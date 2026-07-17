Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. júla 2026

Debut sa odkladá. Lewandowski si dres Chicaga neobliekol pre zlé ovzdušie z lesných požiarov


Tagy: MLS Major League Soccer

Zápas tímu Chicago Fire proti kanadskému Vancouveru Whitecaps presunutý na október pre nebezpečné množstvo dymu v ovzduší. Debut poľského hviezdneho futbalového útočníka Roberta Lewandowského v ...



Zdieľať
17.7.2026 (SITA.sk) - Zápas tímu Chicago Fire proti kanadskému Vancouveru Whitecaps presunutý na október pre nebezpečné množstvo dymu v ovzduší.


Debut poľského hviezdneho futbalového útočníka Roberta Lewandowského v zámorskej Major League Soccer (MLS) museli odložiť. Duel medzi tímami Chicago Fire a Vancouver Whitecaps pôvodne naplánovaný na štvrtok totiž presunuli pre zlú kvalitu vzduchu spôsobenú rozsiahlymi lesnými požiarmi v kanadskej provincii Ontario až na 6. októbra.

Dym z požiarov sa rozšíril cez hranice aj do viacerých amerických štátov, najviac postihnuté sú Minnesota, Wisconsin, Michigan a Illinois. Práve štát Illinois je domovom klubu z Chicaga. Vedenie Fire oznámilo, že odklad zápasu bol dohodnutý po konzultáciách s miestnymi expertmi na zdravotníctvo, zástupcami MLS, tímom súpera a mestom Chicago.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na zápas, ktorý bol súčasťou reštartu MLS po prestávke vyhradenej pre majstrovstvá sveta, malo prísť na štadión Soldier Field približne 40-tisíc fanúšikov. Lewandowski, ktorý prišiel z FC Barcelony po úspešnej obhajobe majstrovského titulu v La Lige, mal prvýkrát v MLS nastúpiť proti Thomasovi Müllerovi, svojmu niekdajšiemu spoluhráčovi z Bayernu Mníchov.

Ďalšia príležitosť na debut v MLS pre poľského ostrostrelca v stredu na pôde Interu Miami, za ktorý však nenastúpi iná hviezda Lionel Messi. Jeho Argentína totiž v nedeľu absolvuje finále svetového šampionátu proti Angličanom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Okrem Illinoisu zápas poznačila problémová kvalita vzduchu aj v oblasť New Yorku, kde Messiho Argentína zabojuje proti Španielsku o titul majstra sveta. Úrady štátu New York varovali, že jemné častice z požiarov robia pobyt vonku "nezdravým".


Zdroj: SITA.sk - Debut sa odkladá. Lewandowski si dres Chicaga neobliekol pre zlé ovzdušie z lesných požiarov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MLS Major League Soccer
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Oscar Piastri bude jazdiť za McLaren aj v roku 2027
<< predchádzajúci článok
Dym z požiarov zatienil New York. Je dôvod obávať sa o bezpečnosť hráčov počas finále MS 2026?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 