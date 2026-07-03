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03. júla 2026
Dávid proti Goliášovi. Na Kapverdy čaká Argentína s Messim
Kapverdy sa v súboji proti obhajcovi titulu pokúsia o senzačný postup do osemfinále. V piatok bude na futbalových majstrovstvách sveta v Severnej Amerike klasický príbeh, v ktorom Dávida nastúpi proti ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Kapverdy sa v súboji proti obhajcovi titulu pokúsia o senzačný postup do osemfinále.
V piatok bude na futbalových majstrovstvách sveta v Severnej Amerike klasický príbeh, v ktorom Dávida nastúpi proti Goliášovi, keď maličký štát Kapverdy v osemfinále vyzve obhajcu titulu Argentínu aj s hviezdnym Lionelom Messim.
Kapverdy sú najmenšia krajina, ktorá sa kedy dostala do vyraďovacej časti MS. O osemfinále zabojuje v MIami na Floride a sníva o tom, že dosiahne najväčší šok v histórii svetového šampionátu. Súostrovie v Atlentickom oceáne sa stalo jedným z najväčších príbehov rozšíreného 48-členného turnaja, keď prekvapilo remízou so Španielskom a postúpilo do najlepších 32 tímov na úkor Uruguaja či Saudskej Arábie.
Argentína, ktorá postúpila do vyraďovačky vďaka šiestim gólom svojho kapitána Messiho, je favoritom na postup, ktorým by sa priblížila k obhajobe titulu majstra sveta z Kataru 2022. Tréner Kapverd Bubista vyhlásil, že jeho tím nebude pri stretnutí so svetovými šampiónmi a osemnásobným držiteľom Zlatej lopty zahanbenejší.
"Sme pokojní, pretože sme si miesto tu vybojovali zaslúžene a nie je čoho sa príliš báť. Vieme, aký je dôležitý tento zápas. Je to zápas nášho života, ale budeme si ho užívať a podať najlepší výkon. Na nič iné nemyslíme, len na postup ďalej,“ povedal Bubista.
Holanďan rodák Deroy Duarte, ktorý reprezentuje Kapverdy, zdôraznil, že pre ich tím je duel proti Argentíne veľká česť a príležitosť zapísať sa do histórie. "Všetko je pocta a odmena, ten zápas vnímame ako šancu na historický moment. Prečo nie? Dáme do toho všetko a po zápase uvidíme,“ uviedol Duarte.
Tréner argentínskeho výberu Lionel Scaloni, pre ktorého bude piatkový duel stý na tejto pozícii, zdôraznil rešpekt k súperovi, ktorý počas skupinovej časti neprehral. "Toto nie je tím, ktorý je tu náhodou. Musíme ich rešpektovať a presne to urobíme,“ povedal.
Víťaz zápasu si v osemfinále zmeria sily s postupujúcim z duelu Austrália - Egypt, ktorý sa takisto hrá v piatok v Dallase. V ďalšom piatkovom zápase sa Ghana pokúsi zvrátiť negatívnu štatistiku afrických tímov, keď nastúpi proti Kolumbii v Kansase. Z deviatich afrických výberov na turnaji zo skupiny postúpilo päť družstiev a Juhoafrická republika, Pobrežie Slonoviny aj Senegal už vypadli.
Zdroj: SITA.sk - Dávid proti Goliášovi. Na Kapverdy čaká Argentína s Messim © SITA Všetky práva vyhradené.
V piatok bude na futbalových majstrovstvách sveta v Severnej Amerike klasický príbeh, v ktorom Dávida nastúpi proti Goliášovi, keď maličký štát Kapverdy v osemfinále vyzve obhajcu titulu Argentínu aj s hviezdnym Lionelom Messim.
Kapverdy sú najmenšia krajina, ktorá sa kedy dostala do vyraďovacej časti MS. O osemfinále zabojuje v MIami na Floride a sníva o tom, že dosiahne najväčší šok v histórii svetového šampionátu. Súostrovie v Atlentickom oceáne sa stalo jedným z najväčších príbehov rozšíreného 48-členného turnaja, keď prekvapilo remízou so Španielskom a postúpilo do najlepších 32 tímov na úkor Uruguaja či Saudskej Arábie.
Argentína, ktorá postúpila do vyraďovačky vďaka šiestim gólom svojho kapitána Messiho, je favoritom na postup, ktorým by sa priblížila k obhajobe titulu majstra sveta z Kataru 2022. Tréner Kapverd Bubista vyhlásil, že jeho tím nebude pri stretnutí so svetovými šampiónmi a osemnásobným držiteľom Zlatej lopty zahanbenejší.
"Sme pokojní, pretože sme si miesto tu vybojovali zaslúžene a nie je čoho sa príliš báť. Vieme, aký je dôležitý tento zápas. Je to zápas nášho života, ale budeme si ho užívať a podať najlepší výkon. Na nič iné nemyslíme, len na postup ďalej,“ povedal Bubista.
Holanďan rodák Deroy Duarte, ktorý reprezentuje Kapverdy, zdôraznil, že pre ich tím je duel proti Argentíne veľká česť a príležitosť zapísať sa do histórie. "Všetko je pocta a odmena, ten zápas vnímame ako šancu na historický moment. Prečo nie? Dáme do toho všetko a po zápase uvidíme,“ uviedol Duarte.
Tréner argentínskeho výberu Lionel Scaloni, pre ktorého bude piatkový duel stý na tejto pozícii, zdôraznil rešpekt k súperovi, ktorý počas skupinovej časti neprehral. "Toto nie je tím, ktorý je tu náhodou. Musíme ich rešpektovať a presne to urobíme,“ povedal.
Víťaz zápasu si v osemfinále zmeria sily s postupujúcim z duelu Austrália - Egypt, ktorý sa takisto hrá v piatok v Dallase. V ďalšom piatkovom zápase sa Ghana pokúsi zvrátiť negatívnu štatistiku afrických tímov, keď nastúpi proti Kolumbii v Kansase. Z deviatich afrických výberov na turnaji zo skupiny postúpilo päť družstiev a Juhoafrická republika, Pobrežie Slonoviny aj Senegal už vypadli.
Zdroj: SITA.sk - Dávid proti Goliášovi. Na Kapverdy čaká Argentína s Messim © SITA Všetky práva vyhradené.
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