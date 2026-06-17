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17. júna 2026

Slovensko má nových veľvyslancov. Pellegrini vymenoval Kmeca aj kritizovaného Radačovského – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanci

Pellegrini zdôraznil, že všetci budúci veľvyslanci prešli náročným procesom, v ktorom uspeli a stali sa plne spôsobilými na vymenovanie. Prezident



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55340440708_880af239b8_c 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Pellegrini zdôraznil, že všetci budúci veľvyslanci prešli náročným procesom, v ktorom uspeli a stali sa plne spôsobilými na vymenovanie.


Prezident Peter Pellegrini vymenoval nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj Miroslav Radačovský a Peter Kmec. Poverovacie listiny si prevzal Ľubomír Rehák, ktorý bude veľvyslancom v Kazachstane a Kirgizskej republike so sídlom v Astane.

Peter Kmec bude veľvyslancom v Taliansku, na Malte a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme. Vedúcim diplomatickej misie SR v Egypte, Sudánskej republike, Ománe a Líbyi so sídlom v Káhire sa stal Jozef Hudec.

Prezident napokon vymenoval aj Milana Radačovského, ktorého nominácia vyvolala vlnu kritiky najmä zo strany opozičných politikov. Radačovský sa tak stáva veľvyslancom v Cyperskej republike so sídlom v Nikózii. Pellegrini vymenoval aj Rastislava Križana, ktorý bude vedúcim diplomatickej misie SR v Etiópskej federatívnej demokratickej republike so sídlom v meste Addis Abeba.

Prezident pripomenul zodpovednosť za reprezentáciu Slovenska


Pellegrini zdôraznil, že všetci budúci veľvyslanci prešli náročným procesom, v ktorom uspeli a stali sa plne spôsobilými na vymenovanie. „Chcem vám však všetkým verejne pripomenúť, že na seba týmto krokom preberáte obrovskú zodpovednosť. Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti a presadzovanie našich národnoštátnych záujmov,“ povedal prezident novým veľvyslancom a pripomenul, že SR je plnohodnotným členom EÚ aj NATO, ktoré pre Slovensko predstavujú ekonomický, bezpečnostný ale aj civilizačný priestor.

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Prezident vymenovaných upozornil, že prestávajú byť súkromnými osobami a politikmi, ale stávajú sa veľvyslancami, ktorých pôsobenie sa bude pozorne sledovať nielen v zahraničí, ale aj doma na Slovensku.

Ich prácu bude hodnotiť aj vláda


„Prevzatím poverovacích listín ste zložili celému Slovensku sľub, že si túto zodpovednosť všetci plne uvedomujete, ste prípravní obetovať všetky svoje sily a zároveň niesť aj následky, ak by sa vám z nejakého dôvodu nepodarilo na vašich pozíciách uspieť,“ povedal prezident veľvyslancom.

Zároveň ich ubezpečil, že ich pôsobenie nebude nikto hodnotiť podľa toho, čo kto napíše. Zdôraznil, že ich prácu bude hodnotiť výlučne rezort diplomacie a vláda, ktorí jediní majú oprávnenie posúdiť, či výkon práce veľvyslanca spĺňa, alebo nespĺňa predpoklady a nároky, ktoré sú na nich kladené.

„Pevne však verím, že nič také sa nestane, a že záväzok voči svojej vlasti všetci splníte, a že na jeho slnenie vynaložíte všetko svoje odborné a osobné úsilie,“ uzavrel prezident.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko má nových veľvyslancov. Pellegrini vymenoval Kmeca aj kritizovaného Radačovského – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanci
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