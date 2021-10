David Koller & Band, The Pau, The Wilderness a Mooshak vystúpia na Koncerte pre všímavých v Novej Cvernovke

Koncert pre všímavých bude po ročnej prestávke opäť s návštevníkmi a so skvelým obsadením. Do Novej Cvernovky si prídu s nami pripomenúť výročie Nežnej revolúcie David Koller s kapelou, výnimočný zjav poľskej alternatívnej scény The Pau, nekompromisní pankáči z Trnavy The Wilderness a na výlet do odľahlých hudobných kútov sveta vás vezme Vladimír „Potkan“ Potančok alias DJ Mooshak.

Program sa začne o 17.30 v Kabinete pomalosti premietaním filmu Komúna režiséra Jakuba Julényho, ktorý cez spomienky na Marcela Strýka zachytáva prostredie košického undergroundu v období normalizácie a aktivity štátnej bezpečnosti proti ľuďom z tejto komunity. Hudobná časť odštartuje vo veľkej sále o 19.00. Súčasťou programu budú aj diskusie. Na tému „Hudobníci by mali hrať a nemiešať sa do politiky“ sa bude zhovárať Oliver Rehák s Davidom Kollerom a Denisom Bangom. Analogicky poňatá bude aj druhá debata „Vizuálne umelkyne by mali tvoriť a nemiešať sa do politiky“, v ktorej sa Jana Močková porozpráva s výraznými osobnosťami súčasného vizuálneho umenia Ilonou Németh a Emíliou Rigovou. Uvedieme tiež knihu Bluesman v koberci, ktorú napísal šéf breznianskeho klubu Bombura Maroš Pavúk a zachytáva jeho zážitky z cestovania za hudbou pred rokom 1989 i po ňom.

Prvých 100 lístkov je v predaji za 25 €, následne bude cena v predpredaji 30 € a kúpiť si ich môžete už oddnes na linku na konci článku. Cena vstupeniek na bráne bude 35 € (len v prípade ak budú ešte dostupné). Maximálna kapacita Koncertu pre všímavých je 400 návštevníkov a pri vstupe na podujatia organizované v Novej Cvernovke platia nasledovné podmienky: vstup je len pre plne zaočkovaných, kontrola očkovania prebehne overením platnosti QR kódu, vstup do interiéru je povolený iba s rúškom / respirátorom. V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.

David Koller & Band

David Koller je zásadná postava československej hudobnej scény. Začínal v alternatívnej Jasnej páke, zahral si v kapelách Žentour, Pražský výběr, či Blue Effect a v roku 1987 spoluzakladal jednu z najúspešnejších československých kapiel Lucie. V marci 2015 vydal album ČeskosLOVEnsko a v apríli 2016 si aj vďaka nemu odniesol z cien českej hudobnej akadémie Anděl tri sošky: pre najlepšieho speváka, najlepší album a pre skupinu štvrťstoročia (Lucie). Vo viacerých skladbách tohto albumu kritizuje tendencie mocných obracať sa ku komunistickej minulosti. „Bol by som rád, keby nás vláda neťahala na východ", odkázal počas slávnostného udeľovania „Andělov“. Je obdivuhodné, že ako jeden z najpopulárnejších českých umelcov sa nekompromisne stavia proti totalite v akejkoľvek podobe. Stál za kampaňami S komunisty se nemluví, Nikagda nězabuděm a vyhlásil tiež bojkot klubom a sálam, ktoré organizujú koncerty extrémistickej kapely Ortel. „Jestliže chtějí vydělávat na nenávisti, strachu a xenofobii, nebudou vydělávat na Davidu Kollerovi,“ povedal o tejto aktivite svojho času jeho manažér. O jeho obľúbenosti na Slovensku svedčí aj fakt, že jeho video z Pohody 2016 patrí medzi tri najsledovanejšie v histórii YouTube kanála festivalu Pohoda. Na Koncerte pre všímavých zahrá set zložený z jeho autorských piesní a tiež najväčších hitov skupiny Lucie. Bude to zároveň ochutnávka toho, čo čaká divákov na pripravovanom letnom turné po Slovensku v roku 2022.

