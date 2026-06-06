|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 6.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Norbert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. júna 2026
Dawa Šerpa prežil pod Mount Everestvom týždeň bez kyslíka, zachránili ho kúsky čokolády
Tagy: Himaláje Mount Everest
Rodina skúseného horolezca už stratila nádej a začala so zádušnými obradmi, keďže predpokladala jeho smrť pod horou. Skúsený nepálsky horolezec Dawa Šerpa, ktorý v extrémnych podmienkach prežil ...
Zdieľať
6.6.2026 (SITA.sk) - Rodina skúseného horolezca už stratila nádej a začala so zádušnými obradmi, keďže predpokladala jeho smrť pod horou.
Skúsený nepálsky horolezec Dawa Šerpa, ktorý v extrémnych podmienkach prežil takmer týždeň sám pod Mount Everestom, sa zotavuje po zázračnom objavení, ktoré ohromilo lezeckú komunitu.
Päťdesiatsedmeročný Dawa Šerpa zmizol na horných svahoch najvyššieho vrchu planéty ešte 30. mája počas jedného z posledných výstupov jari. Keďže už na vrchole zostalo iba málo horolezcov a jeho zásoba kyslíka sa minula, rodina už stratila nádej a začala so zádušnými obradmi, keďže predpokladala jeho smrť pod horou.
"Nemyslel som si, že prežijem. Myslel som si, že takto zomriem. Nestratil som sa, ale keď mi došiel kyslík, zaostal som. Po úplnom vyčerpaní kyslíka som už nemohol chodiť,“ povedal Dawa priamo z nemocničnej postele pre BBC Nepali.
V mrazivých teplotách v tzv. zóne smrti po vrcholom Everestu, kde je kyslíka kriticky málo, prežil Dawa bez jedla či vody.
"Prvé dva dni som nič nejedol, potom som začal žuť ľad. Boleli ma z toho zuby, ale žul som ho,“ opisoval svoje trápenie. Zachránilo ho niekoľko kúskov čokolády a iného malého občerstvenia, ktoré našiel vo vrecku. "Namočil som ich vo vode a zjedol," prezradil.
Dawa Sherpa prezývaný "Hillary" podľa legendárneho horolezca Edmunda Hillaryho tiež uviedol, že po páde do priepasti sa mu podarilo vyliezť späť. "Stál som na snehu a pozeral hore, cítil som, že sa odtiaľ dostanem. Našiel som lano, za ktoré som sa chytil a kráčal, až som nakoniec zišiel dole," opísal.
Celý čas kráčal smerom k základnému táboru, až ho po takmer týždni našiel 4. júna ráno tím Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), ktorý udržiava trasy a čistí Everest. "Chlapci zo SPCC išli hore zberať odpad. Stretol som ich a oni ma zniesli dole,“ povedal.
Dawa bol prevezený do Káthmandú na liečenie omrzlín, silnej dehydratácie a zlomeniny stehna. "Je v poriadku, hovorili sme spolu,“ potvrdila jeho dcéra Mendo Lhamu Šerpa agentúre AFP.
Prežitie Dawu Šerpu vyvolalo radosť medzi lezcami, ale aj hnev u rodiny, ktorá záchranárov obvinila, že to s hľadaním "zabalili" príliš skoro.
Prezident Nepálskej horolezeckej asociácie Fur Gelje Šerpa označil uvedené za niečo mimoriadne, no poukázal na vážne problémy bezpečnosti horolezcov: "Je nezodpovedné a neľudské nechať človeka za sebou. Domnievam sa, že treba zriadiť vyšetrovací výbor, ktorý postaví zodpovedné osoby pred spravodlivosť."
Sprievodca Rinji Šerpa, ktorý pochádza z rovnakého regiónu ako Dawa Šerpa, zdôraznil jeho skúsenosti a znalosť vysokohorskej turistiky: "Je veľmi šťastný, mal už niekoľko ťažkých úrazov, no vždy prežil."
Táto sezóna Everestu si vyžiadala život najmenej piatich horolezcov - dvoch Indov a troch Nepálcov. Podľa predbežných údajov nepálskej vlády dosiahlo vrchol viac než 1000 horolezcov, čo znamená najrušnejšiu sezónu v histórii.
Zdroj: SITA.sk - Dawa Šerpa prežil pod Mount Everestvom týždeň bez kyslíka, zachránili ho kúsky čokolády © SITA Všetky práva vyhradené.
