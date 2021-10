Nový smartfón od Huawei je tu: nova 9 ponúkne funkcie vlajkovej lode za polovičnú cenu (video)

Pozornosť púta mimoriadne štýlovým a ultraľahkým dizajnom, špičkovým fotografickým systémom s vylepšenými videofunkciami, ultrarýchlym nabíjaním a dlhou výdržou batérie.

Aj inovácie môžu mať štýl

Základom série Huawei nova je inovácia. Už od uvedenia na trh v roku 2016 predstavuje rad nova stelesnenie inovatívnych technológií Huawei v štýlovom kabáte. Teraz spoločnosť Huawei predstavuje svoj najnovší prírastok do rodiny - smartfón Huawei nova 9. Ide o smartfón, ktorý je inšpirovaný osobnosťou svojho majiteľa. Je to špičkový osobný asistent určený pre zaneprázdnených, nezávislých a kreatívnych ľudí, ktorí sú neustále v pohybe.

Fotoaparát, na ktorý je spoľah

Aktuálna doba predurčuje žiť život naplno. Málokto sa pritom zaobíde bez telefónu s fotoaparátom, na ktorý sa môže spoľahnúť v každej situácii, bez ohľadu na to, či je deň alebo noc. Nova 9 zachytí všetky dôležité chvíle, dokonca aj v tme, či v zlom osvetlení. Huawei nova 9 s pokročilými režimami denného a nočného fotografovania umožňuje zachytiť všetky vaše zážitky - či už je to celodenný výlet do hôr alebo zážitky z nočnej zábavy v klube.

Kamerový systém Ultra Vision sa skladá z 50-megapixelového hlavného fotoaparátu RYYB Ultra Vision, 8-megapixelového ultraširokouhlého objektívu, 2-megapixelového snímača hĺbky obrazu a makro objektívu, schopného snímať už od vzdialenosti 4 centimetrov. Vďaka tomuto kvartetu budete môcť fotografovať výnimočné portréty, panorámy, mestské fotografie, či priblížené zábery s dokonalou presnosťou detailov. Navyše, s využitím špeciálnych režimov pre nočné fotografie, ako sú Extreme Night Shoot a Night Portrait, môžete vytvárať jasné a mimoriadne detailné snímky aj pri slabom osvetlení.

Inžinieri v Huawei však vedia, že na zachytenie špeciálneho momentu niekedy fotka jednoducho nestačí. S nova 9 preto môžete vytvoriť video, ktoré zachytí scenériu z každého uhla. Smartfón poskytuje rozšírené funkcie filmovania v rozlíšení 4K, ako je nepretržité nahrávanie prednou aj zadnou kamerou, AIS video stabilizácia či nočné selfie video. Nova 9 vám tak umožní zachytiť pozoruhodné momenty na fotografiách aj videách, dokonca aj v noci, vďaka čomu budete mať istotu, že už nikdy nepremeškáte žiadnu momentku.

Dizaj(nova) záležitosť

Huawei nova 9 so svojim ultraľahkým dizajnom v dvoch výnimočných farebných variantoch - ligotavej modrej (Starry Blue) a nadčasovej čiernej (Black) - predstavuje elegantný doplnok, ktorý zvýrazní štýl svojho majiteľa. Napriek tomu, že nova 9 v tele ukrýva veľkú batériu a široký displej, je mimoriadne praktickým zariadením, ktoré sa dobre drží v ruke - vďačí za to hrúbke iba 7,77 mm a hmotnosti približne 175 g.

Z nuly na sto percent za menej ako 40 minút

V dnešnej dobe sú ľudia v neustálom pohybe a očakávajú, že aj ich zariadenia budú držať krok s ich životným tempom. Výdrž batérie je jednou z najväčších starostí, ktoré pri každodennom používaní treba brať do úvahy. Rovnako ako predchádzajúce smartfóny Huawei, aj nova 9 vyniká veľkou batériou - má kapacitu až 4300 mAh, vďaka ktorej sa s prehľadom postará o celodennú výdrž, bez ohľadu na záťaž a frekvenciu používania. Extrémne rýchla 66W nabíjačka Huawei SuperCharge zaručí, že nabitie telefónu z nuly na polovicu 53 percent potrvá len 15 minút a pre úplné nabitie stačí počkať 38 minút.

Huawei nova 9 poháňa mobilný čipset Snapdragon 778G 4G, vyrobený 6nm technológiou. Vysoký výkon umožňuje smartfónu s prehľadom zvládne všetky každodenné úlohy či multimediálny obsah. Huawei nova 9 je tiež vybavený chladiacimi fóliami VC Liquid Cooling & Graphene, ktoré inteligentne snímajú teplotu smartfónu a upravujú jeho výkon tak, aby zariadenie zostalo chladné a fungovalo bezchybne po celú dobu používania.

Cena a dostupnosť

Huawei nova 9 bude na Slovensku v predaji od 1. novembra 2021 vo farbách Black a Starry Blue. Novinku bude možné predobjednať už od dnešného dňa za odporúčanú maloobchodnú cenu 499 eur. Nový Huawei nova 9 bude tiež dostupný v ponuke vybraných operátorov.