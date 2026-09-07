|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 7.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marianna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. septembra 2026
Dunaj ako mestská pláž? Bratislava chce obnoviť tradíciu kúpania v Dunaji – VIDEO, FOTO
Tagy: bratislavský župan Cestovná kancelária Bubo hovorca magistrátu Plán obnovy a odolnosti SR Primátor Bratislavy Trans Danube Swim
Charta Swimmable Cities vznikla pred olympiádou v Paríži v roku 2024. Bratislava v nedeľu pristúpila k medzinárodnej aliancii Swimmable Cities. Hlavné mesto sa tak pridalo k stovkám ...
Zdieľať
7.9.2026 (SITA.sk) - Charta Swimmable Cities vznikla pred olympiádou v Paríži v roku 2024.
Bratislava v nedeľu pristúpila k medzinárodnej aliancii Swimmable Cities. Hlavné mesto sa tak pridalo k stovkám svetových miest, ktoré podporujú kúpanie ľudí v mestských riekach, presadzujú ich ochranu a čistotu a vodným tokom a plochám navracajú komunitný význam. Okrem primátora Matúša Valla chartu podpísal aj župan Juraj Droba, zástupcovia OZ Bratislavský Dunajský park (BDP), organizátor Trans Danube Swim Ľuboš Fellner či známe športové osobnosti.
Charta Swimmable Cities vznikla pred olympiádou v Paríži v roku 2024. Dodnes ju podpísalo vyše 250 organizácií zo 121 miest a 38 krajín. Z okolitých metropol Praha a Viedeň. Bratislava medzi signatármi zatiaľ chýbala. „I keď dobrá kvalita vody v Dunaji kúpanie umožňuje, brehy po celej dĺžke mesta spevňuje kamenné opevnenie, ktoré bráni bezpečnému prístupu do rieky," priblížil hovorca magistrátu Peter Bubla.
Verejnosť sa tak masovo do Dunaja dostáva len raz do roka, v rámci podujatia Trans Danube Swim. V prvú septembrovú nedeľu sa konal už jeho trinásty ročník a symbolicky práve počas neho bola podpísaná aj spomínaná charta o pristúpení Bratislavy k medzinárodnej aliancii Swimmable Cities. „Rieka v meste a jej brehy sú rekreačnou zónou, ktorú väčšina miest nedostatočne využíva. Často v tom bráni kvalita vody, či prístup k rieke," poznamenal hovorca mesta.
V čase otepľovania je to však práve rieka, ktorá ponúka dostupnú možnosť osvieženia v centre mesta. „Susedná Viedeň má pláže na Alte Donau, na Neue Donau aj na ostrove Donauinsel, všetky v dosahu MHD. Podobne aj Bratislava má na to, aby mala pláže priamo v centre a zaradila sa tak do exkluzívnej skupiny európskych metropol, ktoré svojim obyvateľom ponúkajú takúto možnosť," dodal Bubla.
Napokon, historicky tak tomu v Bratislave aj bolo. Hlavné mesto, štátne inštitúcie a občianske združenie BDP dlhodobo pripravujú projekt Bratislavský dunajský park. V rámci neho sa na úseku 22 km majú odstrániť tri kilometre brehového opevnenia a sprietočniť tri ramená, čím vznikne viacero prírodných pláží vhodných na kúpanie a oddych pri rieke a v Bratislave tak bude možné obnoviť tradíciu kúpania v Dunaji.
Projektová dokumentácia navrhnutých úprav brehov bola na základe štúdie Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) vypracovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a aktuálne sa finalizuje. Iniciátorom konceptu je občianske združenie BDP.
Memorandum o spolupráci podpísali hlavné mesto, MIB, mestská časť Petržalka, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský vodohospodársky podnik, Štátna ochrana prírody, ako aj viaceré občianske združenia. K projektu BDP v nedeľu zároveň pristúpil aj prvý partner z neverejného sektora - cestovná kancelária Bubo, ktorá od roku 2014 organizuje Trans Danube Swim.
Prvá časť BDP – Nábrežný park Staré Lido – bola odovzdaná v júni tohto roka. „Koncom júla boli odovzdané ďalšie dva úseky BDP v Starom háji, kde bolo zrevitalizovaných približne 400 metrov brehov odstránením brehového opevnenia – tieto časti sú už prístupné verejnosti," dodal hovorca mesta. Realizácia ďalších častí je plánovaná po etapách, pričom prioritnou lokalitou je obnovenie Lido pláže a sprietočnenie Ovsištského ramena. Realizácia týchto opatrení by okrem rekreačného využitia mala výrazný účinok aj na ochranu mesta pred povodňami.
