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17. augusta 2026
Stratil loptu a následne aj zdravé zmýšľanie. Mladík kopal a udieral protihráča do hlavy – VIDEO
Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou. Stredoškolský futbalista z Južnej Dakoty sa stal neslávne známym pre svoje hanebné správanie počas zápasu, keď ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou.
Stredoškolský futbalista z Južnej Dakoty sa stal neslávne známym pre svoje hanebné správanie počas zápasu, keď najskôr odstrčil, potom kopol a opakovane udieral svojho súpera do hlavy.
K incidentu medzi Jaxsonom Bergmanom z klubu Rapid City Central a Kyleom Soostom z tímu Brookings došlo tesne pred koncom prvého polčasu. Obaja hráči bojovali o loptu, ktorú prvý menovaný stratil.
Protihráč ho predbehol, a tak mu neostávalo nič iné ako faulovať. No spôsob, akým to urobil a že v tom pokračoval niekoľko sekúnd, je natoľko trestuhodný, že niektorí fanúšikovia vyzývajú na celoživotný zákaz.
Po odstrčení a kope do zátylku ho ešte Bergman päťkrát udrel do hlavy. Caylon Peters, jeden z hráčov poškodeného tímu, pribehol k útočníkovi a údery mu za spoluhráča vrátil.
Upozornenie: K brutálnemu incidentu, ktorý by nemali sledovať slabšie povahy a maloletí čitatelia, došlo v čase 44 minút a 12 sekúnd.
Domáci tréner odviedol svojho zverenca Bergmana z ihriska a do zápasu sa už nevrátil. Duel bol prerušený na 10 minút, kým sa obnovil poriadok.
Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou. Kompetentné organizácie zatiaľ nevydali v tejto situácii stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - Stratil loptu a následne aj zdravé zmýšľanie. Mladík kopal a udieral protihráča do hlavy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Stredoškolský futbalista z Južnej Dakoty sa stal neslávne známym pre svoje hanebné správanie počas zápasu, keď najskôr odstrčil, potom kopol a opakovane udieral svojho súpera do hlavy.
K incidentu medzi Jaxsonom Bergmanom z klubu Rapid City Central a Kyleom Soostom z tímu Brookings došlo tesne pred koncom prvého polčasu. Obaja hráči bojovali o loptu, ktorú prvý menovaný stratil.
Protihráč ho predbehol, a tak mu neostávalo nič iné ako faulovať. No spôsob, akým to urobil a že v tom pokračoval niekoľko sekúnd, je natoľko trestuhodný, že niektorí fanúšikovia vyzývajú na celoživotný zákaz.
Po odstrčení a kope do zátylku ho ešte Bergman päťkrát udrel do hlavy. Caylon Peters, jeden z hráčov poškodeného tímu, pribehol k útočníkovi a údery mu za spoluhráča vrátil.
Upozornenie: K brutálnemu incidentu, ktorý by nemali sledovať slabšie povahy a maloletí čitatelia, došlo v čase 44 minút a 12 sekúnd.
Domáci tréner odviedol svojho zverenca Bergmana z ihriska a do zápasu sa už nevrátil. Duel bol prerušený na 10 minút, kým sa obnovil poriadok.
Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou. Kompetentné organizácie zatiaľ nevydali v tejto situácii stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - Stratil loptu a následne aj zdravé zmýšľanie. Mladík kopal a udieral protihráča do hlavy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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