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17. júla 2026
Ukrajinské médiá ignorovali súd a zverejnili podrobnosti o majetku brata vysokopostaveného úradníka
Novinári hovoria o cenzúre, protikorupční aktivisti varujú pred nebezpečným precedensom pre slobodu médií. Osem ukrajinských médií v piatok napriek súdnemu zákazu zverejnilo investigatívnu ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Novinári hovoria o cenzúre, protikorupční aktivisti varujú pred nebezpečným precedensom pre slobodu médií.
Osem ukrajinských médií v piatok napriek súdnemu zákazu zverejnilo investigatívnu reportáž o majetku brata riaditeľa Štátneho úradu pre vyšetrovanie (SBI) Oleksija Suchačova. Informácie priniesli portál Slidstvo.Info a organizácia Protikorupčné akčné centrum (AntAC).
Podľa autorov reportáže je s bratom vysokopostaveného predstaviteľa orgánov činných v trestnom konaní spojených 143 nehnuteľností.
Kyjevský súd však pred zverejnením reportáže rozhodol, že publikovanie materiálu by mohlo Suchačovovi spôsobiť nenapraviteľnú ujmu.
Médiá zákaz odmietli rešpektovať a označili ho za zásah do slobody tlače. „Tento zákaz vnímame ako zjavný akt cenzúry, preto považujeme za potrebné zverejniť zistenia vyšetrovania,“ uviedla verejnoprávna spoločnosť Suspilne.
Šéfka organizácie AntAC Darija Kaleniuková upozornila, že rozhodnutie súdu môže mať širšie dôsledky. „Toto súdne rozhodnutie vytvára veľmi nebezpečný precedens,“ vyhlásila.
Ukrajina sa už roky snaží obmedziť korupciu, ktorá patrí medzi hlavné prekážky na ceste krajiny do Európskej únie (EÚ).
Protikorupční aktivisti však opakovane upozorňujú na tlak zo strany úradov a pokusy obmedzovať ich činnosť.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské médiá ignorovali súd a zverejnili podrobnosti o majetku brata vysokopostaveného úradníka © SITA Všetky práva vyhradené.
Osem ukrajinských médií v piatok napriek súdnemu zákazu zverejnilo investigatívnu reportáž o majetku brata riaditeľa Štátneho úradu pre vyšetrovanie (SBI) Oleksija Suchačova. Informácie priniesli portál Slidstvo.Info a organizácia Protikorupčné akčné centrum (AntAC).
Desiatky nehnuteľností
Podľa autorov reportáže je s bratom vysokopostaveného predstaviteľa orgánov činných v trestnom konaní spojených 143 nehnuteľností.
Kyjevský súd však pred zverejnením reportáže rozhodol, že publikovanie materiálu by mohlo Suchačovovi spôsobiť nenapraviteľnú ujmu.
Médiá zákaz odmietli rešpektovať a označili ho za zásah do slobody tlače. „Tento zákaz vnímame ako zjavný akt cenzúry, preto považujeme za potrebné zverejniť zistenia vyšetrovania,“ uviedla verejnoprávna spoločnosť Suspilne.
Prekážka pre EÚ
Šéfka organizácie AntAC Darija Kaleniuková upozornila, že rozhodnutie súdu môže mať širšie dôsledky. „Toto súdne rozhodnutie vytvára veľmi nebezpečný precedens,“ vyhlásila.
Ukrajina sa už roky snaží obmedziť korupciu, ktorá patrí medzi hlavné prekážky na ceste krajiny do Európskej únie (EÚ).
Protikorupční aktivisti však opakovane upozorňujú na tlak zo strany úradov a pokusy obmedzovať ich činnosť.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské médiá ignorovali súd a zverejnili podrobnosti o majetku brata vysokopostaveného úradníka © SITA Všetky práva vyhradené.
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