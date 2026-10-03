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03. októbra 2026
Deep Purple už zajtra (nedeľa) v Bratislave: Rocková legenda sa vracia po 17 rokoch
Tagy: Deep Purple
V playliste Deep Purple by nemali chýbať známe songy, veď kapela má od svojho začiatku na svojom konte 24 vydaných albumov a desiatky hitov.
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Fanúšikovia anglickej rockovej legendy Deep Purple budú mať v nedeľu 4. októbra veľký sviatok. Slávna kapela sa po sedemnástich rokoch predstaví v Bratislave, keď predchádzajúci koncert v slovenskej metropole odohrali 3. mája 2009 v Národnom tenisovom centre. Pravoverní rockeri určite nechýbali ani na ich koncerte 22. júla 2023 v amfiteátri v Banskej Bystrici, keď koncert bol pôvodne plánovaný vo Zvolenskej Slatine.
V playliste by nemali chýbať známe songy, veď kapela má od svojho začiatku na svojom konte 24 vydaných albumov a desiatky hitov. Nesmie chýbať slávny gitarový riff zo skladby Smoke On The Water zo šiesteho albumu Machine Head, vydaného v marci 1972. Tento motív patrí medzi trojicu najslávnejších rockových riffov.
Táto hard-rocková formácia vznikla vo februári 1968 pod pôvodným názvom Roundabout. Prvýkrát sa ešte pod týmto názvom predstavili na pódiu v dánskom meste Taastrup 20. apríla 1968. Do Bratislavy prichádzajú v zložení Ian Gillan (spev), Simon McBride (gitara), Roger Glover (basgitara), Don Airey (klávesy) a Ian Paice (bicie). Traja z nich - Gillan, Glover a Paice - sú v skupine od jej začiatku. Klobúk dole pred týmito pánmi, ktorí na hudobnej scéne odohrali skoro šesť desiatok rokov, veď spevák Ian Gillan má 81 rokov, basgitarista Roger Glover iba o rok menej a bubeník Ian Paice 78 rokov.
Na svojom konte majú 24 štúdiových albumov, debutový Shades of Deep Purple vyšiel 17. júla 1968, najnovší Splat! vydali 3. júla tohto roka a podľa neho nazvali aj toto koncertné turné.
Dodnes legendárnymi sú štvrtý album Deep Purple In Rock z júna 1970, ktorý obsadil štvrté miesto v hitparáde a bodoval v nej 68 týždňov, Fireball z júla 1971 a Machine Head z marca 1972, oba sa dostali na prvé miesto. Album In Rock je navyše známy aj záberom na obale, kde sú členovia kapely v podobnom stvárnení ako pamätník štvorice bývalých amerických prezidentov na Mount Rushmore National Memorial v Čiernych horách v Južnej Dakote.
Vstupenky online na Deep Purple v Bratislave tu https://www.ticketportal.sk/event/DEEP-PURPLE?ID_partner=60
Tagy: Deep Purple
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