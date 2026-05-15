Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Slafkovský nepríde, s Dánmi sa pobijú o štvrťfinále. Valábik o šanciach Slovákov na MS v hokeji – ANKETA
Bývalý defenzívny špecialista a hokejový expert Boris Valábik rozumie objektívnym dôvodom, prečo viacerí nemohli prísť pomôcť národnému tímu na MS pre dlhú a náročnú sezónu.
Majstrovstvá sveta v hokeji majú pred sebou úvodný deň. Slováci začnú svoje účinkovanie až v sobotu 16. mája, keď sa postavia Nórsku.
Už dlhší čas fanúšikovia špekulujú, ako dopadnú hráči spod Tatier na svetovom šampionáte po obrovskom počte ospravedlneniek, ktoré musel tréner Vladimír Országh akceptovať.
Na súpiske môže byť 25 hokejistov, no dvaja zatiaľ zapísaní neboli - ide o obrancu Patrika Kocha a útočníka Aurela Nauša. Preto tak pravdepodobne nezasiahnu do duelu proti Severanom.
"Keď som videl Juraja Slafkovského, ako ráno po olympijskom turnaji odchádza z Milána a o tri dni na to hral zápas v NHL, vôbec sa chalanom ako je Erik Černák alebo Martin Fehérváry nečudujem, že nemali po sezóne dostatok síl. Ani ostatné tímy nebudú mať veľa hráčov, ktorí si zahrali aj na olympiáde. Klobúk dole pred všetkými, ktorí zvládnu olympiádu a MS v jednom roku po ťažkej sezóne," uviedol.
Trojica Martin Chromiak, Filip Mešár a Viliam Kmec sú pozitívne posily pre Slovensko. Zatiaľ čo prvý menovaný je ostrostrelcom v AHL, ďalším dvom to môže pomôcť v kariéram.
Nečuduje sa im
Ako dopadnú slovenskí hokejisti na MS 2026?
Fyzická hra bratov
Jedným z lídrov by mal byť podľa Valábika Oliver Okuliar. "Určite ho uvidíme na presilovke a bude jedným z nosných hráčov slovenského tímu."
Bratia Martin a Kristián Pospíšilovci by mali plniť dôležitú úlohu v tíme. Prvý menovaný by nemal hrať v presilovkách, lebo by to ublížilo jemu, aj celému kádru.
"Teším sa, že si zahrajú spolu s bratom a budú sa chcieť presadiť svojím štýlom hry. Bolo by kontraproduktívne im zakazovať to, čo majú v sebe zakorenené. Očakávať, že budú hrať jemne, by nebolo správne. Ich prínos je vo fyzickej hre," prezradil 40-ročný rodák z Nitry pre portál sportweb.pravda.sk.
Dôležitý vstup
Problémová môže byť obrana, keď v nej je viacero debutantov. Potrebujú zbierať skúsenosti a tlak, aby neurobili chybu, im môže občas zväzovať ruky. Dôležitý bude vstup do turnaja, keďže prvé štyri súboje budú proti papierovo slabším súperom.
"Každý hráč to má inak. Jeden chce hneď na začiatku odohrať náročnejšie zápasy a ďalší chce mať papierovo ľahších súperov. Druhý prípad je pre mužstvo, ktoré má viacero nováčikov, prijateľnejší. Chalani sa môžu otriasť z najväčšej nervozity. Začínať turnaj proti favoritovi je krst ohňom a nie každý to zvládne."
Kanadský kapitán a stále len 19-ročný Macklin Celebrini bude robiť ťažkosti každému protivníkovi na MS vrátane Slovenska. "Bude najväčšia hviezda šampionátu. Je neskutočné, aký obrovský talent ten chalan v sebe má."
Boj s Dánmi o štvrťfinále
Valábik je realista a nedáva takmer žiadnu šancu tomu, že by prišiel aj útočník Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský. Ten v piatom zápase proti Buffalu Sabres nazbieral tri body a pomohol tímu vybojovať postupový mečbal na kanadskom ľade do finále Východnej konferencie.
"Bude si potrebovať veľmi dobre oddýchnuť pred novou sezónou, v ktorej sa od neho bude opäť očakávať veľa. Budem veľmi prekvapený, ak by naozaj prišiel len preto, aby si mohol zahrať s kamarátmi na MS," prezradil hokejový expert.
O postup do štvrťfinále by mali Slováci bojovať s Dánskom. "Veľmi si prajem, aby to našim vyšlo. V príprave sme videli, aké zápasy s Dánmi môžeme očakávať. Bude extrémne dôležité streliť prvý gól. Bude to ťažká skúška pre náš menej skúsený tím. Zápas s Dánmi ukáže, či sa podarí splniť cieľ, ktorým je štvrťfinále," doplnil Valábik pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský nepríde, s Dánmi sa pobijú o štvrťfinále. Valábik o šanciach Slovákov na MS v hokeji – ANKETA © SITA Všetky práva vyhradené.
