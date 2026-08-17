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17. augusta 2026
Skvelá správa pre fanúšikov AC Miláno! Na San Siro sa po novom dostanete aj pri vypredaných zápasoch
Nový ročník Serie A sa začína už 23. augusta. Pred štartom Serie A v sezóne 2026/27 spojila športová cestovná agentúra Futbaltour sily s milánskym AC, aby dodali zážitkom na San Sire nový ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Nový ročník Serie A sa začína už 23. augusta.
Pred štartom Serie A v sezóne 2026/27 spojila športová cestovná agentúra Futbaltour sily s milánskym AC, aby dodali zážitkom na San Sire nový rozmer.
Len u nich aktuálne nájdete oficiálne vstupenky priamo od klubu, ponuku VIP lístkov s prístupom do zázemia štadióna a ďalšie výhody.
"Autorizácia znamená, že vstupenky získavame priamo od AC Milána. To vám otvára prístup k VIP sektorom s hospitality servisom, väčšiu istotu miest aj na vypredané zápasy a možnosť usadiť celú partiu či rodinu pokope," uviedla agentúra vo svojom blogu.
San Siro slúži futbalu od roku 1926 a patrí k najznámejším štadiónom sveta. AC Miláno a Inter ho aj s okolitými pozemkami odkúpili od mesta a hneď vedľa chcú postaviť nový spoločný štadión.
Starý stánok má podľa aktuálnych plánov hostiť zápasy oboch klubov dovtedy, kým nová aréna nebude stáť, teda zhruba do prelomu desaťročia, a potom ho z veľkej časti čaká demolácia.
Prvé prípravné práce v okolí štadióna sa už rozbehli, takže sa k zmene reálne smeruje. "Ak ste San Siro naživo ešte nezažili, nečakajte a zarezervujte si zájazd - či už na AC alebo Inter. Aby ste sa v Miláne cítili ako miestni, pripravili sme online sprievodcu FutbalTour City Guide."
Nový ročník Serie A sa začína už 23. augusta. Kompletnú ponuku zápasov AC Milána nájdete tu. Na priebeh každého zájazdu dohliada skúsený delegát, ktorý na mieste vybaví organizáciu za vás, aby ste sa sústredili len na futbal a spoznávanie mesta.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá správa pre fanúšikov AC Miláno! Na San Siro sa po novom dostanete aj pri vypredaných zápasoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred štartom Serie A v sezóne 2026/27 spojila športová cestovná agentúra Futbaltour sily s milánskym AC, aby dodali zážitkom na San Sire nový rozmer.
Len u nich aktuálne nájdete oficiálne vstupenky priamo od klubu, ponuku VIP lístkov s prístupom do zázemia štadióna a ďalšie výhody.
Postavia nový štadión
"Autorizácia znamená, že vstupenky získavame priamo od AC Milána. To vám otvára prístup k VIP sektorom s hospitality servisom, väčšiu istotu miest aj na vypredané zápasy a možnosť usadiť celú partiu či rodinu pokope," uviedla agentúra vo svojom blogu.
San Siro slúži futbalu od roku 1926 a patrí k najznámejším štadiónom sveta. AC Miláno a Inter ho aj s okolitými pozemkami odkúpili od mesta a hneď vedľa chcú postaviť nový spoločný štadión.
Starý stánok má podľa aktuálnych plánov hostiť zápasy oboch klubov dovtedy, kým nová aréna nebude stáť, teda zhruba do prelomu desaťročia, a potom ho z veľkej časti čaká demolácia.
Prvé prípravné práce v okolí štadióna sa už rozbehli, takže sa k zmene reálne smeruje. "Ak ste San Siro naživo ešte nezažili, nečakajte a zarezervujte si zájazd - či už na AC alebo Inter. Aby ste sa v Miláne cítili ako miestni, pripravili sme online sprievodcu FutbalTour City Guide."
Nový ročník Serie A sa začína už 23. augusta. Kompletnú ponuku zápasov AC Milána nájdete tu. Na priebeh každého zájazdu dohliada skúsený delegát, ktorý na mieste vybaví organizáciu za vás, aby ste sa sústredili len na futbal a spoznávanie mesta.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá správa pre fanúšikov AC Miláno! Na San Siro sa po novom dostanete aj pri vypredaných zápasoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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