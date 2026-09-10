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10. septembra 2026

Kompas vlády v Bratislave stále ukazuje na Moskvu, tvrdí slovenská europoslankyňa Cifrová Ostrihoňová – VIDEO


Tagy: Ruská vláda rusko-slovenské vzťahy Slovenská vláda Zahraničná politika

Cifrová Ostrihoňová hovorí, že problémom nie je kritika Slovenska v Bruseli, ale kroky vlády, ktoré si zahraniční partneri všímajú sami. Slovenská vláda hazarduje s tým, ako krajinu vnímajú jej ...



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img_1530 676x507 10.9.2026 (SITA.sk) - Cifrová Ostrihoňová hovorí, že problémom nie je kritika Slovenska v Bruseli, ale kroky vlády, ktoré si zahraniční partneri všímajú sami.


Slovenská vláda hazarduje s tým, ako krajinu vnímajú jej partneri v Európskej únii (EÚ), povedala v rozhovore pre agentúru SITA europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Za problematické považuje najmä vzťah vlády k Rusku a nejednoznačné zahraničnopolitické signály. „Ten kompas je vždy nastavený na všetky štyri svetové strany, ale vždy to nejako skončí v Moskve,“ povedala v relácii Okno do sveta.

Takýto prístup podľa europoslankyne oslabuje dôveru partnerov pri rokovaniach o citlivých témach. Zároveň odmieta tvrdenia, že opoziční europoslanci chodia do Bruselu „žalovať“ na Slovensko.

Netrestajte Slovensko


Európske inštitúcie a poslanci dokážu dianie v krajine sledovať aj bez upozorňovania zo strany opozície. „My jediné, čo robíme, je snažiť sa hovoriť: Netrestajte Slovensko za kroky slovenskej vlády. To nie je fér,“ uviedla.

Osobitnou témou sú eurofondy. Cifrová Ostrihoňová pripomenula, že ide o peniaze európskych daňových poplatníkov, preto majú poslanci z iných štátov právo pýtať sa, ako sa na Slovensku využívajú.

„Tie peniaze, ktoré prichádzajú z EÚ, prichádzajú na to, aby sa Slovákom a Slovenkám žilo lepšie,“ zdôraznila.

Partnerom je Brusel, nie Kremeľ


Slovensko môže mať v Únii výrazný vplyv, musí však vystupovať ako dôveryhodný a konštruktívny partner, tvrdí europoslankyňa.

Za základ považuje jednoznačnú strategickú orientáciu. „Naši strategickí partneri sú v Európskej únii a nie v Kremli,“ povedala.

Celý rozhovor s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou





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Zdroj: SITA.sk - Kompas vlády v Bratislave stále ukazuje na Moskvu, tvrdí slovenská europoslankyňa Cifrová Ostrihoňová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská vláda rusko-slovenské vzťahy Slovenská vláda Zahraničná politika
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