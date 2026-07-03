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03. júla 2026

Dávid proti Goliášovi. Na Kapverdy čaká Argentína s Messim


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Kapverdy sa v súboji proti obhajcovi titulu pokúsia o senzačný postup do osemfinále. V piatok bude na futbalových majstrovstvách sveta v Severnej Amerike klasický príbeh, v ktorom Dávida nastúpi proti ...



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3.7.2026 (SITA.sk) - Kapverdy sa v súboji proti obhajcovi titulu pokúsia o senzačný postup do osemfinále.


V piatok bude na futbalových majstrovstvách sveta v Severnej Amerike klasický príbeh, v ktorom Dávida nastúpi proti Goliášovi, keď maličký štát Kapverdy v osemfinále vyzve obhajcu titulu Argentínu aj s hviezdnym Lionelom Messim.

Kapverdy sú najmenšia krajina, ktorá sa kedy dostala do vyraďovacej časti MS. O osemfinále zabojuje v MIami na Floride a sníva o tom, že dosiahne najväčší šok v histórii svetového šampionátu. Súostrovie v Atlentickom oceáne sa stalo jedným z najväčších príbehov rozšíreného 48-členného turnaja, keď prekvapilo remízou so Španielskom a postúpilo do najlepších 32 tímov na úkor Uruguaja či Saudskej Arábie.

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Argentína, ktorá postúpila do vyraďovačky vďaka šiestim gólom svojho kapitána Messiho, je favoritom na postup, ktorým by sa priblížila k obhajobe titulu majstra sveta z Kataru 2022. Tréner Kapverd Bubista vyhlásil, že jeho tím nebude pri stretnutí so svetovými šampiónmi a osemnásobným držiteľom Zlatej lopty zahanbenejší.

"Sme pokojní, pretože sme si miesto tu vybojovali zaslúžene a nie je čoho sa príliš báť. Vieme, aký je dôležitý tento zápas. Je to zápas nášho života, ale budeme si ho užívať a podať najlepší výkon. Na nič iné nemyslíme, len na postup ďalej,“ povedal Bubista.

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Holanďan rodák Deroy Duarte, ktorý reprezentuje Kapverdy, zdôraznil, že pre ich tím je duel proti Argentíne veľká česť a príležitosť zapísať sa do histórie. "Všetko je pocta a odmena, ten zápas vnímame ako šancu na historický moment. Prečo nie? Dáme do toho všetko a po zápase uvidíme,“ uviedol Duarte.

Tréner argentínskeho výberu Lionel Scaloni, pre ktorého bude piatkový duel stý na tejto pozícii, zdôraznil rešpekt k súperovi, ktorý počas skupinovej časti neprehral. "Toto nie je tím, ktorý je tu náhodou. Musíme ich rešpektovať a presne to urobíme,“ povedal.

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Víťaz zápasu si v osemfinále zmeria sily s postupujúcim z duelu Austrália - Egypt, ktorý sa takisto hrá v piatok v Dallase. V ďalšom piatkovom zápase sa Ghana pokúsi zvrátiť negatívnu štatistiku afrických tímov, keď nastúpi proti Kolumbii v Kansase. Z deviatich afrických výberov na turnaji zo skupiny postúpilo päť družstiev a Juhoafrická republika, Pobrežie Slonoviny aj Senegal už vypadli.


Zdroj: SITA.sk - Dávid proti Goliášovi. Na Kapverdy čaká Argentína s Messim © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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