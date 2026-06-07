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07. júna 2026

Šimkovičová hovorí o odkaze predkov. Do zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo sedem nových prvkov


Tagy: Ministerka kultúry SR

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je nástrojom ochrany a podpory tradičných prejavov kultúry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou identity Slovenska a jeho regiónov. Do



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7.6.2026 (SITA.sk) - Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je nástrojom ochrany a podpory tradičných prejavov kultúry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou identity Slovenska a jeho regiónov.


Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudlo sedem nových prvkov. Slávnostne ich vyhlásilo ministerstvo kultúry, Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru v priestoroch Divadla SĽUK v Bratislave.

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísali sedem nových prvkov. Ide o Brhlovské podlievané buchty, Chorovod Omilienci z Važca, Paličkovaná čipka zo Španej Doliny, Výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia, Forbaský turoň, Splav dreva vo vodnom žľabe Rakytovo a Pozdišovské hrnčiarstvo.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) počas slávnostného zápisu uviedla, že Slovensko je krajina bohatá na tradície, zvyky, remeslá, hudbu, spev a jedinečné prejavy ľudovej kultúry. „Dedili sa z generácie na generáciu a tvoria dôležitú súčasť národnej identity. Práve v tradičnej kultúre sa ukrýva história, hodnoty a odkaz našich predkov, ktoré je potrebné zachovávať aj pre budúce generácie,“ povedala Šimkovičová. Zápis podľa jej slov nie je len formálnym aktom alebo ocenení, ale najmä poďakovaním tým, ktorí sa venujú uchovávaniu tradícií a odovzdávajú ich ďalším generáciám. „Vďaka ich práci, trpezlivosti a nadšeniu zostáva naše kultúrne dedičstvo živé,“ dodala ministerka.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je nástrojom ochrany a podpory tradičných prejavov kultúry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou identity Slovenska a jeho regiónov.


Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová hovorí o odkaze predkov. Do zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo sedem nových prvkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ministerka kultúry SR
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