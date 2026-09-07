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07. septembra 2026
Davy ľudí sa lúčia s odsúdeným vojnovým zločincom Mladićom. EÚ kritizuje jeho oslavovanie
Smútiaci prichádzali od siedmej ráno do belehradského Chrámu svätého Lukáša, kde sa mnohí bozkami lúčili so zatvorenou rakvou. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Smútiaci prichádzali od siedmej ráno do belehradského Chrámu svätého Lukáša, kde sa mnohí bozkami lúčili so zatvorenou rakvou.
V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Ratka Mladića, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosnianskosrbských síl.
Smútiaci prichádzali od siedmej ráno do belehradského Chrámu svätého Lukáša, kde sa mnohí bozkami lúčili so zatvorenou rakvou. Pravoslávni kňazi sa modlili a polícia uzavrela okolité ulice. Reportéri AFP videli pred chrámom veľké davy, pričom letecké zábery ukazovali stovky ľudí čakajúcich na vstup. Mnohí mali tričká oslavujúce Mladića.
Neďaleko vyvesili srbské vlajky a cez ulicu natiahli veľký transparent s nápisom: „Vitaj, generál, vďaka tvojej matke, že porodila hrdinu, aby sa sláva srbstva mohla vrátiť.“
„Prišla som sa rozlúčiť s generálom, národným hrdinom,“ povedala AFP dôchodkyňa Radojka Visićová, ktorá pricestovala z Republiky srbskej v Bosne. „Nedokázali nás poraziť na bojisku, tak ho namiesto toho poslali do väzenia a tam ho mučili,“ dodala s odkazom na medzinárodné spoločenstvo.
Mladić zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Haagu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995.
Jeho rakvu minulý týždeň previezli do Srbska vládnym lietadlom. Nieslo ju šesť vojakov a bola zahalená vlajkami. Pri presune z letiska držali skupiny mladých mužov transparenty oslavujúce bývalého generála a niektorí policajti rakve salutovali.
Tieto scény vyvolali kritiku eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej, ktorá v piatok zrušila plánovanú návštevu Srbska. Uviedla, že „oslavovanie sprevádzajúce jeho smrť je nezlučiteľné s hodnotami, na ktorých je postavená cesta do EÚ“.
Predseda trojčlenného predsedníctva Bosny a Hercegoviny Denis Bećirović označil udalosti za „akt stotožnenia sa srbského vedenia s jedným z najhorších vrahov v európskych dejinách“. Podľa neho to má „nepredvídateľné dôsledky pre budúcnosť celého regiónu“.
Mladića medzinárodné médiá prezývali „mäsiar z Bosny“. Súd OSN ho odsúdil okrem iného za genocídu v Srebrenici, kde bosnianskosrbské sily v roku 1995 zabili približne 8-tisíc bosnianskych moslimských mužov a chlapcov. Vojna v Bosne si celkovo vyžiadala približne 100-tisíc obetí a vyhnala z domovov 2,2 milióna ľudí.
Napriek rozsudkom ho časť Srbov naďalej považuje za hrdinu. Mladićov syn Darko, ktorý pohreb oficiálne organizuje, povedal, že je „hrdý na úlohu“, ktorú jeho otec zohral. Na sobotňajšom spomienkovom podujatí vo vojenskom zariadení v Belehrade sa zúčastnilo približne 300 ľudí vrátane srbského ministra spravodlivosti Nenada Vujića a predstaviteľov Republiky srbskej.
Srbský prezident Aleksandar Vučić uviedol, že na pohrebe očakáva desaťtisíce ľudí a štát zabezpečí jeho bezpečný priebeh. Sám sa na ňom podľa svojich slov nezúčastní pre predchádzajúci záväzok.
Zdroj: SITA.sk - Davy ľudí sa lúčia s odsúdeným vojnovým zločincom Mladićom. EÚ kritizuje jeho oslavovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Ratka Mladića, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosnianskosrbských síl.
Smútiaci prichádzali od siedmej ráno do belehradského Chrámu svätého Lukáša, kde sa mnohí bozkami lúčili so zatvorenou rakvou. Pravoslávni kňazi sa modlili a polícia uzavrela okolité ulice. Reportéri AFP videli pred chrámom veľké davy, pričom letecké zábery ukazovali stovky ľudí čakajúcich na vstup. Mnohí mali tričká oslavujúce Mladića.
Neďaleko vyvesili srbské vlajky a cez ulicu natiahli veľký transparent s nápisom: „Vitaj, generál, vďaka tvojej matke, že porodila hrdinu, aby sa sláva srbstva mohla vrátiť.“
„Prišla som sa rozlúčiť s generálom, národným hrdinom,“ povedala AFP dôchodkyňa Radojka Visićová, ktorá pricestovala z Republiky srbskej v Bosne. „Nedokázali nás poraziť na bojisku, tak ho namiesto toho poslali do väzenia a tam ho mučili,“ dodala s odkazom na medzinárodné spoločenstvo.
Mladić zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Haagu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995.
Jeho rakvu minulý týždeň previezli do Srbska vládnym lietadlom. Nieslo ju šesť vojakov a bola zahalená vlajkami. Pri presune z letiska držali skupiny mladých mužov transparenty oslavujúce bývalého generála a niektorí policajti rakve salutovali.
Tieto scény vyvolali kritiku eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej, ktorá v piatok zrušila plánovanú návštevu Srbska. Uviedla, že „oslavovanie sprevádzajúce jeho smrť je nezlučiteľné s hodnotami, na ktorých je postavená cesta do EÚ“.
Predseda trojčlenného predsedníctva Bosny a Hercegoviny Denis Bećirović označil udalosti za „akt stotožnenia sa srbského vedenia s jedným z najhorších vrahov v európskych dejinách“. Podľa neho to má „nepredvídateľné dôsledky pre budúcnosť celého regiónu“.
Mladića medzinárodné médiá prezývali „mäsiar z Bosny“. Súd OSN ho odsúdil okrem iného za genocídu v Srebrenici, kde bosnianskosrbské sily v roku 1995 zabili približne 8-tisíc bosnianskych moslimských mužov a chlapcov. Vojna v Bosne si celkovo vyžiadala približne 100-tisíc obetí a vyhnala z domovov 2,2 milióna ľudí.
Napriek rozsudkom ho časť Srbov naďalej považuje za hrdinu. Mladićov syn Darko, ktorý pohreb oficiálne organizuje, povedal, že je „hrdý na úlohu“, ktorú jeho otec zohral. Na sobotňajšom spomienkovom podujatí vo vojenskom zariadení v Belehrade sa zúčastnilo približne 300 ľudí vrátane srbského ministra spravodlivosti Nenada Vujića a predstaviteľov Republiky srbskej.
Srbský prezident Aleksandar Vučić uviedol, že na pohrebe očakáva desaťtisíce ľudí a štát zabezpečí jeho bezpečný priebeh. Sám sa na ňom podľa svojich slov nezúčastní pre predchádzajúci záväzok.
Zdroj: SITA.sk - Davy ľudí sa lúčia s odsúdeným vojnovým zločincom Mladićom. EÚ kritizuje jeho oslavovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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