Gudelj skolaboval počas zápasu s Ferrolom, podarilo sa ho oživiť

Srbský futbalista Dragiša Gudelj skolaboval v sobotnom zápase tretej najvyššej španielskej súťaže medzi Cordobou a Racingom Ferrol. Dvadsaťpäťročný obranca utrpel v 11. minúte zástavu srdca a lekári priamo na ihrisku vykonávali jeho resuscitáciu.





Gudelj skolaboval za stavu 1:1. Záchranárom sa ho podarilo oživiť a pri vedomí previezť do nemocnice v Cordobe. Klub neskôr uviedol, že Gudelj je v stabilizovanom stave a podstupuje vyšetrenia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Zároveň klub informoval, že dvadsaťpäťročný Srb sa chcel vrátiť späť do zápasu. Zachytili to aj prítomné kamery, na ich záberoch je vidieť, že sa snažil vstať z nosidiel a ukazoval lekárom a spoluhráčom, že je v poriadku.Gudelj je bratom tridsaťjedenročného srbského stredopoliara Nemanju Gudelja, ktorý od roku 2019 oblieka v La Lige dres FC Sevilla.