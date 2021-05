Ružička získal prvý bod v NHL, Černák sa v závere pobil a dostal trest za hrubosť (video)

Druhý zápas za sebou

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Adam Ružička má za sebou druhý zápas v NHL a na konte prvý bod. V predposlednom súboji základnej časti sezóny jeho tím Calgary prehral na ľade Vancouveru 2:4 a 22-ročný slovenský útočník asistoval pri prvom z dvoch gólov hostí. Ružička celkovo odohral 10:14 min a okrem asistencie sa prezentoval strelou na bránku a plusovým bodom. Z deviatich vhadzovaní vyhral štyri.V súboji dvoch sklamaných tímov, ktorým sa nepodarilo postúpiť do play-off, Vancouver viedol už 3:0. V 57. min sa Ružička dostal s pukom k zadnému mantinelu a hoci bránený dvoma hráčmi spadol, postavil sa a posunul puk Milanovi Lucicovi. Ten ho spoza bránky prihral Andrewovi Mangiapanemu a účastník blížiacich sa majstrovstiev sveta v Lotyšsku znížil na 1:3.Slovenský útočník začal stretnutie vo štvrtom útoku po boku Dominika Simona a Bretta Ritchieho. Neskôr sa posunul vyššie k Lucicovi a Mangiapanemu."Obranca Connor Mackey a útočník Adam Ružička odohrali druhý zápas za sebou v NHL, prvý z nich sa druhýkrát pobil a druhý si pripísal prvý bod," zhodnotili zámorské médiá. Calgary a Vancouver odohrajú proti sebe ešte jeden zápas vo štvrtok a tým sa uzavrie základná časť sezóny NHL.Adam Ružička je desiaty slovenský hokejista, ktorý sa predstavil v sezóne 2020/2021 v súťažných zápasoch NHL. Vďaka jednej asistencii sa dostal na úroveň obrancu Christiána Jaroša a útočníka Tomáša Jurča, ktorí rovnako majú po jednej asistencii. Najproduktívnejším Slovákom v skrátenej základnej časti bol útočník Montrealu Tomáš Tatar . V 50 zápasoch nazbieral 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií.V stredu odohrali aj tri zápasy 1. kola play-off a vo dvoch sériách sa stav vyrovnal na 1:1. Pittsburgh zdolal New York Islanders 2:1, víťazný gól strelil ešte v 14. min útočník Jeff Carter. Brankár Penguins Tristan Jarry si pripísal 37 zákrokov. Hokejisti Vegas po slabšej prvej polovici zápasu napokon zdolali hráčov Minnesoty 3:1 a rovnako zrovnali krok na 1:1. Florida nevyužila ani druhýkrát výhodu domáceho ľadu a s Tampou Bay prehrala 1:3. Slovenský obranca Erik Černák v drese Lightning odohral takmer 19 minút. Dvakrát vystrelil, jeden pokus súpera zablokoval a skončil s plusovým bodom. Na konci zápasu si pripísal aj dvojminútový trest za hrubosť.Na Černáka ako prvý zaútočil hráč Floridy Mason Marchment a zhodil mu z tváre helmu. Slovenský bek ho vzápätí sotil a jediný strelec gólu domácich spadol na ľad. Černák sa nad ním rozkročil a chvíľu mu nedovolil vstať. Keďže incident sa odohral v čase 58:53 min, obaja zamierili nie na trestnú lavicu, ale priamo do šatní.Víťazný gól hostí strelil Ondřej Palát. V podaní 30-ročného českého útočníka to bol 33. gól v play-off v kariére a vyrovnal sa ním klubovej legende Martinovi St. Louisovi na druhej priečke interného poradia. Najlepším strelcom histórie Tampy Bay v play-off je Rus Nikita Kučerov s 38 zásahmi.Obhajca víťazstva v Stanleyho pohári má pred presunom na domáci ľad výhodu 2:0 na zápasy. "Keď chcete uspieť na ľade Floridy, musíte vedieť zvíťaziť 5:4 aj 2:1. Zvládli sme dva typovo odlišné zápasy, lebo hráči odviedli výbornú robotu," skonštatoval tréner Tampy Bay Jon Cooper na webe NHL.