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 24hod.sk    Šport

17. augusta 2026

Stratil loptu a následne aj zdravé zmýšľanie. Mladík kopal a udieral protihráča do hlavy – VIDEO


Tagy: Útok Zákaz Zranenie

Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou. Stredoškolský futbalista z Južnej Dakoty sa stal neslávne známym pre svoje hanebné správanie počas zápasu, keď ...



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utok 676x422 17.8.2026 (SITA.sk) - Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou.


Stredoškolský futbalista z Južnej Dakoty sa stal neslávne známym pre svoje hanebné správanie počas zápasu, keď najskôr odstrčil, potom kopol a opakovane udieral svojho súpera do hlavy.

K incidentu medzi Jaxsonom Bergmanom z klubu Rapid City Central a Kyleom Soostom z tímu Brookings došlo tesne pred koncom prvého polčasu. Obaja hráči bojovali o loptu, ktorú prvý menovaný stratil.

Protihráč ho predbehol, a tak mu neostávalo nič iné ako faulovať. No spôsob, akým to urobil a že v tom pokračoval niekoľko sekúnd, je natoľko trestuhodný, že niektorí fanúšikovia vyzývajú na celoživotný zákaz.

Po odstrčení a kope do zátylku ho ešte Bergman päťkrát udrel do hlavy. Caylon Peters, jeden z hráčov poškodeného tímu, pribehol k útočníkovi a údery mu za spoluhráča vrátil.

Upozornenie: K brutálnemu incidentu, ktorý by nemali sledovať slabšie povahy a maloletí čitatelia, došlo v čase 44 minút a 12 sekúnd.



Domáci tréner odviedol svojho zverenca Bergmana z ihriska a do zápasu sa už nevrátil. Duel bol prerušený na 10 minút, kým sa obnovil poriadok.

Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou. Kompetentné organizácie zatiaľ nevydali v tejto situácii stanovisko.


Zdroj: SITA.sk - Stratil loptu a následne aj zdravé zmýšľanie. Mladík kopal a udieral protihráča do hlavy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Útok Zákaz Zranenie
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