THE PAU

Paulina vystupujúca pod menom The Pau je výnimočný zjav poľskej alternatívnej scény. Iba sama s elektrickou gitarou a mikrofónom. Všetko ostatné si nahráva svojpomocne a má ukryté vo svojom telefóne. Skromným vystupovaním, intenzívnym koncertovaním a silnými piesňami si už získala mnoho fanúšikov a v Poľsku hráva po boku najväčších mien nezávislej scény. Má za sebou dva albumy, aktuálne chystá tretí. „Vidíte dievča s gitarou, počujete nadupanú kapelu. Mám radosť, keď u nej pozorujem ten totálny posun a rast. Sekne jej zadymený klubík, ale zaslúži si aj festivalové pódium,“ povedal o The Pau Dáša fon Fľaša zo žilinskej Hájovne a Paulina potvrdila jeho slová na tohtoročnej Pohoda on the Ground.

THE WILDERNESS

The Wilderness je kapela, ktorá je absolútnym dôkazom toho, že punk v jeho najlepšej podobe nie je mŕtvy. Skvelé texty, vynikajúca hudba a nekompromisné postoje robia z The Wilderness zásadnú skupinu na slovenskej hudobnej scéne. Ich video ku skladbe „Čo s tým hnevom“ (vznikalo aj na Pohode 2018) označil portál Hudba.sk za videoklip roka. Na konte majú tri albumy, z ktorých najviac vyčnieva konceptuálne poňatý The Wilderness III. Vo svojich textoch sa zameriavajú na politické, náboženské a sociálno-kritické témy, filozofické a morálne dilemy, konflikty subjektívneho videnia sveta s objektívnou realitou. Sú aktívni v organizovaní koncertov pre iné punkové kapely z celého sveta pod hlavičkou kolektívu Consume and die! crew. Od roku 2017 vystúpili na troch Pohodách v rade, ako aj na festivaloch Pohoda in the Air a Pohoda on the Ground. V roku 2019 sa tiež predstavili v rámci slovenského a českého focusu na showcasovom festivale Eurosonic Noorderslag.

DJ MOOSHAK

Vladimír "Potkan" Potančok alias DJ Mooshak je skúsený poslucháč, občasný tanečník, príležitostný dídžej. Vzdelaním etnológ a sociálny antropológ je momentálne redaktorom časopisu Slovenský národopis a moderátorom relácie Hudba sveta na Rádiu_FM. V roku 2015 spoluzakladal platformu World Music from Slovakia, neskôr moderoval festivaly Festival perkusií a World Music Festival Bratislava. Sporadické dídžejovanie vystriedala séria populárno-náučných prednášok o nezvyčajných hudobných nástrojoch sveta Cverna v uchu v Kabinete pomalosti (2018 – 2019) v Novej Cvernovke a neskôr pravidelné otváranie večerov Elektrohafla (2019 – 2020). Na Koncerte pre všímavých teda Mooshak vystúpi na svojej domovskej scéne a pre návštevníkov si pripravuje eklektickú dvojhodinovú afterparty.

Paralelne so začiatkom Koncertu pre všímavých bude od 17.11. v sále činohry v novej budove SND slávnostné odovzdávanie ocenenia Biela vrana. Ocenenie sa udeľuje ako poďakovanie ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov. Viac informácií a lístky na toto podujatie nájdete už čoskoro na webe www.bielavrana.sk.

Line-up:

17.11 Door open

17.30 – 19.00 Komúna (réžia Jakub Julény, 2020)

19.00 – 19.45 The Pau

19.45 – 20.15 „Hudobníci by mali hrať a nemiešať sa do politiky“ Diskutujú: David Koller, Denis Bango, moderuje Oliver Rehák



Uvedenie knihy Bluesman v koberci (autor Maroš Pavúk, moderuje Vlado Michal)