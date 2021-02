Zákon o bezpečnostných previerkach sa podľa Kollára bude meniť, vyjadril sa aj k Lipšicovi

Chybu už dal Kollár napraviť

Kollár sa vyjadril aj k Lipšicovej previerke

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia plánuje meniť zákon o bezpečnostných previerkach. Ako dnes v diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), problémom súčasnej úpravy je, že napríklad kandidát na špeciálneho prokurátora, ktorý nie je prokurátorom, o previerku sám nemôže požiadať. Previerka je pritom podmienkou kandidatúry.„My sme vytvorili v parlamente Hlavu XXII. Umožnili sme kandidovať aj neprokurátorom, ale neumožnili sme priamo neprokurátorovi, aby si vypýtal previerku Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) ," povedal Kollár s tým, že za prokurátorov, ktorí chcú do funkcie špeciálneho prokurátora kandidovať, podáva žiadosť Generálna prokuratúra SR. „Už som to dal napraviť," zdôraznil Kollár. V budúcnosti by tak neprokurátori mali mať právo priamo zadať požiadavku NBÚ na vykonanie previerky.Pokiaľ ide o previerku zvoleného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica , o ktorú žiadal minister práce Milan Krajniak , podľa Kollára sa tak stalo ešte v auguste 2020, keď bol vo funkcii v súčasnosti obvinený Dušan K. a voľba nového špeciálneho prokurátora sa nepredpokladala. Účelom previerky podľa šéfa parlamentu bolo, aby mohol Lipšic zastupovať rezort práve „v prípade nejakých sporov a problémov".„Na každom ministerstve máte päť-šesť ľudí, ktorí by mali mať tieto previerky „prísne tajné", takže nie je to nič neobvyklé," povedal Kollár.Pokiaľ ide o rýchlosť, ktorou Lipšic previerku získal, podľa šéfa parlamentu v tejto oblasti nebol porušený zákon. „Ak mal všetky veci na poriadku, tam to môže byť aj za dva mesiace," dodal Kollár.