Investície smerujúce do justície sú od vzniku Slovenskej republiky najvyššie, rekonštrukcia súdov môže podľa Karasa začať

Špecializácia súdov je kľúčová

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Karasovo ministerstvo je pripravené

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Celkový balík, ktorý je vyhradený na tieto investície, jeeur. Zahŕňa v sebe dve časti, a to rekonštrukciu a obstaranie nových súdnych budov.Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) na tlačovej besede s ministrom spravodlivosti SR Viliamom Karasom „Odkedy sme pred rokom spustili reformnú jeseň, tak prebieha jedna reforma za druhou. V rámci reformy súdnictva nastal veľký pokrok. Na jar tohto roku sa nám podarilo schváliť v parlamente reformu, ktorá prináša výrazne vyššiu kvalitu a výrazne vyššiu rýchlosť rozhodovania," uviedol Heger s tým, že hlavným dôvodom je zmena súdov z hľadiska špecializácie, pretože keď budú súdy špecializované, ich rozhodnutia budú kvalitnejšie a rýchlejšie.„Prvým krokom je investícia vo výške 4,4 milióna eur, ktorá sa týka projektovej dokumentácie 15 súdov. Ďalším krokom bude následná rekonštrukcia a obstaranie jednotlivých súdov. Rekonštrukcia sa bude týkať 12 okresných súdov po celom Slovensku, krajských súdov v Bratislave a Nitre a bude sa týkať aj časti Š pecializovaného trestného súdu v Pezinku . Následne sa pristúpi k súdom v Košiciach a Humennom," priblížil Heger.„Dnes môžeme rozoslať výzvy na jednotlivé súdy, ktoré budú môcť spustiť procesy pre obstaranie najskôr projektovej dokumentácie, autorského dozoru a následne bude možné spustiť samotné verejné obstarávania na obstaranie dodávateľov jednotlivých rekonštrukcií súdov," uviedol minister Karas a vyjadril spokojnosť s tým, že sa darí postupne zabezpečovať dostatok uchádzačov a postupne obsadzovať novovzniknuté správne súdy.„Je to stále ešte výzvou, ale verím, že v lehote, ktorú sme si stanovili do konca februára, budú minimálne počty dosiahnuté a k 1. 6. 2023 budeme môcť spustiť celú reformu," uzavrel Karas.