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03. júla 2026
Pogačar mieri za historickým piatym triumfom. Začína sa Tour de France!
V sobotu sa začínajú prestížne cyklistické preteky, najvážnejším ašpirantom na titul je Slovinec Tadej Pogačar. Už v sobotu sa v španielskej Barcelone začne cyklistické šialenstvo známe ako Tour ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - V sobotu sa začínajú prestížne cyklistické preteky, najvážnejším ašpirantom na titul je Slovinec Tadej Pogačar.
Už v sobotu sa v španielskej Barcelone začne cyklistické šialenstvo známe ako Tour de France. Tímovou časovkou Slovinec Tadej Pogačar s jeho tímom UAE Emirates začne pokus o piaty titul na tomto legendárnom podujatí. Jeho hlavným rivalom bude Dán Jonas Vingegaard, ktorý ho zdolal v rokoch 2022 a 2023, no v rokoch 2021, 2024 a 2025 skončil druhý za Pogačarom.
Tohtoročná Tour však nebude iba o týchto dvoch jazdcoch, keďže Francúzsko sníva o tom, že po 41 rokoch bude mať domáceho víťaza. Mladík Paul Seixas, ktorý v tejto sezóne žiari, je považovaný za budúceho šampióna, no očakáva sa, že vo svojej premiére na TdF ešte nezvíťazí.
Organizátori pre pretekárov pripravili 21 etáp. Po úvode v španielskom Katalánsku prídu na rad Pyreneje, nasledovať budú cesty juhozápadným Francúzskom, horským masívom Vogézy a Alpami. Záver bude tradične v Paríži. Pogačar dominuje svetovej cyklistike v ostatných troch sezónach, v tomto roku na víťazstvo pretavil šesť zo siedmich štartov.
Bývalý štvornásobný víťaz Tour Chris Froome poznamenal, že ak Pogačara nepostretne žiadny pád, je favorit s jasnou výhodou. Slovinec síce priznáva, že konkurenti majú šancu ho zdolať, no víťazstvá nad ním sú čoraz zriedkavejšie. Dvadsaťdeväťročný Vingegaard ho označil za pravdepodobne najlepšieho jazdca v pelotóne.
Dán potvrdil dobrú formu májovým triumfom na Giro d'Italia, čím skompletizoval zbierku titulov zo všetkých Grand Tours. A to Pogačar zatiaľ nedokázal. Vingegaard sa na preteky teší a je dobre pripravený.
O tretie miesto na pódiu budú bojovať jazdci Red Bull-Bora Hansgrohe – olympijský šampión Remco Evenepoel a Florian Lipowitz, ktorí skončili na tretej pozícii za Pogačarom a Vingegaardom v predošlých dvoch edíciách. Obaja sú lídrami svojho tímu, avšak zároveň sú si konkurentmi, no vyhlasujú, že medzi nimi nebudú žiadne vnútorné konflikty.
Do širšieho okruhu favoritov patrí aj Isaac Del Toro, ktorý je rovnako ako Pogačar súčasťou tímu UAE Emirates. Pre 22-ročného Mexičana je účasť na jeho prvej Tour splneným veľkým snom a považuje sa za veľmi šťastného.
Tour de France je jedno z najprestížnejších cyklistických podujatí na svete s históriou siahajúcou do roku 1903. Tento rok trasa pretekov vedie cez rôznorodý terén, od pobrežných oblastí po vysokohorské horské priesmyky. A skončí sa tradičnou etapou v Paríži.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar mieri za historickým piatym triumfom. Začína sa Tour de France! © SITA Všetky práva vyhradené.
Už v sobotu sa v španielskej Barcelone začne cyklistické šialenstvo známe ako Tour de France. Tímovou časovkou Slovinec Tadej Pogačar s jeho tímom UAE Emirates začne pokus o piaty titul na tomto legendárnom podujatí. Jeho hlavným rivalom bude Dán Jonas Vingegaard, ktorý ho zdolal v rokoch 2022 a 2023, no v rokoch 2021, 2024 a 2025 skončil druhý za Pogačarom.
Tohtoročná Tour však nebude iba o týchto dvoch jazdcoch, keďže Francúzsko sníva o tom, že po 41 rokoch bude mať domáceho víťaza. Mladík Paul Seixas, ktorý v tejto sezóne žiari, je považovaný za budúceho šampióna, no očakáva sa, že vo svojej premiére na TdF ešte nezvíťazí.
Organizátori pre pretekárov pripravili 21 etáp. Po úvode v španielskom Katalánsku prídu na rad Pyreneje, nasledovať budú cesty juhozápadným Francúzskom, horským masívom Vogézy a Alpami. Záver bude tradične v Paríži. Pogačar dominuje svetovej cyklistike v ostatných troch sezónach, v tomto roku na víťazstvo pretavil šesť zo siedmich štartov.
Bývalý štvornásobný víťaz Tour Chris Froome poznamenal, že ak Pogačara nepostretne žiadny pád, je favorit s jasnou výhodou. Slovinec síce priznáva, že konkurenti majú šancu ho zdolať, no víťazstvá nad ním sú čoraz zriedkavejšie. Dvadsaťdeväťročný Vingegaard ho označil za pravdepodobne najlepšieho jazdca v pelotóne.
Dán potvrdil dobrú formu májovým triumfom na Giro d'Italia, čím skompletizoval zbierku titulov zo všetkých Grand Tours. A to Pogačar zatiaľ nedokázal. Vingegaard sa na preteky teší a je dobre pripravený.
O tretie miesto na pódiu budú bojovať jazdci Red Bull-Bora Hansgrohe – olympijský šampión Remco Evenepoel a Florian Lipowitz, ktorí skončili na tretej pozícii za Pogačarom a Vingegaardom v predošlých dvoch edíciách. Obaja sú lídrami svojho tímu, avšak zároveň sú si konkurentmi, no vyhlasujú, že medzi nimi nebudú žiadne vnútorné konflikty.
Do širšieho okruhu favoritov patrí aj Isaac Del Toro, ktorý je rovnako ako Pogačar súčasťou tímu UAE Emirates. Pre 22-ročného Mexičana je účasť na jeho prvej Tour splneným veľkým snom a považuje sa za veľmi šťastného.
Tour de France je jedno z najprestížnejších cyklistických podujatí na svete s históriou siahajúcou do roku 1903. Tento rok trasa pretekov vedie cez rôznorodý terén, od pobrežných oblastí po vysokohorské horské priesmyky. A skončí sa tradičnou etapou v Paríži.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar mieri za historickým piatym triumfom. Začína sa Tour de France! © SITA Všetky práva vyhradené.
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