych záujmov,“ povedal prezident novým veľvyslancom a pripomenul, že SR je plnohodnotným členom EÚ aj NATO, ktoré pre Slovensko predstavujú ekonomický, bezpečnostný ale aj civilizačný priestor.
Prezident vymenovaných upozornil, že prestávajú byť súkromnými osobami a politikmi, ale stávajú sa veľvyslancami, ktorých pôsobenie sa bude pozorne sledovať nielen v zahraničí, ale aj doma na Slovensku.
„Prevzatím poverovacích listín ste zložili celému Slovensku sľub, že si túto zodpovednosť všetci plne uvedomujete, ste prípravní obetovať všetky svoje sily a zároveň niesť aj následky, ak by sa vám z nejakého dôvodu nepodarilo na vašich pozíciách uspieť,“ povedal prezident veľvyslancom.
Zároveň ich ubezpečil, že ich pôsobenie nebude nikto hodnotiť podľa toho, čo kto napíše. Zdôraznil, že ich prácu bude hodnotiť výlučne rezort diplomacie a vláda, ktorí jediní majú oprávnenie posúdiť, či výkon práce veľvyslanca spĺňa, alebo nespĺňa predpoklady a nároky, ktoré sú na nich kladené.
„Pevne však verím, že nič také sa nestane, a že záväzok voči svojej vlasti všetci splníte, a že na jeho slnenie vynaložíte všetko svoje odborné a osobné úsilie,“ uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má nových veľvyslancov. Pellegrini vymenoval Kmeca aj kritizovaného Radačovského – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vymenoval nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj Miroslav Radačovský a Peter Kmec. Poverovacie listiny si prevzal Ľubomír Rehák, ktorý bude veľvyslancom v Kazachstane a Kirgizskej republike so sídlom v Astane.
Peter Kmec bude veľvyslancom v Taliansku, na Malte a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme. Vedúcim diplomatickej misie SR v Egypte, Sudánskej republike, Ománe a Líbyi so sídlom v Káhire sa stal Jozef Hudec.
Prezident napokon vymenoval aj Milana Radačovského, ktorého nominácia vyvolala vlnu kritiky najmä zo strany opozičných politikov. Radačovský sa tak stáva veľvyslancom v Cyperskej republike so sídlom v Nikózii. Pellegrini vymenoval aj Rastislava Križana, ktorý bude vedúcim diplomatickej misie SR v Etiópskej federatívnej demokratickej republike so sídlom v meste Addis Abeba.
Prezident pripomenul zodpovednosť za reprezentáciu Slovenska
Pellegrini zdôraznil, že všetci budúci veľvyslanci prešli náročným procesom, v ktorom uspeli a stali sa plne spôsobilými na vymenovanie. „Chcem vám však všetkým verejne pripomenúť, že na seba týmto krokom preberáte obrovskú zodpovednosť. Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti a presadzovanie našich národnoštátnych záujmov,“ povedal prezident novým veľvyslancom a pripomenul, že SR je plnohodnotným členom EÚ aj NATO, ktoré pre Slovensko predstavujú ekonomický, bezpečnostný ale aj civilizačný priestor.
Prezident vymenovaných upozornil, že prestávajú byť súkromnými osobami a politikmi, ale stávajú sa veľvyslancami, ktorých pôsobenie sa bude pozorne sledovať nielen v zahraničí, ale aj doma na Slovensku.
Ich prácu bude hodnotiť aj vláda
„Prevzatím poverovacích listín ste zložili celému Slovensku sľub, že si túto zodpovednosť všetci plne uvedomujete, ste prípravní obetovať všetky svoje sily a zároveň niesť aj následky, ak by sa vám z nejakého dôvodu nepodarilo na vašich pozíciách uspieť,“ povedal prezident veľvyslancom.
Zároveň ich ubezpečil, že ich pôsobenie nebude nikto hodnotiť podľa toho, čo kto napíše. Zdôraznil, že ich prácu bude hodnotiť výlučne rezort diplomacie a vláda, ktorí jediní majú oprávnenie posúdiť, či výkon práce veľvyslanca spĺňa, alebo nespĺňa predpoklady a nároky, ktoré sú na nich kladené.
„Pevne však verím, že nič také sa nestane, a že záväzok voči svojej vlasti všetci splníte, a že na jeho slnenie vynaložíte všetko svoje odborné a osobné úsilie,“ uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má nových veľvyslancov. Pellegrini vymenoval Kmeca aj kritizovaného Radačovského – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanci
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rusko vo vojne prišlo o množstvo pracovnej sily, zaznievajú návrhy na zamestnávanie už 12-ročných detí
Rusko vo vojne prišlo o množstvo pracovnej sily, zaznievajú návrhy na zamestnávanie už 12-ročných detí
<< predchádzajúci článok
Dáta sa stretli s AI. SAP ukázal, ako ju nasadiť správne
Dáta sa stretli s AI. SAP ukázal, ako ju nasadiť správne