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17. júla 2026
Debut sa odkladá. Lewandowski si dres Chicaga neobliekol pre zlé ovzdušie z lesných požiarov
Tagy: MLS Major League Soccer
Zápas tímu Chicago Fire proti kanadskému Vancouveru Whitecaps presunutý na október pre nebezpečné množstvo dymu v ovzduší. Debut poľského hviezdneho futbalového útočníka Roberta Lewandowského v ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Zápas tímu Chicago Fire proti kanadskému Vancouveru Whitecaps presunutý na október pre nebezpečné množstvo dymu v ovzduší.
Debut poľského hviezdneho futbalového útočníka Roberta Lewandowského v zámorskej Major League Soccer (MLS) museli odložiť. Duel medzi tímami Chicago Fire a Vancouver Whitecaps pôvodne naplánovaný na štvrtok totiž presunuli pre zlú kvalitu vzduchu spôsobenú rozsiahlymi lesnými požiarmi v kanadskej provincii Ontario až na 6. októbra.
Dym z požiarov sa rozšíril cez hranice aj do viacerých amerických štátov, najviac postihnuté sú Minnesota, Wisconsin, Michigan a Illinois. Práve štát Illinois je domovom klubu z Chicaga. Vedenie Fire oznámilo, že odklad zápasu bol dohodnutý po konzultáciách s miestnymi expertmi na zdravotníctvo, zástupcami MLS, tímom súpera a mestom Chicago.
Na zápas, ktorý bol súčasťou reštartu MLS po prestávke vyhradenej pre majstrovstvá sveta, malo prísť na štadión Soldier Field približne 40-tisíc fanúšikov. Lewandowski, ktorý prišiel z FC Barcelony po úspešnej obhajobe majstrovského titulu v La Lige, mal prvýkrát v MLS nastúpiť proti Thomasovi Müllerovi, svojmu niekdajšiemu spoluhráčovi z Bayernu Mníchov.
Ďalšia príležitosť na debut v MLS pre poľského ostrostrelca v stredu na pôde Interu Miami, za ktorý však nenastúpi iná hviezda Lionel Messi. Jeho Argentína totiž v nedeľu absolvuje finále svetového šampionátu proti Angličanom.
Okrem Illinoisu zápas poznačila problémová kvalita vzduchu aj v oblasť New Yorku, kde Messiho Argentína zabojuje proti Španielsku o titul majstra sveta. Úrady štátu New York varovali, že jemné častice z požiarov robia pobyt vonku "nezdravým".
Zdroj: SITA.sk - Debut sa odkladá. Lewandowski si dres Chicaga neobliekol pre zlé ovzdušie z lesných požiarov © SITA Všetky práva vyhradené.
Debut poľského hviezdneho futbalového útočníka Roberta Lewandowského v zámorskej Major League Soccer (MLS) museli odložiť. Duel medzi tímami Chicago Fire a Vancouver Whitecaps pôvodne naplánovaný na štvrtok totiž presunuli pre zlú kvalitu vzduchu spôsobenú rozsiahlymi lesnými požiarmi v kanadskej provincii Ontario až na 6. októbra.
Dym z požiarov sa rozšíril cez hranice aj do viacerých amerických štátov, najviac postihnuté sú Minnesota, Wisconsin, Michigan a Illinois. Práve štát Illinois je domovom klubu z Chicaga. Vedenie Fire oznámilo, že odklad zápasu bol dohodnutý po konzultáciách s miestnymi expertmi na zdravotníctvo, zástupcami MLS, tímom súpera a mestom Chicago.
Na zápas, ktorý bol súčasťou reštartu MLS po prestávke vyhradenej pre majstrovstvá sveta, malo prísť na štadión Soldier Field približne 40-tisíc fanúšikov. Lewandowski, ktorý prišiel z FC Barcelony po úspešnej obhajobe majstrovského titulu v La Lige, mal prvýkrát v MLS nastúpiť proti Thomasovi Müllerovi, svojmu niekdajšiemu spoluhráčovi z Bayernu Mníchov.
Ďalšia príležitosť na debut v MLS pre poľského ostrostrelca v stredu na pôde Interu Miami, za ktorý však nenastúpi iná hviezda Lionel Messi. Jeho Argentína totiž v nedeľu absolvuje finále svetového šampionátu proti Angličanom.
Okrem Illinoisu zápas poznačila problémová kvalita vzduchu aj v oblasť New Yorku, kde Messiho Argentína zabojuje proti Španielsku o titul majstra sveta. Úrady štátu New York varovali, že jemné častice z požiarov robia pobyt vonku "nezdravým".
Zdroj: SITA.sk - Debut sa odkladá. Lewandowski si dres Chicaga neobliekol pre zlé ovzdušie z lesných požiarov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MLS Major League Soccer
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