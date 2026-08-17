|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
Debut ako z ríše snov. Mladý francúzsky stopér skóroval v prvom zápase za FC Liverpool
Tagy: Premier League 2026/2027
"The Reds" v prípravnom súboji zdolali talianske Como 2:0. Francúzsky futbalový obranca Jérémy Jacquet skóroval pri debute vo farbách anglického klubu FC Liverpool, tréner "The Reds" Andoni ...
Zdieľať
17.8.2026 (SITA.sk) - "The Reds" v prípravnom súboji zdolali talianske Como 2:0.
Francúzsky futbalový obranca Jérémy Jacquet skóroval pri debute vo farbách anglického klubu FC Liverpool, tréner "The Reds" Andoni Iraola ho na ihrisku nechal počas prvého polčasu proti talianskemu Comu pri triumfe 2:0. Duel na Anfield slúžil ako generálke pre FC Liverpool na sezónu 2026/2027.
Liverpool v januári súhlasil s príchodom Jacqueta zo Stade Rennes za približne 60 miliónov libier (cca 70 miliónov eur), jeho prestup spečatili 1. júla. Mladý 21-ročný francúzsky stopér však musel kvôli pretrvávajúcemu zraneniu kolena vynechať väčšiu časť prípravy na nový ročník a zasiahol až do zápasu proti Comu, ktoré vedie Cesc Fábregas.
Francúzskeho reprezentanta do 21 rokov pred druhým polčasom nahradil ďalší debutant Ronald Araújo. "Myslím, že Jérémy odohral naozaj dobrý zápas. Rovnako aj Ronald, ktorý nastúpil namiesto neho. Obaja noví hráči, pre ktorých to bol prvý zápas, zahrali dobre. Tiež Jeremie Frimpong podal veľmi dobrý výkon na pravej strane obrany, pomáhal nám v ofenzíve a výborne uzatváral svoj priestor," povedal po stretnutí tréner Iraola.
Po zmene strán mal Liverpool menej príležitostí, najväčšiu šancu mal Ryan Gravenberch, ktorý po dobrej akcii Victora Muňoza obišiel brankára, ale trafil len brvno.
"Potrebovali sme ukončiť zápas s čistým kontom a víťazstvom. Prvá polovica duelu bola lepšia než druhá, ale držali sme si organizáciu a chladnú hlavu, čo nám nakoniec prinieslo čisté konto a víťazstvo 2:0. Tento pocit si berieme so sebou pred začiatkom ligy," dodal Iraola, ktorý medzi sezónami nahradil prepusteného Arneho Slota.
FC Liverpool začne novú sezónu Premier League počas najbližšieho víkendu na pôde Newcastlu United.
Zdroj: SITA.sk - Debut ako z ríše snov. Mladý francúzsky stopér skóroval v prvom zápase za FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový obranca Jérémy Jacquet skóroval pri debute vo farbách anglického klubu FC Liverpool, tréner "The Reds" Andoni Iraola ho na ihrisku nechal počas prvého polčasu proti talianskemu Comu pri triumfe 2:0. Duel na Anfield slúžil ako generálke pre FC Liverpool na sezónu 2026/2027.
Liverpool v januári súhlasil s príchodom Jacqueta zo Stade Rennes za približne 60 miliónov libier (cca 70 miliónov eur), jeho prestup spečatili 1. júla. Mladý 21-ročný francúzsky stopér však musel kvôli pretrvávajúcemu zraneniu kolena vynechať väčšiu časť prípravy na nový ročník a zasiahol až do zápasu proti Comu, ktoré vedie Cesc Fábregas.
Francúzskeho reprezentanta do 21 rokov pred druhým polčasom nahradil ďalší debutant Ronald Araújo. "Myslím, že Jérémy odohral naozaj dobrý zápas. Rovnako aj Ronald, ktorý nastúpil namiesto neho. Obaja noví hráči, pre ktorých to bol prvý zápas, zahrali dobre. Tiež Jeremie Frimpong podal veľmi dobrý výkon na pravej strane obrany, pomáhal nám v ofenzíve a výborne uzatváral svoj priestor," povedal po stretnutí tréner Iraola.
Po zmene strán mal Liverpool menej príležitostí, najväčšiu šancu mal Ryan Gravenberch, ktorý po dobrej akcii Victora Muňoza obišiel brankára, ale trafil len brvno.
"Potrebovali sme ukončiť zápas s čistým kontom a víťazstvom. Prvá polovica duelu bola lepšia než druhá, ale držali sme si organizáciu a chladnú hlavu, čo nám nakoniec prinieslo čisté konto a víťazstvo 2:0. Tento pocit si berieme so sebou pred začiatkom ligy," dodal Iraola, ktorý medzi sezónami nahradil prepusteného Arneho Slota.
FC Liverpool začne novú sezónu Premier League počas najbližšieho víkendu na pôde Newcastlu United.
Zdroj: SITA.sk - Debut ako z ríše snov. Mladý francúzsky stopér skóroval v prvom zápase za FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Stratil loptu a následne aj zdravé zmýšľanie. Mladík kopal a udieral protihráča do hlavy – VIDEO
Stratil loptu a následne aj zdravé zmýšľanie. Mladík kopal a udieral protihráča do hlavy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Skvelá správa pre fanúšikov AC Miláno! Na San Siro sa po novom dostanete aj pri vypredaných zápasoch
Skvelá správa pre fanúšikov AC Miláno! Na San Siro sa po novom dostanete aj pri vypredaných zápasoch