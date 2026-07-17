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17. júla 2026

Deklaráciu o zvrchovanosti SR odhlasovali pred 34 rokmi, za bol aj súčasný premiér Fico


Tagy: Deklarácia o zvrchovanosti SR

Premiér poďakoval všetkým okolo poslanca parlamentu a starostu obce Stará Bystrica Jána Podmanického za dôstojnú pripomienku prijatia Deklarácie zvrchovanosti. Predseda vlády



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17.7.2026 (SITA.sk) - Premiér poďakoval všetkým okolo poslanca parlamentu a starostu obce Stará Bystrica Jána Podmanického za dôstojnú pripomienku prijatia Deklarácie zvrchovanosti.


Predseda vlády Robert Fico zostal ako jediný aktívny politik, ktorý 17. júla 1992 hlasoval za Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti SR. Pripomenul to v súvislosti s piatkovým 34. výročím udalosti s tým, že proti bolo celé KDH a maďarskí politici.

„Deklarácia má vrátane spojok iba sto slov a znie jasne. Slovenky a Slováci sa rozhodli postaviť vlastný štát. Išlo o jedno z najodvážnejších rozhodnutí parlamentu v celej jeho histórii," vyhlásil Fico. Presvedčivosť Deklarácie podľa neho potvrdil aj vtedajší česko-slovenský prezident Václav Havel, ktorý sa tri dni po jej schválení vzdal funkcie prezidenta Česko-Slovenska.

„V roku 1992 nikto neveril v úspech misie samostatnej SR. Najlepšou odpoveďou je súčasné suverénne a hrdé Slovensko odmietajúce diktát silnejších a v čase renesancie vojny podporujúce neoblomnú kultúru mieru," skonštatoval Fico

Premiér zároveň poďakoval všetkým okolo poslanca Národnej rady SR a starostu obce Stará Bystrica Jána Podmanického za dôstojnú pripomienku prijatia Deklarácie zvrchovanosti, ktorá sa uskutočnila v sobotu 11. júla v Starej Bystrici.


Zdroj: SITA.sk - Deklaráciu o zvrchovanosti SR odhlasovali pred 34 rokmi, za bol aj súčasný premiér Fico © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deklarácia o zvrchovanosti SR
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