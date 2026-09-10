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10. septembra 2026
Kompas vlády v Bratislave stále ukazuje na Moskvu, tvrdí slovenská europoslankyňa Cifrová Ostrihoňová – VIDEO
Cifrová Ostrihoňová hovorí, že problémom nie je kritika Slovenska v Bruseli, ale kroky vlády, ktoré si zahraniční partneri všímajú sami. Slovenská vláda hazarduje s tým, ako krajinu vnímajú jej ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Cifrová Ostrihoňová hovorí, že problémom nie je kritika Slovenska v Bruseli, ale kroky vlády, ktoré si zahraniční partneri všímajú sami.
Slovenská vláda hazarduje s tým, ako krajinu vnímajú jej partneri v Európskej únii (EÚ), povedala v rozhovore pre agentúru SITA europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.
Za problematické považuje najmä vzťah vlády k Rusku a nejednoznačné zahraničnopolitické signály. „Ten kompas je vždy nastavený na všetky štyri svetové strany, ale vždy to nejako skončí v Moskve,“ povedala v relácii Okno do sveta.
Takýto prístup podľa europoslankyne oslabuje dôveru partnerov pri rokovaniach o citlivých témach. Zároveň odmieta tvrdenia, že opoziční europoslanci chodia do Bruselu „žalovať“ na Slovensko.
Európske inštitúcie a poslanci dokážu dianie v krajine sledovať aj bez upozorňovania zo strany opozície. „My jediné, čo robíme, je snažiť sa hovoriť: Netrestajte Slovensko za kroky slovenskej vlády. To nie je fér,“ uviedla.
Osobitnou témou sú eurofondy. Cifrová Ostrihoňová pripomenula, že ide o peniaze európskych daňových poplatníkov, preto majú poslanci z iných štátov právo pýtať sa, ako sa na Slovensku využívajú.
„Tie peniaze, ktoré prichádzajú z EÚ, prichádzajú na to, aby sa Slovákom a Slovenkám žilo lepšie,“ zdôraznila.
Slovensko môže mať v Únii výrazný vplyv, musí však vystupovať ako dôveryhodný a konštruktívny partner, tvrdí europoslankyňa.
Za základ považuje jednoznačnú strategickú orientáciu. „Naši strategickí partneri sú v Európskej únii a nie v Kremli,“ povedala.
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Okno do sveta
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Zdroj: SITA.sk - Kompas vlády v Bratislave stále ukazuje na Moskvu, tvrdí slovenská europoslankyňa Cifrová Ostrihoňová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská vláda hazarduje s tým, ako krajinu vnímajú jej partneri v Európskej únii (EÚ), povedala v rozhovore pre agentúru SITA europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.
Za problematické považuje najmä vzťah vlády k Rusku a nejednoznačné zahraničnopolitické signály. „Ten kompas je vždy nastavený na všetky štyri svetové strany, ale vždy to nejako skončí v Moskve,“ povedala v relácii Okno do sveta.
Takýto prístup podľa europoslankyne oslabuje dôveru partnerov pri rokovaniach o citlivých témach. Zároveň odmieta tvrdenia, že opoziční europoslanci chodia do Bruselu „žalovať“ na Slovensko.
Netrestajte Slovensko
Európske inštitúcie a poslanci dokážu dianie v krajine sledovať aj bez upozorňovania zo strany opozície. „My jediné, čo robíme, je snažiť sa hovoriť: Netrestajte Slovensko za kroky slovenskej vlády. To nie je fér,“ uviedla.
Osobitnou témou sú eurofondy. Cifrová Ostrihoňová pripomenula, že ide o peniaze európskych daňových poplatníkov, preto majú poslanci z iných štátov právo pýtať sa, ako sa na Slovensku využívajú.
„Tie peniaze, ktoré prichádzajú z EÚ, prichádzajú na to, aby sa Slovákom a Slovenkám žilo lepšie,“ zdôraznila.
Partnerom je Brusel, nie Kremeľ
Slovensko môže mať v Únii výrazný vplyv, musí však vystupovať ako dôveryhodný a konštruktívny partner, tvrdí europoslankyňa.
Za základ považuje jednoznačnú strategickú orientáciu. „Naši strategickí partneri sú v Európskej únii a nie v Kremli,“ povedala.
Celý rozhovor s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou
Podcast
Okno do sveta
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Kompas vlády v Bratislave stále ukazuje na Moskvu, tvrdí slovenská europoslankyňa Cifrová Ostrihoňová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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