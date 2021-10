Slovák Tomáš Halgaš úspešne predal svoj start-up Sphere spoločnosti Twitter

Tomáš Halgaš založil v roku 2015 v Londýne četovaciu aplikáciu Sphere, ktorá mení skupiny ľudí na webe na pulzujúce komunity. Projekt Sphere dnes prevzala ako svoju najnovšiu akvizíciu jedna z najväčších sociálnych sietí na svete, spoločnosť Twitter. Ide o veľký úspech 28-ročného Slováka, ktorý vyštudoval matematiku a informatiku na Oxfordskej univerzite a svoj start-upový nápad rozvinul s Nickom D’Aloisiom, ktorý už ako 17-ročný predal svoj prvý startupový projekt do Yahoo. Twitter plánuje použiť najlepšie nápady a riešenia zo start-upu Sphere a nasadiť ich do svojej sociálnej siete. Tím Sphere.me - vrátane Tomáša Halgaša a Nicka D’Aloisia - prejde do Twitteru a bude pokračovať vo vývoji v rámci tímov Komunity (Communities), Priame správy (DMs), Tvorcovia (Creators) a Tvíty (Tweets - centrálna mechanika Twitteru).

Aplikácia Sphere.Me pomáha ľudí spájať do komunity

Na konci roka 2015 založili Nick D'Aloisio ako CEO a Tomáš Halgaš ako CTO spoločnosť Sphere Knowledge Limited. Ako mnohé iné start-upy, Sphere začal s úplne iným cieľom. Pôvodná idea bola pomôcť ľuďom nachádzať a neustále zdieľať znalosti prostredníctvom online trhoviska platených expertov, prepojených cez skupinový čet. Skúsenosti ukázali, že najhodnotnejšie konverzácie vznikali v skupinách, ktorých členovia k sebe cítili silnú príslušnosť. Na základe tohto sa novým cieľom aplikácie Sphere stala výzva, aby si každý človek našiel svoju komunitu.

„Väčšina skupín trpí klasickými chorobami online komunikácie, ktoré bránia vzniku komunity. Reč je o trápnom tichu počas četovania či častom posune komunikácie divným smerom. Naša aplikácia tieto nedostatky rieši tým, že čistíme konverzácie od neaktuálnych príspevkov a podporujeme ľudí vo výmene informácií a názorov. Boli sme vždy presvedčení, že vytvorenie priestoru, v ktorom sa darí zmysluplným konverzáciám, je jednou z najzásadnejších výziev súčasnosti. Osobne som rád, že sa nám podarilo k tejto výzve prispieť našim riešením. Fakt, že sa Twitter rozhodol našu aplikáciu kúpiť a naše nápady začleniť do svojej sociálnej siete, je toho potvrdením,“ hovorí Tomáš Halgaš.

Tím Sphere prechádza do Twitteru

Samostatná aplikácia Sphere Messenger akvizíciou zo strany spoločnosti Twitter zanikne. Zámerom Twitteru je nasadiť najlepšie nápady a riešenia zo Sphere v rámci Twitter aplikácie. Súčasťou akvizície je aj prechod Tomáša s tímom do Twitteru, kde budú pokračovať vo svojej misii meniť skupiny ľudí na webe na pulzujúce komunity. V Twitteri sa stanú súčasťou tímov Komunity (Communities), Priame správy (DMs), Tvorcovia (Creators), Tweets (tím, ktorý rieši hlavnú mechaniku tvítovania) a Tvíty (Tweets - centrálna mechanika Twitteru). Cena akvizície Sphere.Me nemôže byť kvôli zmluvným klauzulám zverejnená.

Start-upu od začiatku verili viacerí známi investori

Projekt Sphere s tímom 30+ ľudí financovali slávni investori ako Index Ventures, Horizons Ventures, Mike Moritz (jeden z prvých investorov do Google), Brian Chesky (zakladateľ Airbnb) a Sean Rad (zakladateľ Tinderu).



Viac informácií o Sphere