Skúsený nepálsky horolezec Dawa Šerpa, ktorý v extrémnych podmienkach prežil takmer týždeň sám pod Mount Everestom, sa zotavuje po zázračnom objavení, ktoré ohromilo lezeckú komunitu.
Päťdesiatsedmeročný Dawa Šerpa zmizol na horných svahoch najvyššieho vrchu planéty ešte 30. mája počas jedného z posledných výstupov jari. Keďže už na vrchole zostalo iba málo horolezcov a jeho zásoba kyslíka sa minula, rodina už stratila nádej a začala so zádušnými obradmi, keďže predpokladala jeho smrť pod horou.
"Nemyslel som si, že prežijem. Myslel som si, že takto zomriem. Nestratil som sa, ale keď mi došiel kyslík, zaostal som. Po úplnom vyčerpaní kyslíka som už nemohol chodiť,“ povedal Dawa priamo z nemocničnej postele pre BBC Nepali.
Záchrana z vrecka
V mrazivých teplotách v tzv. zóne smrti po vrcholom Everestu, kde je kyslíka kriticky málo, prežil Dawa bez jedla či vody.
"Prvé dva dni som nič nejedol, potom som začal žuť ľad. Boleli ma z toho zuby, ale žul som ho,“ opisoval svoje trápenie. Zachránilo ho niekoľko kúskov čokolády a iného malého občerstvenia, ktoré našiel vo vrecku. "Namočil som ich vo vode a zjedol," prezradil.
Dawa Sherpa prezývaný "Hillary" podľa legendárneho horolezca Edmunda Hillaryho tiež uviedol, že po páde do priepasti sa mu podarilo vyliezť späť. "Stál som na snehu a pozeral hore, cítil som, že sa odtiaľ dostanem. Našiel som lano, za ktoré som sa chytil a kráčal, až som nakoniec zišiel dole," opísal.
Našli ho kolegovia
Celý čas kráčal smerom k základnému táboru, až ho po takmer týždni našiel 4. júna ráno tím Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), ktorý udržiava trasy a čistí Everest. "Chlapci zo SPCC išli hore zberať odpad. Stretol som ich a oni ma zniesli dole,“ povedal.
Dawa bol prevezený do Káthmandú na liečenie omrzlín, silnej dehydratácie a zlomeniny stehna. "Je v poriadku, hovorili sme spolu,“ potvrdila jeho dcéra Mendo Lhamu Šerpa agentúre AFP.
Prežitie Dawu Šerpu vyvolalo radosť medzi lezcami, ale aj hnev u rodiny, ktorá záchranárov obvinila, že to s hľadaním "zabalili" príliš skoro.
Príde vyšetrovanie?
Prezident Nepálskej horolezeckej asociácie Fur Gelje Šerpa označil uvedené za niečo mimoriadne, no poukázal na vážne problémy bezpečnosti horolezcov: "Je nezodpovedné a neľudské nechať človeka za sebou. Domnievam sa, že treba zriadiť vyšetrovací výbor, ktorý postaví zodpovedné osoby pred spravodlivosť."
Sprievodca Rinji Šerpa, ktorý pochádza z rovnakého regiónu ako Dawa Šerpa, zdôraznil jeho skúsenosti a znalosť vysokohorskej turistiky: "Je veľmi šťastný, mal už niekoľko ťažkých úrazov, no vždy prežil."
Táto sezóna Everestu si vyžiadala život najmenej piatich horolezcov - dvoch Indov a troch Nepálcov. Podľa predbežných údajov nepálskej vlády dosiahlo vrchol viac než 1000 horolezcov, čo znamená najrušnejšiu sezónu v histórii.
Zdroj: SITA.sk - Dawa Šerpa prežil pod Mount Everestvom týždeň bez kyslíka, zachránili ho kúsky čokolády © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Himaláje Mount Everest
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tréner Weiss vyzdvihol výkony hráčov kostry reprezentačného tímu, lúčiaci sa Pekarík si užil každú minútu na ihrisku – VIDEO
Tréner Weiss vyzdvihol výkony hráčov kostry reprezentačného tímu, lúčiaci sa Pekarík si užil každú minútu na ihrisku – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Nemci sa na MS 2026 predstavia bez mladíka Karla, vychádzajúca hviezda Bayernu Mníchov sa zranila na tréningu
Nemci sa na MS 2026 predstavia bez mladíka Karla, vychádzajúca hviezda Bayernu Mníchov sa zranila na tréningu