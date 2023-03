Debutant Broadhead gólom zmrazil Chorvátov: Obrovský výsledok

Futbalisti Chorvátska na domácom ihrisku iba remizovali v úvodnom stretnutí D-skupiny kvalifikácie ME s Walesom 1:1. Zverenci trénera Zlatka Daliča prišli o plný bodový zisk v záverečných sekundách. Hrdinom Walesu sa stal striedajúci Nathan Broadhead, ktorý skóroval pri svojom debute. Chorváti dosiaľ nikdy neprehrali v žiadnom z 36 domácich zápasov kvalifikácie na EURO.





Chorváti mali počas stretnutia streleckú aj územnú prevahu. Prvýkrát sa diváci na vypredanom štadióne v Splite tešili v 26. minúte zbytočne, keď úspešnému zakončeniu Ivana Perišiča predchádzal útočný faul Marka Livaju. Už o necelé dve minúty však otvoril skóre zápasu strelou spoza šestnástky útočník Andrej Kramarič. Krátko po zmene strán mohol upokojiť domácich gólom na 2:0 Mateo Kovačič, ktorý však po narážačke s Kramaričom mieril z hranice malého vápna vysoko nad bránu hostí. "Začali sme dobre, dali sme gól a mali sme šance na to, aby sme skórovali znova," uviedol Kovačič pre oficiálnu stránku UEFA.Walesania sa prvýkrát v zápase pripomenuli po hodine hry, ale Daniel James volej technicky nezvládol. Domáci svoje šance odskočiť súperovi na rozdiel gólu nevyužili a v závere pykali. Dlhé autové vhadzovanie Connora Robertsa prepadlo v záverečných sekundách nadstavenia až na zadnú žrď, kde stál striedajúci debutant Nathan Broadhead. "Je to šok inkasovať v záverečných momentoch, ale taký je život. Niekedy vyhráte, inokedy nie. Mali sme situáciu, v ktorej sme mohli streliť druhý gól a vtedy sme to mali vyriešiť. Neurobili sme to a potom sme inkasovali gól," povedal tréner bronzových medailistov z minuloročného svetového šampionátu v Katare Zlatko Dalič.Vzhľadom na priebeh hry vnímajú Walesania zisk bodu na pôde favorizovaného Chorvátska ako veľmi cenný: "Pocit je taký, akoby sme vyhrali. Chlapci si to zaslúžili, pretože hrali proti veľmi dobrému tímu. Boli sme disciplinovaní a dodržiavali sme plán," poznamenal hlavný tréner Walesu Rob Page, na ktorého slová nadviazal stredopoliar Broadhead, ktorý sa strelecky presadil pri svojom prvom štarte v národnom tíme: "Je to pre nás obrovský výsledok. Boli sme disciplinovaní a nikdy sme sa nevzdávali. Som veľmi šťastný, že som skóroval pri svojom medzinárodnom debute," povedal dvadsaťštyriročný útočník.Chorvátsko čaká v utorok 28. marca náročný duel v Turecku. V ten istý deň vyzvú Walesania na domácej pôde Lotyšsko.