Lewandowski na narodeniny zariadil prvý triumf FC Barcelona v sezóne, „žltá ponorka“ zdolala Atlético Madrid (video)

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský futbalista Robert Lewandowski zaznamenal v deň svojich 34. narodením prvé dva súťažné góly v drese španielskeho klubu FC Barcelona , v nedeľňajšom zápase 2. kola La Ligy 2022/2023 nimi zariadil víťazstvo 4:1 na pôde Realu Sociedad San Sebastián Katalánci si pripísali prvý triumf v aktuálnej sezóne aj vďaka presným zásahom Francúza Ousmana Dembélého a španielskeho mladíka Ansuho Fatiho Lewandowski otvoril skóre duelu už v úvodnej minúte jeho typickým spôsobom - pohotovou a presnou strelou zvnútra šestnástky.Druhý gól na 3:1 vsietil v 68. min opäť z jeho obľúbenej pozície po prihrávke Fatiho. V 79. min si úlohy vymenili a Lewandowski prihral na gól Fatimu, ktorý upravil výsledok na konečných 4:1.Barcelona sa so štyrmi bodmi posunula na piate miesto v ligovej tabuľke, pred ňou sú len šesťbodové tímy - Villarreal, Real Madrid Betis Sevilla a Osasuna Pamplona."Bol to pre nás dôležitý zápas po sklamaní z toho predošlého. Vstúpili sme doň s veľkou motiváciou zvíťaziť a to sa nám aj podarilo," uviedol stredopoliar "blaugranas" Pedri González, ktorý vyzdvihol o 15 rokov staršieho spoluhráča Lewandowského: "Má 34 rokov, ale vyzerá na 20. Je šialené, koľko gólov strieľa a ako pracuje na tom, aby pomohol tímu." Villarreal sa dostal v nedeľu na čelo La Ligy o skóre pred Real Madrid vďaka triumfu 2:0 na ihrisku Atlética Madrid , po dvoch zápasoch sezóny má skóre 5:0. Duel mal výnimočnú príchuť pre trénera Unaia Emeryho , ktorý pretrhol šnúru 12 ligových zápasov bez víťazstva v zápasoch proti svojmu rivalovi Diegovi Simeonemu "Bolo pre mňa vždy náročné stáť proti Simeonemu. Ukazuje to, aký je dobrý a stále sa pritom zlepšuje," uviedol Emery, ktorý v predošlých 12 zápasoch ako kouč zaznamenal proti tímu so Simeonem na lavičke päť prehier a sedem remíz.