Zdroj: SITA.sk - Dunaj ako mestská pláž? Bratislava chce obnoviť tradíciu kúpania v Dunaji – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava v nedeľu pristúpila k medzinárodnej aliancii Swimmable Cities. Hlavné mesto sa tak pridalo k stovkám svetových miest, ktoré podporujú kúpanie ľudí v mestských riekach, presadzujú ich ochranu a čistotu a vodným tokom a plochám navracajú komunitný význam. Okrem primátora Matúša Valla chartu podpísal aj župan Juraj Droba, zástupcovia OZ Bratislavský Dunajský park (BDP), organizátor Trans Danube Swim Ľuboš Fellner či známe športové osobnosti.
Kamenné opevnenie
Charta Swimmable Cities vznikla pred olympiádou v Paríži v roku 2024. Dodnes ju podpísalo vyše 250 organizácií zo 121 miest a 38 krajín. Z okolitých metropol Praha a Viedeň. Bratislava medzi signatármi zatiaľ chýbala. „I keď dobrá kvalita vody v Dunaji kúpanie umožňuje, brehy po celej dĺžke mesta spevňuje kamenné opevnenie, ktoré bráni bezpečnému prístupu do rieky," priblížil hovorca magistrátu Peter Bubla.
Verejnosť sa tak masovo do Dunaja dostáva len raz do roka, v rámci podujatia Trans Danube Swim. V prvú septembrovú nedeľu sa konal už jeho trinásty ročník a symbolicky práve počas neho bola podpísaná aj spomínaná charta o pristúpení Bratislavy k medzinárodnej aliancii Swimmable Cities. „Rieka v meste a jej brehy sú rekreačnou zónou, ktorú väčšina miest nedostatočne využíva. Často v tom bráni kvalita vody, či prístup k rieke," poznamenal hovorca mesta.
Projekt Bratislavský dunajský park
V čase otepľovania je to však práve rieka, ktorá ponúka dostupnú možnosť osvieženia v centre mesta. „Susedná Viedeň má pláže na Alte Donau, na Neue Donau aj na ostrove Donauinsel, všetky v dosahu MHD. Podobne aj Bratislava má na to, aby mala pláže priamo v centre a zaradila sa tak do exkluzívnej skupiny európskych metropol, ktoré svojim obyvateľom ponúkajú takúto možnosť," dodal Bubla.
Napokon, historicky tak tomu v Bratislave aj bolo. Hlavné mesto, štátne inštitúcie a občianske združenie BDP dlhodobo pripravujú projekt Bratislavský dunajský park. V rámci neho sa na úseku 22 km majú odstrániť tri kilometre brehového opevnenia a sprietočniť tri ramená, čím vznikne viacero prírodných pláží vhodných na kúpanie a oddych pri rieke a v Bratislave tak bude možné obnoviť tradíciu kúpania v Dunaji.
Nábrežný park Staré Lido
Projektová dokumentácia navrhnutých úprav brehov bola na základe štúdie Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) vypracovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a aktuálne sa finalizuje. Iniciátorom konceptu je občianske združenie BDP.
Memorandum o spolupráci podpísali hlavné mesto, MIB, mestská časť Petržalka, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský vodohospodársky podnik, Štátna ochrana prírody, ako aj viaceré občianske združenia. K projektu BDP v nedeľu zároveň pristúpil aj prvý partner z neverejného sektora - cestovná kancelária Bubo, ktorá od roku 2014 organizuje Trans Danube Swim.
Prvá časť BDP – Nábrežný park Staré Lido – bola odovzdaná v júni tohto roka. „Koncom júla boli odovzdané ďalšie dva úseky BDP v Starom háji, kde bolo zrevitalizovaných približne 400 metrov brehov odstránením brehového opevnenia – tieto časti sú už prístupné verejnosti," dodal hovorca mesta. Realizácia ďalších častí je plánovaná po etapách, pričom prioritnou lokalitou je obnovenie Lido pláže a sprietočnenie Ovsištského ramena. Realizácia týchto opatrení by okrem rekreačného využitia mala výrazný účinok aj na ochranu mesta pred povodňami.
Zdroj: SITA.sk - Dunaj ako mestská pláž? Bratislava chce obnoviť tradíciu kúpania v Dunaji – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavský župan Cestovná kancelária Bubo hovorca magistrátu Plán obnovy a odolnosti SR Primátor Bratislavy Trans Danube Swim
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Putin už stanovil najmenej 15 termínov na dobytie Doneckej oblasti. Pri súčasnom tempe by Rusom nestačil ani rok 2032
Putin už stanovil najmenej 15 termínov na dobytie Doneckej oblasti. Pri súčasnom tempe by Rusom nestačil ani rok 2032
<< predchádzajúci článok
Davy ľudí sa lúčia s odsúdeným vojnovým zločincom Mladićom. EÚ kritizuje jeho oslavovanie
Davy ľudí sa lúčia s odsúdeným vojnovým zločincom Mladićom. EÚ kritizuje jeho oslavovanie