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17. júla 2026

Ruské a ukrajinské útoky si vyžiadali najmenej sedem civilných obetí, ktorých neustále pribúda



Pri útokoch zahynuli civilisti v Odeskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti aj v prihraničných regiónoch Ruska. Najmenej sedem ľudí prišlo v piatok o život pri vzájomných útokoch



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russia_ukraine_war_95432 676x452 17.7.2026 (SITA.sk) - Pri útokoch zahynuli civilisti v Odeskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti aj v prihraničných regiónoch Ruska.


Najmenej sedem ľudí prišlo v piatok o život pri vzájomných útokoch Ruska a Ukrajiny. Oznámili to miestne úrady na oboch stranách hranice.

Po viac ako štyroch rokoch ozbrojeného konfliktu vyvolaného Ruskom počet civilných obetí naďalej rastie.

Deti prežili, žena nie


V ukrajinskom prístavnom meste Odesa zahynuli dvaja ľudia a ďalších osem utrpelo zranenia po zásahu obytnej budovy raketou.

Podľa zástupcu primátora Oleksandra Filatova boli poškodené obytné domy, predškolské zariadenie, náboženský objekt aj ďalšia civilná infraštruktúra.

„Medzi obeťami bola žena, ktorá sa v čase útoku prechádzala v parku s deťmi. Deti prežili a dostávajú potrebnú pomoc,“ uviedli ukrajinské záchranné služby.

Seniori ako vojenské ciele


V neďalekom Mykolajive zahynuli ďalší dvaja ľudia na palube civilnej lode plaviacej sa pod zahraničnou vlajkou. Poškodené boli aj dve ďalšie zahraničné plavidlá. V Chersone prišla o život 70-ročná žena a päť ďalších seniorov utrpelo zranenia.

Moskva uviedla, že neútočí na civilné ciele a zasiahla vojenskú infraštruktúru na juhu Ukrajiny. V Rusku zahynul muž po zásahu jeho auta ukrajinským dronom v Belgorodskej oblasti.

Ďalšiu obeť hlásili proruské úrady z mesta Horlivka na Ruskom kontrolovanom území Doneckej oblasti.

Najhorší mesiac


„Jún bol pre civilistov na Ukrajine najsmrtiacejším mesiacom od apríla 2022,“ uviedla Organizácia Spojených národov (OSN), podľa ktorej si boje minulý mesiac vyžiadali najmenej 293 civilných obetí.



Zdroj: SITA.sk - Ruské a ukrajinské útoky si vyžiadali najmenej sedem civilných obetí, ktorých neustále pribúda © SITA Všetky práva vyhradené.

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