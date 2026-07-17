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 24hod.sk    Šport

17. júla 2026

Dym z požiarov zatienil New York. Je dôvod obávať sa o bezpečnosť hráčov počas finále MS 2026?


Tagy: Dym Lesné požiare MS vo futbale 2026

Dym z lesných požiarov z Kanady, ktorý sa šíri na juh smerom vytvoril v oblasti hmlistú slnečnú oblohu a zvýšil hladinu znečisťujúcich látok. Majstrovstvá sveta vo futbale sa blížia ku svojmu ...



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new_york_climate_wildfires_smoke_63289 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Dym z lesných požiarov z Kanady, ktorý sa šíri na juh smerom vytvoril v oblasti hmlistú slnečnú oblohu a zvýšil hladinu znečisťujúcich látok.


Majstrovstvá sveta vo futbale sa blížia ku svojmu koncu, fanúšikov čakajú ešte dva zápasy, ktorými vyvrcholí aktuálny svetový šampionát - duel o tretie miesto a finále.

Okrem toho, že sa značná časť stretnutí hrala s teplotou vyššou ako 32 stupňov Celzia, čo robí jedno z najteplejších MS v histórii, tak hráčov ohrozovali aj pravidlá ohľadom búrok.

Ak sa zistili niekde v okolí blesk či elektrický výboj, tak sa začalo 30-minútové odpočítavanie, ktoré sa však vynuluje v prípade ďalšieho úderu. Takto sa duel Francúzska s Irakom natiahol o vyše dve hodiny.

Hmlistá obloha


Preto sa americkí meteorológovia snažia čo najpresnejšie zistiť predpoveď počasia na nedeľňajší (19.7.) súboj o titul medzi Španielskom a Argentínou.

V New Jersey, kde sa finále odohrá, platila vo štvrtok 16. júla výstraha pred kvalitou ovzdušia - aj vrátane New Yorku.

Dym z lesných požiarov z Kanady, ktorý sa šíri na juh smerom vytvoril v oblasti hmlistú slnečnú oblohu a zvýšil hladinu znečisťujúcich látok.

V piatok 17. júla bude v oblasti stále spomenutý dym, ale už nie taký hustý. Sobotňajší (18.7.) dážď by mal pomôcť rozptýliť dym, hoci je ťažké predpovedať, aké účinné to bude.

Pred výkopom v nedeľu by malo byť jasné počasie s teplotou okolo 29 stupňov Celzia, no otázkou zostáva, či sa dym neudrží až dovtedy. Úradníci vyzvali obyvateľov, aby obmedzili pohyb vonku a ak je to možné, aby radšej zostali doma.

Oranžové sfarbenie


Španieli trénovali, no zdalo sa, že ich podmienky v New Jersey neovplyvnili. Argentína medzitým zostala v Atlante po semifinálovom víťazstve nad Anglickom, ale v piatok popoludní začne trénovať v New Jersey. Vo štvrtok jej odložili let a musela ostať v dejisku o deň dlhšie.

Newyorčania vravia, že podmienky nie sú také intenzívne ako v júni 2023, keď sa obloha pre kanadské lesné požiare úplne sfarbila do oranžova.

Štadión New York New Jersey je otvorený bez strechy, ale momentálne neexistuje žiadny náznak, že by to malo ovplyvniť finále MS s viac ako 80-tisíc divákov a hviezdnu šou počas polčasovej prestávky.


Zdroj: SITA.sk - Dym z požiarov zatienil New York. Je dôvod obávať sa o bezpečnosť hráčov počas finále MS 2026? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dym Lesné požiare MS vo futbale 2026
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