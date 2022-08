Pätnásť európskych klubov si rozdelí dotáciu na pomoc utečencom z Ukrajiny, peniaze dostane aj bratislavský Slovan

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Spolu 15 európskych futbalových klubov, vrátane úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava , si rozdelí dotáciu 680-tisíc eur od Európskej asociácie klubov (ECA) na pomoc vojenským utečencom z Ukrajiny.Asociácia o tom informovala na svojom webe a uviedla, že každý z pätnástich tímov získa od 25 do 50-tisíc eur.Okrem Slovana v zozname klubov figurujú aj Sparta Praha, Slavia Praha a FC Slovan Liberec z Česka, turecký Trabzonspor, poľská Legia Varšava, izraelský tím Maccaibi Haifa, Celtic Glasgow a FC Heart of Midlothian zo Škótska, chorvátske Dinamo Záhreb, španielsky Athletic Bilbao, ukrajinský Šachtar Doneck, estónsky klub JK Nomme Kalju, SJK Seinäjoki z Fínska a FC Čichura Sačchere z Gruzínska.ECA vyčlenila na uvedenú podporu klubov až milión eur, rozdelenie ďalších 320-tisíc zverejní neskôr."V ECA nás všetkých mimoriadne znepokojujú ťažkosti, ktorými trpia mnohí utečenci, ktorí unikajú pred tragickou situáciou na Ukrajine. Som preto veľmi rád, že nášmu výboru pre pomoc Ukrajine sa podarilo schváliť celkovo pätnásť projektov, ktoré nám navrhli členské kluby, ktoré teraz dostanú požadované finančné dary. Táto pomoc im umožní pokračovať v dobrej práci pri podpore vysídlených ukrajinských detí a ich rodín. Prinesie im veľmi potrebnú pomoc, ľudskú interakciu a nádej do budúcnosti. Vo fonde stále zostáva značná suma a očakávame, že v blízkej budúcnosti bude vyhlásená druhá výzva na predkladanie projektov od členských klubov," vyhlásil Poliak Dariusz Mioduski, ktorý v ECA vedie Výbor pre pomoc Ukrajine.