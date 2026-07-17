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17. júla 2026

Ukrajinské médiá ignorovali súd a zverejnili podrobnosti o majetku brata vysokopostaveného úradníka


Tagy: Boj proti korupcii Korupcia na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda

Novinári hovoria o cenzúre, protikorupční aktivisti varujú pred nebezpečným precedensom pre slobodu médií. Osem ukrajinských médií v piatok napriek súdnemu zákazu zverejnilo investigatívnu ...



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gettyimages 1493595233 676x465 17.7.2026 (SITA.sk) - Novinári hovoria o cenzúre, protikorupční aktivisti varujú pred nebezpečným precedensom pre slobodu médií.


Osem ukrajinských médií v piatok napriek súdnemu zákazu zverejnilo investigatívnu reportáž o majetku brata riaditeľa Štátneho úradu pre vyšetrovanie (SBI) Oleksija Suchačova. Informácie priniesli portál Slidstvo.Info a organizácia Protikorupčné akčné centrum (AntAC).

Desiatky nehnuteľností


Podľa autorov reportáže je s bratom vysokopostaveného predstaviteľa orgánov činných v trestnom konaní spojených 143 nehnuteľností.

Kyjevský súd však pred zverejnením reportáže rozhodol, že publikovanie materiálu by mohlo Suchačovovi spôsobiť nenapraviteľnú ujmu.

Médiá zákaz odmietli rešpektovať a označili ho za zásah do slobody tlače. „Tento zákaz vnímame ako zjavný akt cenzúry, preto považujeme za potrebné zverejniť zistenia vyšetrovania,“ uviedla verejnoprávna spoločnosť Suspilne.

Prekážka pre EÚ


Šéfka organizácie AntAC Darija Kaleniuková upozornila, že rozhodnutie súdu môže mať širšie dôsledky. „Toto súdne rozhodnutie vytvára veľmi nebezpečný precedens,“ vyhlásila.

Ukrajina sa už roky snaží obmedziť korupciu, ktorá patrí medzi hlavné prekážky na ceste krajiny do Európskej únie (EÚ).

Protikorupční aktivisti však opakovane upozorňujú na tlak zo strany úradov a pokusy obmedzovať ich činnosť.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské médiá ignorovali súd a zverejnili podrobnosti o majetku brata vysokopostaveného úradníka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Boj proti korupcii Korupcia na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda
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