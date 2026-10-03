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03. októbra 2026
Video: Metallica odštartovala vo štvrtok sériu koncertov v supermodernej aréne Sphere v Las Vegas
Metallicu v súčasnosti tvoria spevák James Hetfield, bubeník Lars Ulrich, gitarista Kirk Hammett a basgitarista Robert Trujillo.
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Americká heavymetalová skupina Metallica odštartovala vo štvrtok sériu koncertov v supermodernej aréne Sphere v Las Vegas. Formácia tam bude so šou Life Burns Faster vystupovať pravidelne až do budúceho roka.
Do svojho repertoáru zaradila skladby Battery, Creeping Death, Sad but True, Wherever I May Roam, The Day That Never Comes, And Justice for All, Nothing Else Matters, The Call of Ktulu, Lux Aeterna, Ride the Lightning, The Memory Remains či Seek & Destroy.
Viacúčelová aréna Sphere v štáte Nevada je určená pre hudobné a zábavné podujatia. Využila ju aj írska rocková skupina U2, ktorá tam od septembra 2023 do marca 2024 účinkovala v rámci svojej šou U2:UV Achtung Baby Live at Sphere. Takzvané rezidencie v aréne mali aj skupiny Eagles, No Doubt alebo Phish.
Metallicu v súčasnosti tvoria spevák James Hetfield, bubeník Lars Ulrich, gitarista Kirk Hammett a basgitarista Robert Trujillo. Formácia vznikla v roku 1981. Vydala 12 štúdiových albumov, ostatný - 72 Seasons - v roku 2023.
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